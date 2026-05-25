Bitcoin Prognose: Geopolitische Hoffnung trifft auf massive ETF-Outflows und einen OG-Whale

Das Wichtigste in Kürze

Ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran entlastet über sinkende Energiekosten den Markt und nährt Zinssenkungshoffnungen.

Demgegenüber stehen massive Abflüsse aus US-amerikanischen Bitcoin-ETFs von über 2 Milliarden US-Dollar, welche den Kurs unter der Marke von 80.000 USD deckeln.

Schließlich sorgt der Transfer von 2.650 Bitcoin durch einen frühen Miner für zusätzliche Nervosität vor einem potenziellen Marktverkauf.

Makroökonomische Entlastung durch diplomatische Annäherung

Die Lage im Nahen Osten sendet positive Impulse an die globalen Finanzmärkte. Berichte über ein mögliches Abkommen zwischen den USA und dem Iran haben den Ölpreis deutlich sinken lassen.

Die Nordseesorte Brent verlor rund 4,86 US-Dollar und notierte bei etwa 98,68 USD, während die US-amerikanische Sorte WTI ebenfalls spürbar nachgab. Für Bitcoin ist dieser Rückgang der Energiekosten von zentraler Bedeutung.

Da die Inflation im April mit einem Anstieg von 3,8 Prozent im Jahresvergleich und einem Plus von 28,4 Prozent bei Benzin stark von den Energiepreisen getrieben war, hatte sich die US-Notenbank zuletzt hawkisch präsentiert.

Das Protokoll der vergangenen Sitzung dämpfte die Zinssenkungshoffnungen und deutete sogar eine Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent für eine weitere Zinserhöhung bis Anfang 2027 an.

Ein dauerhafter Rückgang der Ölnotierungen könnte diesen Druck nun nehmen und den Weg für geldpolitische Lockerungen im zweiten Halbjahr 2026 ebnen.

Bitcoin reagiert als hochsensibler Liquiditätsindikator sofort auf diese Aussichten und stabilisierte sich am 25. Mai 2026 bei rund 77.230 USD. Allerdings ist diese Erleichterung vorerst eine Wette auf die Zukunft.

Erst wenn sich die Normalisierung des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormuz und die Freigabe iranischer Ölexporte in realen Wirtschaftsdaten niederschlagen, weicht das Szenario restriktiver Zinsen einer nachhaltigen Marktkonjunktur.

ETF-Abflüsse und Verkaufsdruck alter Wale belasten den Kurs

Dem makroökonomischen Hoffnungsschimmer stehen erhebliche bremsende Faktoren direkt auf dem Kryptomarkt gegenüber.

In den vergangenen zwei Wochen verzeichneten die in den USA börsennotierten Bitcoin-Spot-ETFs massive Kapitalabzüge in Höhe von insgesamt 2,26 Milliarden US-Dollar.

Allein in der letzten Woche zogen Investoren 1,26 Milliarden USD ab, der stärkste wöchentliche Abfluss seit Januar.

Dieser Liquiditätsentzug ist primär auf die gestiegenen Renditen von US-Staatsanleihen zurückzuführen, die den Appetit auf zinslose Vermögenswerte wie Krypto schmälern.

Zudem lenken anstehende Großereignisse wie der geplante SpaceX-Börsengang im Juni spekulatives Kapital ab.

OG-Miner verkauft 2.650 BTC: Was macht der Preis?

Zusätzliche Verkaufsangst schürte die Onchain-Aktivität eines Miners aus der geschichtsträchtigen Satoshi-Ära.

Dieser transferierte nach jahrelanger Inaktivität 2.650 Bitcoin im Wert von etwa 203 Millionen US-Dollar an institutionelle Handelsplattformen wie FalconX und Cumberland.

Obwohl diese Transaktionen oft außerbörslich abgewickelt werden, um den Marktpreis nicht direkt zu belasten, werten Händler solche Schritte dennoch als bearisches Signal.

Da die Wallet immer noch 6.000 Bitcoin im Wert von über 460 Millionen USD hält, bleibt das potenzielle Überhangangebot bestehen.

Der Blick auf den Tageschart verdeutlicht die technische Anspannung. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell knapp unter der gleitenden 200-Tage-Linie, die als dynamischer Widerstand bei 80.400 USD verläuft.

Der Relative-Stärke-Index verharrt mit einem Wert von 47,97 im neutralen Bereich. Eine solide Unterstützung zeichnet sich erst wieder bei etwa 71.500 USD ab. So kannst du Bitcoin anonym kaufen!

Solange der Kurs diese Marke verteidigen kann, bleibt das langfristige bullische Szenario trotz der jüngsten Rücksetzer für die Bullen intakt.

Fazit und Einordnung

Bitcoin wird derzeit massiv von globalen Liquiditätserwartungen und der Geldpolitik beeinflusst.

Die geopolitische Annäherung im Nahen Osten bietet die Chance auf eine spürbare wirtschaftliche Entlastung, doch die harten Onchain-Daten der ETFs und Wallets fordern kurzfristig ihren Tribut.

Für den Markt bedeutet dies eine Phase intensiver Konsolidierung:

Erst ein verlässlicher Ausbruch über den gleitenden Durchschnitt bei 80.407 USD würde das Vertrauen der Anleger vollständig zurückbringen und den Weg für neue Höchststände freimachen, während ein Unterschreiten der Unterstützung bei 71.500 USD weitere Korrekturen einleiten könnte.

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