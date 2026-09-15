Bitcoin Prognose: Saylor pausiert Käufe vor CLARITY-Votum

Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin fällt auf 76800 $, während Michael Saylor Käufe pausiert.

Heute entscheidet der US-Senat über den CLARITY Act.

Alle Szenarien im Überblick.

Die heutige Bitcoin-Preisprognose zeigt, dass der Vermögenswert bei etwa 76.800 $ gehandelt wird – ein Minus von 1 % im Tagesverlauf. Der Markt verarbeitet derzeit einen ungewöhnlichen Schritt seines größten unternehmenseigenen Halters: Michael Saylors Strategie hat die zweite Woche in Folge keine Bitcoin-Käufe getätigt. Stattdessen investierte das Unternehmen 139 Millionen $ in den Rückkauf eigener STRC-Vorzugsaktien.

Diese Entscheidung zwischen Aktienrückkauf und BTC-Investment ist besonders analysenswert, da in wenigen Stunden eine Abstimmung im US-Senat ansteht, die die gesamte regulatorische Landkarte neu definieren könnte. In einer Offenlegung auf X bestätigte Saylor, dass die Bestände der Strategie unverändert bei 845.050 BTC liegen. Die 139 Millionen $ flossen laut SEC-Einreichung des Unternehmens stattdessen in STRC-Rückkäufe.

Saylor legte zudem offen, dass bei einem Bitcoin-Preis von knapp unter 77.000 $, einer angenommenen jährlichen Rendite von 10 % und einer Volatilität von 40 % der Credit Spread der STRC-Aktien bei 57 Basispunkten liegt. Dieser Renditemechanismus ist so konzipiert, dass er unabhängig von den Schwankungen des Bitcoins funktioniert.

Der Zeitpunkt ist brisant: Der Senat beginnt heute (15. September) um 14:15 Uhr EDT mit der Cloture-Abstimmung über den Antrag zum CLARITY Act. Das Ergebnis dürfte den BTC-Kurs stärker bewegen als jede einzelne Entscheidung einer Unternehmensschatzkammer in dieser Woche.

$BTC has dropped below $77,000.



The market is clearly pricing in a lower probability of the CLARITY Act being approved.



A sweep of liquidity below $75,500 is likely. pic.twitter.com/YqIovwUKbE — Wealthmanager (@Wealthmanager) September 15, 2026

Bitcoin Preis Prognose: Kann BTC die 76.000 $ vor dem CLARITY-Votum halten?

Der Rückgang von Bitcoin auf 76.800 $ – ein tägliches Minus von 1 % laut CoinGecko-Daten – drückt den Preis wieder unter die psychologisch wichtige 80.000-Dollar-Marke. Diese wurde erst letzte Woche nach einem monatlichen Zuwachs von rund 20 % kurzzeitig überschritten, wie CNBC berichtete.

Die Spanne zwischen 76.500 $ und 79.000 $ hat sich zum unmittelbaren Schlachtfeld entwickelt. Das Tagestief von 76.800 $ und das Hoch von 78.750 $ zeigen deutlich, wie reaktiv die Marktpositionierung im Vorfeld der Abstimmung ist.

Bullenszenario: Die Cloture-Abstimmung wird angenommen, die Unsicherheit über die DeFi-Klassifizierung nimmt ab und institutionelle Zuflüsse treiben BTC zurück über den Widerstand bei 80.000 $. In einem günstigen regulatorischen Szenario halten einige Analysten sogar Jahresendziele von bis zu 200.000 $ für möglich.

Basisszenario: Die Abstimmung wird prozedural durchgewinkt, aber die endgültige Verabschiedung zieht sich bis Ende September hin. Dies würde Bitcoin in einer Seitwärtsspanne zwischen 75.000 $ und 80.000 $ halten.

Bärenszenario: Die Cloture-Abstimmung scheitert. Prognosemärkte beziffern die Wahrscheinlichkeit für eine vollständige Verabschiedung im Jahr 2026 derzeit auf unter 25 %. In diesem Fall könnte Bitcoin die Unterstützungszone zwischen 63.000 $ und 65.000 $ aus dem August erneut testen. Wichtig ist: Keines dieser Ergebnisse ist garantiert, da es sich um eine prozedurale Abstimmung handelt, nicht um das endgültige Gesetz.

Bitcoin Hyper zielt auf Early-Mover-Vorteile während Bitcoin Schlüsselmarken testet

Ein Rücksetzer von 2,41 % bei einem noch ausstehenden binären legislativen Ereignis ist kein ideales Setup, um BTC auf dem aktuellen Niveau nachzujagen. Ein Großteil des leichten Aufwärtspotenzials aus dem jüngsten 20-prozentigen Anstieg wurde bereits realisiert.

Dass die Strategie 845.050 BTC ungenutzt in der Bilanz hält (seit zwei Wochen unverändert), signalisiert, dass selbst der aggressivste Käufer des Marktes derzeit pausiert.

Dies lenkt Kapital in Richtung Infrastrukturprojekte in frühen Phasen, die jene Grundlagen schaffen, die Bitcoin noch fehlen, anstatt direkt in den Spotmarkt zu fließen.

Bitcoin Hyper ($HYPER) positioniert sich als erste Bitcoin Layer 2 mit Integration der Solana Virtual Machine. Ziel ist es, den Durchsatz von Solana zu übertreffen und gleichzeitig die Abwicklung auf dem Basis-Layer von Bitcoin zu gewährleisten.

Der Vorverkauf hat bisher 33.125.552,12 $ bei einem Token-Preis von 0,0136862 $ eingenommen, wobei Staking-Belohnungen mit einem nicht näher spezifizierten hohen APY angeboten werden.

Zu den Kernfunktionen gehören eine dezentrale kanonische Brücke für BTC-Transfers und eine Ausführung mit geringer Latenz, die Bitcoin programmierbar machen soll, ohne sein Sicherheitsmodell zu gefährden.

Dieser Artikel stellt keine Finanzberatung dar. Kryptowährungsmärkte, einschließlich Presale-Token, sind hochvolatil. Führen Sie immer eigene Recherchen durch, bevor Sie investieren.