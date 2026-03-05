Das Wichtigste in Kürze

Shiba Inu handelt derzeit in einer definierten Spanne zwischen der Nachfragezone bei 0,0000055 USD und dem Überkopf-Widerstand bei 0,0000065 USD.

Die Price Action auf dem Tageschart zeigt eine Folge von tieferen Hochs, was darauf hindeutet, dass Verkäufer bei jeder kleineren Rallye aktiv sind.

Der einfache gleitende Durchschnitt der letzten 50 Tage (SMA) bei 0,000006874 USD liegt knapp über der Obergrenze der Range und fungiert als dynamische Barriere für jeden nachhaltigen Aufwärtstrend.

Der heutige Aufschwung am Kryptomarkt hat auch zu einer Wiederbelebung des Meme-Coin-Sektors geführt. Shiba Inu hat davon stark profitiert und ist über Nacht um mehr als +5 % gestiegen. Damit beginnt der Token, einen schwierigen Monat umzukehren, in dem SHIB in den letzten 30 Tagen um -18 % gefallen war.

Shiba Inu startet in den März 2026, gefangen in einer engen Konsolidierungsstruktur, nachdem es im Februar eine steile Korrektur von 21,5 % gab. Der Vermögenswert wird derzeit nahe 0,0000056 USD gehandelt und kämpft angesichts der allgemeinen Unentschlossenheit am Markt darum, wieder an Dynamik zu gewinnen. Händler beobachten den 50-Tage-SMA und neutrale Momentum-Indikatoren genau, um die nächste Richtungsbewegung abzuschätzen.

SHIB-Preisanalyse: Range-Struktur und wichtige Niveaus

Bullen müssen den Mittelpunkt von 0,0000060 USD zurückerobern, um eine stabilisierende Nachfrage zu signalisieren. Ein Ausbruch unter hohem Volumen über 0,0000065 USD würde die Tür für einen Test der Angebotszone bei 0,0000080 USD öffnen. Umgekehrt löst ein Scheitern beim Halten der Unterstützung bei 0,0000055 USD ein bärisches Breakdown-Szenario aus, wobei die nächste strukturelle Unterstützung bei 0,0000052 USD liegt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) liegt derzeit bei 43,60. Dieser neutrale Wert deutet darauf hin, dass sich der Markt im Gleichgewicht befindet, obwohl der Mangel an Aufwärtsmomentum kurzfristig leicht bärisch wirkt.

On-Chain-Daten mahnen zur Vorsicht

Die zugrunde liegenden On-Chain-Daten präsentieren ein gemischtes Bild für Meme-Coins. Während langfristige Halter weiterhin akkumulieren, scheint das kurzfristige spekulative Interesse zu versiegen. Der On-Balance-Volume-Indikator (OBV) tendiert nach unten, was signalisiert, dass die Distribution während dieser Konsolidierungsphasen gegenüber der Akkumulation überwiegt.

Daten zu Börsenflüssen verkomplizieren den Ausblick weiter. Jüngste große Überweisungen an Börsen gehen oft der Volatilität voraus und aktuelle Kennzahlen zeigen einen leichten Anstieg des potenziellen Verkaufsdrucks.

Trader, die technische Krypto-Analysen nutzen, sollten auf eine Divergenz zwischen Preis und OBV achten. Wenn der Preis ein tieferes Tief bildet, während der OBV ein höheres Tief markiert, würde dies eine potenzielle Umkehr signalisieren. Vorerst bleibt der Trend schwach.

Makro-Katalysatoren im März 2026

Das technische Setup für SHIB hängt stark vom breiteren makroökonomischen Umfeld im März ab. Schlüsselereignisse wie die Zinsentscheidung des FOMC und die bevorstehende Abstimmung über den Clarity Act zur Regulierung digitaler Vermögenswerte werden die Liquiditätstrends bestimmen.

Sollte der Risikoappetit nach der Pressekonferenz des US-Präsidenten oder günstigen CPI-Daten zurückkehren, könnte SHIB eine schnelle Neubewertung in Richtung des oberen Endes seiner Spanne erfahren. Wenn sich die Liquidität jedoch verknappt, wird die Unterstützung bei 0,0000055 USD einem schweren Belastungstest unterzogen.

