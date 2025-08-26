Bitcoin rutscht unter 110.000 Dollar: FED-Turbulenzen erschüttern Märkte

Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin fällt unter die Marke von 110.000 Dollar, während Trader auf neue US-Wirtschaftsdaten warten.

Die Entlassung von Fed-Gouverneurin Lisa Cook durch Donald Trump verstärkt die Unsicherheit an den Märkten.

Investoren fürchten nun, dass kommende Inflations- und Wachstumszahlen die Geldpolitik der Fed entscheidend beeinflussen könnten.

Die Krypto-Märkte stehen erneut unter Druck. Bitcoin ist unter die Marke von 110.000 Dollar gefallen und Anleger blicken mit Sorge auf die nächsten Tage. Politische Turbulenzen und bevorstehende Konjunkturdaten könnten über die Richtung des gesamten Finanzmarktes entscheiden.

Bitcoin fällt unter 110.000 Dollar

Bitcoin ist am Montag erneut unter Druck geraten. Der Kurs rutschte um 2,8 Prozent auf 109.882 Dollar und markierte damit den tiefsten Stand seit Wochen. Vor allem Long-Positionen im Wert von über 940 Millionen Dollar wurden liquidiert. Nach Daten von CoinGlass traf es Anleger, die auf steigende Kurse gesetzt hatten, besonders hart. Die Unsicherheit am Markt ist hoch, da Investoren die nächsten US-Wirtschaftsdaten abwarten.

Die Bewegung folgt einer Schwächephase am Wochenende. Analystin Rachael Lucas von BTC Markets erklärte, dass Kapital derzeit aus risikobehafteten Anlagen abgezogen werde. Die geringe Liquidität verstärke die Kursschwankungen zusätzlich. Auch technische Faktoren spielen eine Rolle. Viele Anleger hatten Bitcoin zu durchschnittlich 110.800 Dollar in den letzten drei Monaten gekauft. Das Unterschreiten dieser Marke verstärkt die Nervosität.

Bitcoin Fear and Greed Index is 48 — Neutral

Current price: $110,239 pic.twitter.com/7QUAWGxKcq — Bitcoin Fear and Greed Index (@BitcoinFear) August 26, 2025

Gefahr tieferer Bitcoin Korrekturen

Experten sehen den Bruch dieser Zone kritisch. Laut Glassnode führte ein solcher Rückgang in der Vergangenheit oft zu längerer Schwäche am Markt. Viele Investoren fürchten deshalb eine mehrmonatige Korrekturphase. Sollte sich das Muster wiederholen, könnten die Verluste noch deutlich zunehmen. Die Marktteilnehmer verfolgen daher sehr genau die Signale der kommenden Tage.

Die Nervosität zeigt, wie sensibel die Kryptomärkte auf externe Faktoren reagieren. Bitcoin bleibt trotz seiner Größe stark abhängig von globalen Wirtschafts- und Politikmeldungen. Trader und institutionelle Anleger versuchen, sich durch schnelle Positionswechsel abzusichern. Dabei verstärkt das hohe Handelsvolumen die Bewegungen zusätzlich.

Trump feuert Fed-Gouverneurin Lisa Cook

Für zusätzlichen Druck sorgte ein politischer Paukenschlag. US-Präsident Donald Trump entließ die Gouverneurin der Federal Reserve, Lisa Cook. In ihrem Rücktrittsschreiben sprach Cook von „betrügerischem und möglicherweise kriminellem Verhalten“. Sie soll Dokumente über ihre Hauptresidenz gefälscht haben. Die Nachricht erschütterte die Märkte unmittelbar nach Handelsschluss. Cook wolle ihre Position weiterhin ausführen und lasse sich nicht einfach entfernen.

Der Dollar-Index brach daraufhin um ein Prozent ein, bevor er einen Teil der Verluste wieder aufholte. Auch die US-Futures reagierten mit Rückgängen. Ökonom Justin Wolfers von der University of Michigan warnte vor schwerwiegenden Folgen. Er schrieb, dass dieser Schritt die amerikanische Wirtschaft schwäche und dem Land schade. Für die Märkte sei dies ein gefährliches Signal.

BREAKING: Fed Governor Lisa Cook just now after Trump tried to fire her: “President Trump purported to fire me ‘for cause’ when no cause exists under the law, and he has no authority to do so. I will not resign and will continue my work to support the U.S. economy” pic.twitter.com/gfDZXAjrpl — Brian Krassenstein (@krassenstein) August 26, 2025

Bitcoin Investoren warten auf US-Konjunkturdaten

Der Blick richtet sich nun auf die wichtigen Zahlen der Woche. Am Donnerstag werden die revidierten BIP-Daten für das zweite Quartal erwartet. Ökonomen rechnen mit einer leichten Aufwärtskorrektur von 3,0 auf 3,1 Prozent. Für Anleger könnten bereits kleine Abweichungen von großer Bedeutung sein. Denn die Daten liefern Hinweise, ob die US-Wirtschaft weiter stabil wächst.

Noch entscheidender dürfte die Entwicklung der Inflation sein. Der Kern-PCE-Index, der die Konsumausgaben misst, soll leicht von 2,8 auf 2,9 Prozent steigen. Sollte die Zahl höher ausfallen, könnte dies die Pläne der Fed durchkreuzen. Für September rechnen viele Marktteilnehmer mit einer Zinssenkung. Doch ein erneuter Inflationsanstieg würde die Entscheidung deutlich erschweren.

Blick auf die kommenden Monate für Bitcoin

Die nächsten Wochen könnten entscheidend für die weitere Entwicklung von Bitcoin sein. Sollte die US-Notenbank tatsächlich im September die Zinsen senken, könnte dies die Kurse wieder stützen. Doch eine erneute Verschärfung der Inflation würde das Szenario deutlich verändern. Anleger stehen somit vor schwierigen Entscheidungen.

Viele Marktbeobachter warnen davor, kurzfristige Bewegungen überzubewerten. Gleichzeitig mahnen sie, die geopolitische Lage nicht zu unterschätzen. Der Kryptomarkt bleibt eng mit politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen verwoben. Wer investiert ist, muss mit starker Unsicherheit rechnen.

JUST IN: Spot Bitcoin ETFs buy $219 MILLION Bitcoin to end six-day outflow streak. 📈 Fidelity +$65.6M

BlackRock +$63.4M

ARK +$61.2M pic.twitter.com/zTNrbKhF4D — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) August 26, 2025

