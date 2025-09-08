[LIVE] Bitcoin Prognose: ETFs melden Zuflüsse und Abflüsse im Wechselspiel

Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin-ETFs verzeichneten Anfang September massive Kapitalzuflüsse, gefolgt von deutlichen Outflows, wobei BlackRock weiterhin stabile Nettokäufe meldete.

Dem Gegenüber verzeichneten Aktuere wie Bitwise und ARK Invest im Verhältnis deutlich stärkere Kapitalabflüsse, was auf ein geteiltes Anlegervertrauen hinweist.

Unterdessen konsolidiert der Bitcoin-Kurs in einer engen Spanne zwischen 110.200 und 111.600 US-Dollar, mit Ausblick auf mögliche Ausbrüche über 113.000 US-Dollar.

Bitcoin-ETFs: Gemischte Signale im September

Mit der Einführung von Bitcoin-Spot-ETFs im Januar 2024 bekamen sowohl institutionelle- als auch Privatanleger erstmals die Möglichkeit, einfach und unter einem regulierten Rechtsrahmen in Bitcoin zu investieren – wodurch die Finanzprodukte seither Nettokapital von über 54,46 Milliarden US-Dollar anziehen konnten.

Derweil zeigen Daten von Farside Investors ein gemischtes Bild für den Monat September:

Während es in den ersten zwei Handelstagen zu massiven Kapitalzuflüssen über 660 Millionen US-Dollar kam, folgten in den nächsten zwei Handelstagen Outflows über 382 Millionen US-Dollar.

Fakt ist jedoch, dass vor allem BlackRock-Investoren langfristig an Bitcoin glauben. So verzeichnete der IBIT-ETF im September Outflows von lediglich 63,2 Millionen USD – gegenüber Kapitalzuflüssen in Höhe von 497,5 Millionen US-Dollar im selben Zeitraum.

Unterdessen fiel das Inflow/Outflow-Ratio bei anderen Emittenten deutlich negativer aus. Bitwise (BITB) und ARK Invest (ARKB) verzeichneten zum Beispiel Outflows über 116 bzw. 153 Mio. US-Dollar, sammelten im selben Zeitraum aber nur 39 bzw. 71 Mio. USD ein.

Der Bitcoin-Kurs im Überblick

Der Bitcoin-Kurs ist mit einem positiven Impuls in die neue Handelswoche gestartet und notiert zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels bei rund 111.500 US-Dollar, was einem Anstieg von 0,5 Prozent in 24 Stunden und 1,6 Prozent auf 7-Tage-Basis entspricht.

Derzeit befindet sich Bitcoin zwar in einem Abwärtstrend und ist rund 10,7 Prozent vom letzten Allzeithoch bei 124.500 USD entfernt, jedoch konnte der Kurs seit Ende August die entscheidende Schlüsselzone bei 108.000 US-Dollar (lila) testen und wiederholt erfolgreich bestätigen.

Seitdem bildet der Bitcoin-Preis wieder höhere Hochs und höhere Tiefs, wobei die Zone bei 111.500 (weiß) als starker Widerstand fungiert.

Nun lanciert der Bitcoin-Preis in einem engen seitwärts gerichteten Trendkanal zwischen 110.200 und 111.600 US-Dollar und gleichzeitig knapp unter dem 21-Tage-EMA bei 111.800 USD (türkis).

Ein positiver Durchbruch jener Niveaus würde Kursmomentum in Richtung 113.000 und anschließend 115.500 US-Dollar (gelb) begünstigen, wohingegen ein Bruch unter den Kanal die Wahrscheinlichkeit eines Rücksetzers auf 108.000 US-Dollar verstärkt.

Während Bitcoin leicht steigt, verzeichneten auch führende Altcoins auf 24-Stunden-Basis Kurszuwächse. So ging es für XRP, Solana, Cardano zwischen 1,8 und 3 Prozent nach oben.

Der Gewinner des Tages (Top 100) ist MYX Finance mit einem 24-Stunden-Zuwachs von sagenhaften 155 Prozent!

Layer 2-Presale: Bitcoin Hyper bereits über 14 Mio. USD schwer

Für eine nachhaltige Bitcoin-Rallye bleibt die institutionelle Nachfrage ein zentraler Treiber. Doch abseits dieser Rolle gewinnt auch die funktionale Dimension an Bedeutung.

Wenn Bitcoin durch Layer-2-Lösungen verstärkt als Basis für DeFi, Tokenisierung oder Smart Contracts genutzt wird, entsteht ein zusätzlicher Nutzen.

Diese technologische Erweiterung könnte langfristig eine Neubewertung anstoßen – weg vom reinen Store of Value hin zu einem vielseitig einsetzbaren Blockchain-Asset.

Über Jahre hinweg als robustes Wertaufbewahrungsmittel etabliert, fehle es der Infrastruktur an Möglichkeiten für moderne DeFi-Anwendungen. Genau an dieser Stelle setzt Bitcoin Hyper an.

Dabei handelt es sich um ein Layer-2-Projekt, das technische Beschränkungen überwindet und Bitcoin programmierbar macht.

Im Zentrum steht die Nutzung einer Architektur, die auf der Solana Virtual Machine basiert. Diese ermöglicht eine Verarbeitung großer Datenmengen mit extrem niedriger Latenz.

Transaktionen gelingen in Millisekunden, während Gebühren im einstelligen Centbereich bleiben.

Ermöglicht wird dies durch ein synthetisches Bitcoin-Derivat, das über eine dezentrale Brücke mit der BTC-Blockchain verbunden bleibt.

Die eigentliche Bitcoin-Blockchain bleibt dabei unverändert, wird jedoch funktional erweitert.

Der technologische Fortschritt macht erstmals Smart Contracts im Bitcoin-Umfeld realisierbar. So entsteht eine modulare Plattform, die sowohl klassische DeFi-Anwendungen als auch neue Formen digitaler Vermögensverwaltung ermöglicht.

Von automatisierten Handelsplätzen über Lending-Protokolle bis hin zur Tokenisierung realer Vermögenswerte: Die Bandbreite der Anwendungsfälle ist groß, die Infrastruktur vollständig offen, unvermittelbar und zensurresistent.

Der aktuelle Vorverkauf stößt auf hohes Interesse. Über 14 Millionen US-Dollar wurden bereits eingesammelt – ein Indiz für die Attraktivität der Idee. Der Kauf gelingt via Token-Swap über die offizielle Website. Erfahre hier mehr!

