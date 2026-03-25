Analysehaus sieht Bitcoin 2026 bei 150.000 US-Dollar

Das Wichtigste in Kürze

Bernstein sieht Bitcoin bei 150.000 US-Dollar bis Ende 2026 und argumentiert, der Markt habe wohl einen Boden gefunden.

Für Strategy bleibt Bernstein ebenfalls optimistisch und hält an einem Kursziel von 450 US-Dollar für die Aktie fest.

Bitcoin notiert am heutigen 25 März laut CoinGecko bei rund 71.500 US-Dollar.

Bis zum Bernstein-Ziel entspräche das einem Aufwärtspotenzial von gut 110 Prozent.

Das Analysehaus Bernstein sieht den Bitcoin-Boden offenbar erreicht und hält an seinem Ziel von 150.000 US-Dollar bis Ende 2026 fest. Auch für Strategy bleiben die Analysten bullish. Entscheidend seien diesmal nicht nur der Kurs, sondern die veränderte Marktstruktur.

Bernstein setzt auf den neuen Marktaufbau

Die eigentliche Aussage von Bernstein ist größer als eine bloße Kurswette. Laut Bloomberg begründet das Haus sein Ziel von 150.000 US-Dollar bis Jahresende 2026 damit, dass sich Bitcoin strukturell verändert habe: weg vom reinen Retail-Markt, hin zu einem Markt, der stärker von ETFs, Unternehmensbilanzen und strukturiertem Kapital getragen wird. Genau deshalb wertet Bernstein die laufende Korrektur nicht als klassischen Zyklusbruch, sondern als deutlich geordneter als frühere Abstürze.

Das Timing passt zu den aktuellen Kursdaten. CoinGecko taxiert Bitcoin heute auf rund 71.500 US-Dollar. Selbst nach der jüngsten Erholung bleibt zwischen Spot-Kurs und Bernstein-Ziel also noch eine gewaltige Lücke. Rechnet man sauber nach, liegt das Potenzial von hier aus bei etwas mehr als 110 Prozent. Das ist ambitioniert, aber eben genau der Punkt der These: Bernstein erwartet keinen kleinen Rebound, sondern neue Höchststände in diesem Jahr.

Strategy bleibt der Lieblingshebel der Analysten

Parallel dazu hält Bernstein an seiner bullischen Einschätzung für Strategy fest. Das Haus sieht die Aktie weiter bei 450 US-Dollar und verweist laut Coindesk auf eine „resilient, liquid and pressure-tested“ Bilanz. Hintergrund ist die Rolle von Strategy als börsennotierter Bitcoin-Hebel: Das Unternehmen hält inzwischen 762.099 BTC und hat allein seit Jahresbeginn 89.599 Bitcoin aufgestockt.

Zum heutigen Marktpreis liegt die Aktie selbst notiert aktuell bei 136,25 US-Dollar. Bis zum Bernstein-Ziel wären das rechnerisch knapp 230 Prozent Luft nach oben. Wer die Treasury-Story vertiefen will, findet dazu bereits passende Anknüpfungspunkte bei Coinspeaker in Strategy strebt Kapitalerhöhung von 44,1 Mrd. USD an und in Bitcoin Prognose: Strategy geht All-in und kann eigentlich nur gewinnen.

Spannend ist dabei auch der Finanzierungshebel. Strategy verweist auf seiner offiziellen STRC-Seite darauf, dass die Vorzugsaktie derzeit 11,50 Prozent annualisierte Dividende zahlt. Bernstein hebt genau diese Struktur hervor, weil sie Strategy unabhängiger von kurzfristigen Kursschwankungen machen soll als frühere, stärker aktienlastige Kapitalaufnahmen.

Lies hier die Coinspeaker Bitcoin Prognose (BTC): Aktuell 2026 & langfristige Entwicklung bis 2030.