Bitcoin Prognose: Geopolitische Spannungen und Inflationssorgen belasten den Kurs

Das Wichtigste in Kürze

Eine verschärfte Rhetorik von US-Präsident Donald Trump gegenüber dem Iran schürt geopolitische Ängste und lässt die globalen Energiepreise steigen.

Die Sorge vor anhaltend hohen Zinsen führte zu wöchentlichen ETF-Abflüssen von rund 1 Milliarde US-Dollar.

Die charttechnische Analyse signalisiert eine temporäre Konsolidierung oberhalb stabiler Unterstützungen im Bereich von 74.000 US-Dollar.

Geopolitische Unruhe trifft auf geldpolitische Skepsis

Auslöser für den jüngsten Abwärtsdruck war eine Warnung von US-Präsident Donald Trump an den Iran. Seine über soziale Medien verbreitete Drohung, dass bei Verzögerungen eines Friedensabkommens militärische Schritte drohen, versetzte die Märkte in Alarmbereitschaft.

In der Folge kletterte der Preis für Rohöl der Sorte Brent um 1,78 Prozent auf 111 USD, während die Sorte WTI um 2,2 Prozent auf 107 USD zulegte. Höhere Energiepreise gelten als Inflationstreiber, was die Federal Reserve zu weiteren Zinserhöhungen bewegen könnte.

Diese Aussicht ließ die Renditen von Staatsanleihen auf ein 12-Monatshoch steigen und stärkte den US-Dollar, was risikoreiche Anlagen wie Kryptowährungen belastet.

Der Fear and Greed Index sank von einem neutralen Wert um 50 Punkte auf magere 27 Punkte ab, was die Rückkehr deutlicher Marktängste signalisiert.

Zudem kehrte sich der Trend bei den börsengehandelten Bitcoin-ETFs um. Nach einer 6-wöchigen Phase der Zuflüsse verzeichneten diese Produkte in der Woche bis zum 17. Mai 2026 Abflüsse von 1 Milliarde US-Dollar.

Portfoliomanager schichten Gelder zunehmend in defensive Werte oder Bargeld um, da die Erwartungen an rasche geldpolitische Lockerungen abnehmen.

Diese Kapitalflucht zeigt, wie sensibel die Märkte reagieren, wenn geopolitische Risiken auf restriktive geldpolitische Signale treffen.

Technische Chartanalyse und Blick in die Zukunft

Der Blick auf den aktuellen Tageschart zeigt eine klare Korrekturphase nach der jüngsten Aufwärtsbewegung. Der Bitcoin-Kurs notiert nach einem Rückgang von 1,2 Prozent innerhalb von 24 Stunden bei etwa 76.900 US-Dollar.

Derweil zeigt das Diagramm den 200-Tage-SMA (orange) bei 81.432 US-Dollar, welcher derzeit als Widerstand fungiert und den Kurs nach obenhin deckelt.

Auf der Unterseite stabilisiert eine langfristige Untersützung bei ungefähr 71.500 USD (weiß) das Geschehen, gefolgt von einem Support nahe der Marke von 60.000 US-Dollar.

Experten werten die aktuelle Korrektur jedoch als gesunde Konsolidierung innerhalb eines übergeordneten Aufwärtstrends. Sollte die Unterstützung bei 74.000 US-Dollar halten, ist eine baldige Erholung denkbar.

Händler sollten darüber hinaus auch die Aussagen des Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh genau verfolgen, da seine Haltung zu Inflation und Zinspolitik den nächsten Richtungsimpuls geben dürfte.

Ein erfolgreicher Ausbruch über den 200-MA könnte den Weg in Richtung des Rekordhochs bei über 100.000 USD ebnen, während ein Bruch der Marke von 74.000 US-Dollar kurzfristig tiefere Tests der Unterstützungslinien nach sich ziehen könnte.

Zusätzliche Dynamik könnte durch technische Käufe entstehen, sobald Marktteilnehmer das aktuelle Niveau als attraktiven Einstiegspunkt wahrnehmen. So kannst du Bitcoin anonym kaufen!

Fazit und Einordnung

Der Bitcoin-Markt zeigt sich im Mai 2026 erneut stark sensibel gegenüber Geopolitik und Zinsen. Dennoch bleibt das fundamentale Netzwerk solide, während neue US-Regulierungen langfristig Vertrauen und Stabilität bieten.

Diese Atempause bereitet letztendlich den Boden für den nächsten nachhaltigen Aufwärtstrend vor, sobald makroökonomische Unruhen nachlassen und neue institutionelle Liquidität den Weg zurück in digitale Vermögenswerte findet.

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