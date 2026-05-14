Wells Fargo baut Ethereum-ETF-Positionen aus und verdreifacht Strategy-Beteiligung

Während Ethereum-Kurse zweistellige Verluste verzeichneten, kaufte Wells Fargo still und leise zu. Die 13F-Meldung für das erste Quartal 2026 offenbart eine klare strategische Neuausrichtung der Großbank im Krypto-Bereich.

Wells Fargos aktuelle SEC-Pflichtmeldung gibt seltene Einblicke in die Krypto-Positionierung einer der größten US-Banken. Im ersten Quartal 2026 baute das Institut seine Ethereum-ETF-Bestände deutlich aus – trotz eines schwachen Marktumfelds. Die Position im BlackRock iShares Ethereum Trust ETF wuchs um 63,5 Prozent auf rund 1,1 Millionen Anteile, der Bitwise Ethereum ETF legte um 37 Prozent auf über 257.000 Anteile zu. Insgesamt hielt Wells Fargo damit zum Quartalsende rund 21,5 Millionen US-Dollar in Ethereum-ETFs – mit dem BlackRock-Produkt als größter Einzelposition bei 17,6 Millionen US-Dollar.

Ethereum gekauft, während andere verkauften

Die Timing-Entscheidung ist bemerkenswert. Ethereum verzeichnete im vierten Quartal 2025 einen Kursrückgang von rund 28 Prozent und im ersten Quartal 2026 weitere 29 Prozent – während gleichzeitig Spot-Ethereum-ETFs drei Monate in Folge Nettoabflüsse von insgesamt rund 769 Millionen US-Dollar verzeichneten. Wells Fargo bewegte sich damit antizyklisch gegen den breiten institutionellen Trend – ein klares Signal, dass das Haus langfristig auf eine Erholung des Ethereum-Kurses setzt. Bei Bitcoin-ETFs zeigte sich ein gemischteres Bild: Die IBIT-Position wurde leicht reduziert, während Bitwise Bitcoin ETF und Grayscale Bitcoin Mini Trust um rund 24 beziehungsweise 41 Prozent aufgestockt wurden. Bitcoin-ETFs bleiben mit IBIT als größter Position von rund 250 Millionen US-Dollar das dominierende Krypto-Exposure im Portfolio.

Strategy gewinnt, Galaxy verliert massiv

Besonders auffällig sind die Bewegungen bei kryptobezogenen Aktien. Wells Fargo reduzierte seine Beteiligung an Galaxy Digital von rund 2,5 Millionen auf knapp 78.600 Anteile – ein Rückgang von fast 97 Prozent und ein Exposure-Abbau von geschätzt 54,7 Millionen US-Dollar. Im Gegenzug wurde die Beteiligung an Strategys Aktie von rund 322.700 auf 726.000 Anteile mehr als verdoppelt – ein Anstieg von 125 Prozent und ein zusätzliches Exposure von rund 41,6 Millionen US-Dollar. Die Botschaft ist klar: Wells Fargo setzt auf das Bitcoin-Treasury-Modell von Michael Saylor und positioniert sich weg von diversifizierteren Krypto-Unternehmen.

Bitcoin Hyper ($HYPER) – Wells Fargo kauft Ethereum-ETFs, smarte Früheinsteiger kaufen $HYPER

Wells Fargo akkumuliert antizyklisch, Strategy verdoppelt sich, institutionelles Kapital strömt in den Krypto-Markt – und genau jetzt läuft der Presale von Bitcoin Hyper ($HYPER). Das Projekt verbindet das Beste aus beiden Welten: Bitcoins Sicherheit und Ethereum-ähnliche Funktionalität – als erste echte Layer-2-Lösung auf Basis der Solana Virtual Machine. Blitzschnelle Transaktionen, minimale Gebühren, vollständiges DeFi-Ökosystem auf Bitcoins unerschütterlichem Fundament. Während institutionelle Investoren über ETFs und Aktien in den Markt einsteigen, können Früheinsteiger mit $HYPER direkt an der nächsten Bitcoin-Infrastruktur teilhaben – zum aktuellen Presale-Preis von 0,0337 US-Dollar. Jede neue Phase bringt eine Preiserhöhung. Das Fenster ist offen – aber nicht für immer.

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