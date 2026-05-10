Bitcoin Prognose: CME launcht neues Produkt – Geld verdienen mit Volatilität

Das Wichtigste in Kürze

Der Futures-Markt wird für Krypto-Anleger immer wichtiger.

CME Group launcht nun neue Futures für Bitcoin-Volatilität.

Trader können auf unterschiedliche Art von Bitcoins Volatilität profitieren.

Der Futures-Markt wird für den Kryptomarkt immer wichtiger. Hier werden längst nicht mehr nur kurzfristige Spekulationen abgewickelt, sondern auch institutionelle Absicherungen, Arbitrage-Strategien und Liquiditätsmanagement.

Gerade bei Bitcoin zeigen Futures und Optionen, wie stark professionelle Marktteilnehmer engagiert sind. Für viele Fonds, Market Maker oder Vermögensverwalter sind regulierte Derivate der bevorzugte Zugang, weil sie kein direktes Wallet- oder Verwahrungsrisiko eingehen müssen. Zugleich beeinflussen Futures-Märkte zunehmend Preisfindung, Volatilität und Marktstimmung im gesamten Krypto-Sektor.

Die CME Group ist eine der wichtigsten Terminbörsen der Welt. Über die Chicago Mercantile Exchange werden Futures und Optionen auf Rohstoffe, Aktienindizes, Zinsen, Währungen und mittlerweile auch Kryptowährungen gehandelt. Besonders für institutionelle Anleger gilt CME als regulierter und transparenter Handelsplatz.

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CME plant Bitcoin-Volatilitäts-Futures

Nun erweitert die CME ihr Krypto-Angebot erneut. Am 1. Juni 2026 sollen erstmals Bitcoin Volatility Futures starten, vorbehaltlich der Prüfung durch die CFTC. Damit würde CME ein reguliertes US-Produkt anbieten, mit dem Anleger nicht direkt auf steigende oder fallende Bitcoin-Kurse setzen, sondern gezielt die erwartete Schwankungsbreite von Bitcoin handeln können.

Das Produkt basiert auf dem CME CF Bitcoin Volatility Index, kurz BVX. Dieser misst die erwartete 30-Tage-Volatilität von Bitcoin auf Basis von Echtzeit-Orderbuchdaten aus Bitcoin- und Micro-Bitcoin-Optionen der CME. Der Index bildet also nicht den Bitcoin-Preis selbst ab, sondern die Markterwartung darüber, wie stark Bitcoin kurzfristig schwanken könnte. Laut CME wird der Index während der Handelszeiten jede Sekunde veröffentlicht.

CME Targets June 1 Launch for Bitcoin Volatility Futures, Pending CFTC Review CME Group plans to launch Bitcoin Volatility Futures（BVI）on June 1, 2026, pending CFTC review. The contract size will be $500 multiplied by the CME CF Bitcoin Volatility Index, which measures 30-day… pic.twitter.com/7geBcoZ68Y — Wu Blockchain (@WuBlockchain) May 10, 2026

Konkret soll jeder Kontrakt einen Wert von 500 US-Dollar multipliziert mit dem BVX haben. Liegt der Index also beispielsweise bei 60, hätte ein Kontrakt einen Nominalwert von 30.000 US-Dollar. Für professionelle Händler ist das relevant, weil sie Volatilität isoliert handeln können: Wer steigende Unsicherheit erwartet, kann long Volatilität gehen; wer sinkende Schwankungen erwartet, kann short Volatilität handeln.

Damit nähert sich Bitcoin weiter klassischen Finanzmärkten an. Bei Aktienindizes ist Volatilität längst eine eigene Anlage- und Absicherungskategorie. Für Bitcoin entsteht nun ein ähnliches Instrument im regulierten CME-Umfeld. Das dürfte vor allem für institutionelle Investoren spannend sein, die Portfolios gegen plötzliche Kursschwankungen absichern wollen, ohne ihre Bitcoin-Position selbst zu verändern.

🚨JUST IN: CME Group has set June 1 as the launch date for Bitcoin Volatility futures, pending CFTC review. The $BVI contract would be the first CFTC-regulated US Bitcoin volatility derivative ever listed, allowing traders to hedge bitcoin:native's price swings WITHOUT taking… pic.twitter.com/LCMBf8sydq — Coin Bureau (@coinbureau) May 10, 2026

Zugleich zeigt die Entwicklung, dass der Krypto-Derivatemarkt reifer wird. Nach Bitcoin-, Ether-, Solana- und XRP-Futures baut CME das Angebot weiter aus und adressiert nun nicht mehr nur Preisrisiken, sondern auch Volatilitätsrisiken. Das ist ein wichtiger Schritt für Marktstruktur, Liquidität und Risikomanagement rund um Bitcoin.

Bitcoin-Volatilität wird selbst zum Handelsprodukt

Die hohe Volatilität von Bitcoin gilt für viele Anleger zwar als Risiko, für aktive Trader jedoch vor allem als Chance. Denn starke Kursbewegungen sorgen für Dynamik, Handelsvolumen und kurzfristige Marktineffizienzen. Gerade im aktuellen Marktumfeld sehen viele Händler deshalb attraktive Möglichkeiten im aktiven Trading. Während klassische Investoren oft auf langfristige Kurssteigerungen setzen, versuchen professionelle Marktteilnehmer zunehmend, direkt von den Schwankungen selbst zu profitieren.

Genau hier setzt die CME nun mit den neuen Bitcoin Volatility Futures an. Statt nur auf steigende oder fallende Bitcoin-Kurse zu wetten, können institutionelle Anleger künftig gezielt die erwartete Schwankungsintensität handeln.

Damit wird Volatilität selbst zu einer eigenständigen Anlageklasse. Besonders in Phasen erhöhter Unsicherheit oder vor wichtigen makroökonomischen Ereignissen dürfte das Produkt relevant werden. Die CME reagiert damit auf die steigende Nachfrage nach professionellen Absicherungs- und Handelsinstrumenten im Kryptomarkt.

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