Das Wichtigste in Kürze

Der Bitcoin-Preis notiert derzeit nahe 80.000 USD und konsolidiert sich nach einer Erholung von etwa 5 % gegenüber seinem jüngsten Tiefstand.

Intraday-Daten zeigen, dass der Preis in einer relativ engen Spanne schwankt, wobei sich Unterstützungen im Bereich von 76.700–78.094 USD gebildet haben und kurzfristige Widerstände bei 79.100–80.000 USD liegen.

Ein deutliches Halten über 80.000 USD bei signifikantem Spot-Volumen würde eine echte technische Wende darstellen; ohne diese Bestätigung fungiert das Niveau eher als Deckel denn als Sprungbrett.

Der Bitcoin-Preis ist zum ersten Mal seit Ende Januar wieder über 80.000 USD gestiegen – ein Niveau, das sowohl technisches als auch psychologisches Gewicht hat.

Die Erholung verlief zügig; BTC verzeichnete innerhalb von 24 Stunden ein Plus von rund 0,72 % und erholte sich von einem jüngsten Tiefststand bei 75.658 USD. Dennoch löst die Rallye unter professionellen Tradern eher Vorsicht als Feierstimmung aus. Etwas an der Zusammensetzung dieser Bewegung scheint nicht ganz stimmig zu sein; die Daten machen diese Spannung sichtbaг.

US-Spot-Bitcoin-ETFs haben in den letzten drei Wochen Nettozuflüsse von etwa 2,7 Milliarden USD verzeichnet. Dies half dabei, das gesamte Nettovermögen über 100 Milliarden USD zu heben und einen klaren institutionellen Boden unter den Preisen zu etablieren.

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Kann der Bitcoin-Preis im Mai auf 90.000 USD steigen oder geht der Rallye die Puste aus?

Der Bitcoin-Preis notiert derzeit nahe 80.000 USD und konsolidiert sich nach einer Erholung von etwa 5 % gegenüber seinem jüngsten Tiefstand.

Intraday-Daten zeigen, dass der Preis in einer relativ engen Spanne schwankt, wobei sich Unterstützungen im Bereich von 76.700–78.094 USD gebildet haben und kurzfristige Widerstände bei 79.100–80.000 USD liegen. Ein deutliches Halten über 80.000 USD bei signifikantem Spot-Volumen würde eine echte technische Wende darstellen; ohne diese Bestätigung fungiert das Niveau eher als Deckel denn als Sprungbrett.

Prognosemärkte preisen die aktuelle Spanne mit spürbarer Skepsis ein. Auf Polymarket räumen Trader Bitcoin eine Wahrscheinlichkeit von 56 % ein, in diesem Monat 85.000 USD zu erreichen, aber nur eine Chance von 23 %, die 90.000 USD zu berühren. Dies deutet darauf hin, dass der Konsens eher von einer mühsamen Aufwärtsbewegung als von einem schnellen Sprung ausgeht.

Das kumulative Netto-Taker-Volumen auf Binance hat 9,2 Milliarden USD erreicht, das kumulative Spot-Volumen-Delta stieg auf 11.500 BTC, den höchsten Stand seit Februar, wobei Käufer 71,7 % des Flusses ausmachten. Das sind keine schwachen Zahlen.

Das bullische Szenario stützt sich auf anhaltende ETF-Zuflüsse und ein mögliches Beibehalten der Zinssätze durch die FOMC, was den nächsten Schritt in Richtung 85.000 USD einleiten könnte. Das Basisszenario ist eine Konsolidierung innerhalb einer Spanne zwischen 78.000 USD und 82.000 USD, während der Markt die Positionierungen verarbeitet.

Das bärische Szenario, vor dem die Daten von CryptoQuant implizit warnen, beinhaltet eine abrupte Auflösung gehebelter Long-Positionen, falls sich die Zuflüsse verlangsamen – ein Szenario, das in den letzten Wochen bereits einmal eingetreten ist. Vorerst könnte der Preis noch weiter steigen, doch die Bewegung bleibt extrem empfindlich gegenüber Veränderungen in der Flussdynamik.

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Hyper könnte sich als nächster großer BTC-Layer-2-Akteur positionieren

Bitcoin Hyper positioniert sich in diesem Bereich und entwickelt eine Layer-2-Lösung auf Bitcoin mit Integration der Solana Virtual Machine. Dies soll schnellere Smart Contracts und kostengünstigere Ausführungen ermöglichen, während die Sicherheit von Bitcoin gewahrt bleibt.

Der Presale liegt bei etwa 0,0136795 USD, wobei bereits über 32,5 Millionen USD gesammelt wurden, was auf eine starke frühe Nachfrage hindeutet. Funktionen wie Staking, eine native Bridge und Hochgeschwindigkeitsausführung zielen darauf ab, das Projekt zu mehr als nur einem bloßen Narrativ zu machen, sofern sie geliefert werden.

Es befindet sich jedoch noch in einem frühen Stadium. Die Umsetzung von Layer-2-Lösungen ist komplex, die Liquidität ist noch unbewiesen, und alles hängt davon ab, wie das Projekt nach dem Start abschneidet.

Das Setup ist also eindeutig: BTC bietet Stabilität mit begrenztem Aufwärtspotenzial in dieser Phase, während ein Projekt wie Bitcoin Hyper eine frühe Positionierung mit höherem Potenzial, aber auch signifikant höherem Risiko ermöglicht.