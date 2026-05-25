Experte warnt: 99,9 % aller Altcoins fallen auf Null

Das Wichtigste in Kürze

Altcoin-Season-Index bleibt deutlich im Bereich einer klaren Bitcoin-Season aktuell.

Viele Altcoins notieren weiterhin über 90 Prozent unter Allzeithoch massiv.

Kapital fließt aktuell selektiv in starke Narrative statt breite Markt-Rallyes.

Zcash und Hyperliquid zählen zuletzt zu stärksten Gewinnern im Kryptomarkt.

Der Altcoin-Markt zeigt sich im Mai 2026 weiterhin extrem schwach. Viele kleinere Kryptowährungen notieren noch immer 90 Prozent oder mehr unter ihren früheren Allzeithochs. Während Bitcoin sich oberhalb von 77.000 US-Dollar stabilisiert und Ethereum zumindest erste Bodenbildung versucht, fehlt es dem breiten Markt an nachhaltiger Dynamik. Statt einer breiten Rallye sehen Anleger aktuell vor allem sehr selektive Gewinner. Projekte mit klaren Narrativen oder starker Community-Story entwickeln sich deutlich besser als der Rest des Marktes. Zuletzt gehörten etwa Hyperliquid und Zcash zu den auffälligsten Performern.

Genau deshalb wird die Auswahl einzelner Coins immer wichtiger. Ein bekannter Analyst ist sich nun sogar sicher, dass der Großteil aller Altcoins langfristig wertlos werden dürfte. Seine Aussagen sorgen aktuell für intensive Diskussionen innerhalb der Krypto-Community.

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„99,9 Prozent der Altcoins gehen auf null“ – Das steckt hinter der Aussage

Der bekannte Krypto-Analyst Ted Pillows vertritt aktuell eine äußerst harte Meinung zum Altcoin-Markt. Auf X erklärte er, dass 99,9 Prozent aller Altcoins langfristig wertlos werden dürften. Seine Argumentation basiert vor allem auf den schwachen Fundamentaldaten vieler Projekte. Laut ihm generieren die meisten Protokolle keine echten Umsätze und verfügen damit über kein nachhaltiges Geschäftsmodell. Ohne reale Einnahmen könnten Projekte keine Token-Rückkäufe finanzieren. Genau diese Buybacks seien jedoch entscheidend, um langfristig Kaufdruck im Markt zu erzeugen.

Fehle dieser Mechanismus, entstehe dauerhaft Verkaufsdruck – insbesondere durch frühe Investoren, Venture-Capital-Firmen oder laufende Token-Unlocks. Gleichzeitig sieht Ted Pillows den Kryptomarkt weiterhin stark von Narrativen und Hype abhängig. Sobald die Aufmerksamkeit verschwinde, breche bei vielen Coins auch die Nachfrage weg. Genau deshalb würden viele Projekte laut ihm in den kommenden Jahren scheitern.

Believing in altcoins is like believing in fairy tales. 99.9% will go to zero. Most protocols generate no real revenue. No revenue means no buybacks. No buybacks means constant sell pressure. And without hype, there’s no demand. Bookmark this: stick to $BTC, $ETH, and a few… — Ted (@TedPillows) May 24, 2026

Interessant ist jedoch, dass er trotz seiner extrem pessimistischen Einschätzung einzelne Ausnahmen nennt. Besonders Bitcoin und Ethereum bleiben für ihn langfristig relevant. Zusätzlich verweist er auf wenige starke Narrative wie Hyperliquid oder Zcash. Hyperliquid profitiert derzeit massiv vom Wachstum des dezentralen Perpetual-Handels und starken Umsatzkennzahlen. Zcash wiederum erhält zunehmend Aufmerksamkeit durch das wiedererstarkende Privacy-Narrativ. Genau diese selektiven Gewinner zeigen aktuell, wie stark sich der Markt inzwischen auseinanderentwickelt.

Altcoin-Season bleibt aus – Der Markt zeigt massive Schwäche

Der sogenannte Altcoin-Season-Index zeigt aktuell weiterhin ein schwieriges Bild für den breiten Kryptomarkt. Historisch betrachtet bewegt sich der Index regelmäßig zwischen „Bitcoin Season“ und „Altcoin Season“. Werte oberhalb von 75 signalisieren typischerweise eine starke Outperformance vieler Altcoins gegenüber Bitcoin. Genau davon ist der Markt derzeit jedoch weit entfernt. Aktuell notiert der Index lediglich im Bereich um 25 bis 30 Punkte und befindet sich damit klar im Bereich einer Bitcoin-Season. Das bedeutet: Die Mehrheit aller Altcoins entwickelt sich weiterhin schwächer als Bitcoin.

Besonders auffällig ist dabei die Dauer dieser Schwächephase. Laut den aktuellen Daten liegt die letzte echte Altcoin-Season bereits 241 Tage zurück. Historisch gesehen beträgt der durchschnittliche Abstand zwischen zwei Altcoin-Seasons lediglich 67 Tage. Gleichzeitig dauerte eine Altcoin-Season im Schnitt nur 17 Tage an. Das zeigt, wie selten und kurz solche Marktphasen inzwischen geworden sind.

Dennoch gibt es einzelne Ausnahmen mit enormer relativer Stärke. Die Daten der vergangenen 90 Tage zeigen etwa Zcash mit einem Kursplus von rund 178 Prozent als stärksten Performer unter den Top-50-Coins. Dahinter folgen Near Protocol mit über 161 Prozent sowie Hyperliquid mit fast 134 Prozent Gewinn. Genau diese Entwicklung bestätigt derzeit die Marktstruktur: Kapital fließt nicht mehr breit in den Altcoin-Sektor, sondern konzentriert sich auf wenige Narrative mit starkem Momentum.

Vor allem Privacy-Coins wie Zcash profitieren aktuell vom neuen Privacy-Narrativ, während Hyperliquid durch hohe Umsätze im Perpetual-Trading und starkes Wachstum Aufmerksamkeit erhält. Auch KI-, RWA- oder DeFi-Projekte zeigen vereinzelt relative Stärke. Der breite Markt bleibt jedoch schwach. Viele kleinere Altcoins notieren weiterhin 90 Prozent oder mehr unter ihren Allzeithochs und können keine nachhaltige Nachfrage erzeugen. Anleger müssen deshalb selektiver denn je agieren.

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