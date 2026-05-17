Bitcoin Prognose: Hat Bhutan doch nicht verkauft?

Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin fällt unter 80.000 Dollar, Marktstimmung bleibt kurzfristig deutlich angeschlagen.

Bhutan gerät wegen mutmaßlicher Bitcoin-Verkäufe erneut stark in den Fokus.

Offizielle Aussagen widersprechen Blockchain-Daten von Arkham über massive Wallet-Abflüsse.

Der Kryptomarkt bleibt unter Druck. Bitcoin ist heute erneut deutlich unter die Marke von 80.000 US-Dollar gefallen und setzt damit die jüngste Korrekturbewegung fort.

Das Chartbild hat sich zuletzt wieder eingetrübt: Während langfristig weiterhin ein übergeordneter Abwärtstrend dominiert, wurde die kurzfristige Erholung zunächst gestoppt. Anleger reagieren nervös auf schwache Dynamik, hohe Unsicherheit rund um die Geldpolitik und anhaltenden Verkaufsdruck bei Risiko-Assets.

Nun rückt erneut Bhutan in den Fokus des Marktes. Das kleine Himalaya-Königreich gilt seit Jahren als einer der überraschendsten staatlichen Bitcoin-Akteure weltweit. Neue Diskussionen über mögliche Verkäufe sorgen deshalb aktuell erneut für Aufmerksamkeit am Markt.

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Warum Bhutan überhaupt eng mit Bitcoin verbunden ist

Bhutan hat sich in den vergangenen Jahren still und weitgehend außerhalb der öffentlichen Aufmerksamkeit zu einem besonderen Akteur im Bitcoin-Markt entwickelt. Anders als viele Staaten kaufte das Land Bitcoin nicht primär über Börsen oder ETFs, sondern setzte früh auf Mining als strategischen Ansatz. Möglich wurde dies durch den enormen Überschuss an Wasserkraft, den Bhutan erzeugt. Die günstige und vergleichsweise nachhaltige Energie bot ideale Voraussetzungen, um Bitcoin-Mining im größeren Stil aufzubauen.

Eine zentrale Rolle spielt dabei Druk Holding & Investments, der staatliche Investmentarm Bhutans. Über verschiedene Strukturen investierte das Land frühzeitig in digitale Assets und baute über Jahre Bestände auf. Besonders bemerkenswert: Bhutan verfolgte seine Strategie weitgehend ohne große öffentliche Kommunikation. Erst durch Blockchain-Analysen und spätere Berichte internationaler Medien wurde klar, wie umfangreich die Aktivitäten tatsächlich gewesen sein könnten.

Bhutan galt deshalb lange als positives Beispiel dafür, wie Staaten digitale Assets strategisch nutzen könnten. Während viele Länder Kryptowährungen skeptisch betrachteten, setzte Bhutan auf Infrastruktur, Mining und langfristige Reserven. Immer wieder wurde spekuliert, ob die Bitcoin-Bestände auch genutzt werden könnten, um wirtschaftliche Projekte oder staatliche Investitionen zu finanzieren. Gerade deshalb beobachtet der Markt heute sehr genau, was mit den Wallets des Landes passiert.

Diskussionen um mögliche Milliarden-Verkäufe nehmen zu

Zuletzt sorgten neue Blockchain-Daten erneut für Diskussionen. Hintergrund sind Auswertungen der Analyseplattform Arkham Intelligence, die Wallets der königlichen Regierung Bhutans und von Druk Holdings seit längerer Zeit beobachtet. Besonders auffällig: Die dort gehaltenen Bitcoin-Bestände sollen seit 2024 massiv zurückgegangen sein.

Während die Wallets zeitweise Bestände im fünfstelligen BTC-Bereich gezeigt haben sollen, liegen die aktuellen Schätzungen laut Arkham inzwischen deutlich niedriger. Gleichzeitig wurden erhebliche Abflüsse an große Handelsplattformen und institutionelle Gegenparteien beobachtet. Genannt wurden unter anderem Verbindungen zu Galaxy Digital sowie OKX.

Dadurch entstand schnell die Vermutung, Bhutan könnte in großem Stil Bitcoin verkauft haben. Gerade im aktuellen Marktumfeld würde dies zusätzlich bearish interpretiert werden. Schließlich gelten staatliche Wallet-Bewegungen oft als sensibles Signal für den Markt. Die Diskussion gewann zusätzlich an Dynamik, weil sich die Abflüsse laut Blockchain-Daten über einen längeren Zeitraum erstreckt haben sollen. Beobachter sprechen deshalb von möglichen strategischen Verkäufen oder Umschichtungen großer Bestände.

Bhutan dementiert: Verkäufe nicht eindeutig belegt

Allerdings bleibt die Lage deutlich komplizierter, als es die reinen Wallet-Daten zunächst vermuten lassen. Denn Blockchain-Transfers allein beweisen noch keine tatsächlichen Spot-Verkäufe am Markt. Genau darauf weisen inzwischen auch mehrere Marktbeobachter hin.

Bhutan says it didn't sell Bitcoin. Arkham's data says otherwise. Druk Holding CEO Ujjwal Deep Dahal told CoinDesk via email on Friday he "doesn't recall the last time" Bhutan sold $BTC, disputing Arkham data showing the sovereign fund's wallets drained from 13,000 to roughly… pic.twitter.com/qJAl95Zhqh — BSCN (@BSCNews) May 17, 2026

Zwar zeigen die Daten Bewegungen von Wallets zu institutionellen Akteuren und Handelsplattformen, doch daraus lässt sich nicht automatisch ableiten, dass Bhutan die Bitcoin tatsächlich verkauft hat. Denkbar wären ebenso Verwahrungslösungen, Sicherheiten für OTC-Strukturen, Collateral-Transfers oder interne Umschichtungen institutioneller Partner.

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt die Debatte durch Aussagen von Ujjwal Deep Dahal, dem CEO von Druk Holding & Investments. Gegenüber CoinDesk erklärte dieser zuletzt, dass er sich nicht erinnern könne, wann Bhutan zuletzt Bitcoin verkauft habe. Damit widersprach er indirekt der Interpretation vieler Marktteilnehmer, die aus den Arkham-Daten unmittelbare Verkäufe ableiten.

Genau hier zeigt sich ein grundsätzliches Problem bei Blockchain-Analysen großer Institutionen: Wallet-Bewegungen sind sichtbar, die dahinterliegenden Verträge und Strukturen jedoch meist nicht. Gerade bei staatlichen Akteuren, OTC-Deals oder Verwahrungspartnern bleibt deshalb häufig unklar, welche Transfers tatsächlich marktwirksam sind — und welche lediglich organisatorischen oder institutionellen Zwecken dienen.

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