Das Wichtigste in Kürze

Die Hauptsorge technischer Trader ist das Entstehen eines potenziellen Head-and-Shoulders-Musters (Kopf-Schulter-Formation) in den höheren Zeitrahmen.

Obwohl die jüngste Rallye kraftvoll war, hat sie die Preisbewegung in eine Zone getrieben, die als „historisch bedeutende Widerstandszone“ gilt.

Dieser Bereich, insbesondere der BTC-Widerstand bei 72.000 USD, markiert die Nackenlinie einer formidablen Umkehrstruktur.

Der Bitcoin-Preis ist in einem entschlossenen Ausbruchsversuch über die Marke von 70.000 USD gestiegen, doch die Rallye ist direkt gegen einen dichten Block von Verkaufsordern geprallt. Trader beobachten nun eine kritische Angebotswand zwischen 71.800 USD und 73.000 USD – ein Bereich, der historisch gesehen oft als Endstation für bullische Dynamik fungierte.

Obwohl der jüngste Impuls die psychologische Hürde von 70.000 USD überwunden hat, warnen Analysten, dass ein Scheitern bei der Rückeroberung von 73.500 USD ein desaströses technisches Setup bestätigen könnte. Die Einsätze für dieses spezifische Niveau sind hoch.

Eine Ablehnung an dieser Stelle würde nicht nur eine Pause signalisieren, sondern könnte eine makro-ökonomische bärische Struktur validieren, die sich seit Monaten aufbaut.

Technische Analyse des Bitcoin-Preises: Head-and-Shoulders-Muster visiert 50.000 USD an

Falls es den Bullen nicht gelingt, die Tageskerzen über 73.500 USD zu schließen, könnte die Ablehnung die rechte Schulter dieser bärischen Formation vervollständigen.

Die kalkulierte Bewegung für einen solchen Ausbruch nach unten ist gravierend. Standardmäßige technische Projektionen für ein Head-and-Shoulders-Muster dieser Größenordnung deuten auf ein Abwärtsziel nahe 50.000 USD hin. Dies deckt sich mit der breiteren bärischen Struktur, in der die Preise unterhalb der langfristigen Abwärtstrendlinie früherer Rekordhochs bleiben. Darüber hinaus weisen die gleitenden Durchschnitte der letzten 50 und 200 Tage weiterhin eine negative Steigung auf – ein Zustand, der typischerweise Verkäufe in Stärkephasen begünstigt, anstatt Ausbrüchen hinterherzulaufen.

Momentum-Indikatoren liefern ein gemischtes, jedoch vorsichtiges Signal. Während sich der RSI aus dem überverkauften Bereich erholt hat, konnte er bisher keine bullische Umkehr bestätigen und verweilt in einer neutralen Zone, die oft einer Volatilität vorausgeht. Damit die bärische These entkräftet wird, muss Bitcoin die Marke von 74.500 USD entscheidend zurückerobern, die Angebotswand effektiv abbauen und die Struktur zurück in eine bullische Akkumulationsphase drehen.

Quelle: Tradingview

Institutionelle Krypto-Flüsse: Angebotswand basierend auf Volumen von Ende 2025

Der Widerstand bei 72.000 USD ist nicht willkürlich; er repräsentiert eine massive Konzentration von Transaktionsvolumen aus dem späten Jahr 2025. In diesem Zeitraum haben sowohl institutionelle als auch private Trader im Bereich von 72.000 USD bis 76.000 USD massiv akkumuliert, nur um kurz darauf einen Preiseinbruch zu erleben. Wenn der Preis nun zu diesem Niveau zurückkehrt, erreichen diese Verlustpositionen den Breakeven-Punkt, was ein natürliches Ereignis für „Exit-Liquidität“ schafft, das sich als hartnäckige Angebotswand manifestiert.

Trotz des Drucks von oben gibt es Anzeichen für eine starke Absorption.

Jüngste Daten zeigen, dass US-Spot-Bitcoin-ETFs während dieser Rallye Zuflüsse von über 500 Millionen USD verzeichneten. Dies deutet darauf hin, dass die institutionelle Nachfrage versucht, sich durch die alten Verkaufsorder zu arbeiten. Dieser Kampf zwischen frischem institutionellem Kapital und altem Angebot wird wahrscheinlich den Trend für den Rest des Monats bestimmen.

Makro-Sentiment: Divergenz bei Fear & Greed signalisiert Vorsicht

Während die technischen Daten des Kryptomarktes ein prekäres Bild zeichnen, fügt das makroökonomische Umfeld eine weitere Ebene der Komplexität hinzu. Geopolitische Spannungen, insbesondere eskalierende Konflikte im Nahen Osten, haben die Ölpreise in die Höhe getrieben und Risikowerte zunächst verschreckt. Bitcoin hat jedoch Widerstandsfähigkeit gezeigt und wurde in den letzten Sitzungen eher wie eine Absicherung (Hedge) als wie ein Risiko-Asset mit hohem Beta gehandelt.

Dennoch bleibt die Stimmung fragil.

Der Crypto-Fear-and-Greed-Index verharrt nahe extremer Tiefststände (um 10), was darauf hindeutet, dass die Marktteilnehmer trotz der Preiserholung zutiefst verunsichert sind. Diese Dynamik des „Aufstiegs an einer Wand der Angst“ kann Rallyes gelegentlich befeuern, macht den Markt allerdings auch anfällig für plötzliche Stimmungsumschwünge.

Prominente Stimmen mahnen zur Vorsicht. Das Head-and-Shoulders-Muster mit Ziel im unteren 50.000er-Bereich deckt sich mit jüngsten Warnungen von bärischen Makro-Kommentatoren.