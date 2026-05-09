Bitcoin statt Ethereum: Diese Daten schocken Anleger

Das Wichtigste in Kürze

Onchain-Daten zeigen klare Präferenz von Anlegern für BTC anstelle von ETH.

Zuletzt wieder mehr Börsenzuflüsse bei ETH, Bitcoin-Supply wird knapp.

Bitcoin Hyper soll L2-Vision zu Bitcoin bringen, Presale explodiert.

Bitcoin und Ethereum bleiben die beiden wertvollsten Kryptowährungen der Welt und dominieren den Markt klar. Doch zuletzt entwickelt sich die Kursdynamik zunehmend unterschiedlich. Bitcoin legt auf Wochensicht rund 2 Prozent zu und hat die Verluste im Jahresvergleich fast vollständig aufgeholt – aktuell liegt BTC nur noch knapp 8 Prozent im Minus. Ethereum dagegen kommt kaum vom Fleck und notiert weiterhin fast 20 Prozent tiefer als zum Jahresbeginn.

Genau diese Diskrepanz fällt nun auch bei institutionellen Investoren auf. Neue Daten von CryptoQuant zeigen eine klare Präferenz: Während Fonds zuletzt wieder massiv Bitcoin akkumulieren, bleibt die Nachfrage bei Ethereum deutlich schwächer. Das könnte ein wichtiges Signal für die weitere Marktstruktur im Krypto-Sektor sein.

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Institutionelle Anleger kaufen Bitcoin – Ethereum bleibt zurück

Neue Daten von CryptoQuant zeigen laut Analyst Julio Moreno eine auffällige Entwicklung bei institutionellen Investoren. Während Bitcoin-Fonds seit Anfang Februar ihre Bestände massiv ausgebaut haben, verzeichnet Ethereum im gleichen Zeitraum weiterhin Abflüsse. Konkret stiegen die Bitcoin-Fund-Holdings laut Daten um rund 92.116 BTC beziehungsweise 7,21 Prozent. Ethereum-Fonds dagegen reduzierten ihre Bestände um 127.246 ETH oder 2,14 Prozent.

BTC Accumulation Accelerates While ETH Struggles to Regain Institutional Conviction “But while Bitcoin appears to have regained institutional confidence relatively quickly, Ethereum still shows signs of hesitation.” – By @MorenoDV_ pic.twitter.com/o1OtAZFLlA — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) May 8, 2026

Besonders spannend ist dabei der zeitliche Verlauf. Nach dem scharfen Marktrückgang Anfang Februar stabilisierten sich die Bitcoin-Bestände relativ schnell wieder und drehten anschließend klar nach oben. Das deutet laut CryptoQuant darauf hin, dass institutionelle Anleger den Rücksetzer aktiv zum Aufbau neuer Positionen genutzt haben.

Ethereum zeigt dagegen ein völlig anderes Bild: Trotz zwischenzeitlicher Kurserholung blieben die ETH-Bestände institutioneller Produkte insgesamt rückläufig.

Damit bestätigt sich ein Trend, der sich bereits seit Monaten andeutet. Viele große Marktteilnehmer bevorzugen derzeit offenbar Bitcoin als „sichereren“ Krypto-Trade. Gründe dafür könnten die starken ETF-Zuflüsse, die zunehmende Rolle von Bitcoin als digitales Makro-Asset sowie die hohe Nachfrage institutioneller Anleger nach regulierten BTC-Produkten sein.

Ethereum kämpft derweil weiterhin mit schwächerer Dynamik. Zwar bleibt das Netzwerk technologisch führend im Bereich DeFi, Stablecoins und Tokenisierung, doch institutionelle Investoren zeigen aktuell deutlich weniger Überzeugung. Genau diese Diskrepanz könnte kurzfristig entscheidend für die relative Stärke zwischen BTC und ETH bleiben.

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Bitcoin wird abgezogen – Ethereum zeigt Schwäche bei den Börsenflüssen

Auch bei den Exchange-Flows zeigt sich aktuell eine klare Diskrepanz zwischen Bitcoin und Ethereum. Neue Glassnode-Daten verdeutlichen, dass Bitcoin zuletzt massive Abflüsse von den Börsen verzeichnet. Genau das gilt am Markt häufig als bullisches Signal, weil Anleger ihre Coins offenbar in Cold Wallets verschieben und eher langfristig halten wollen, statt kurzfristig zu verkaufen. Auffällig ist dabei die Größenordnung: Die aktuellen BTC-Abflüsse bewegen sich auf einem Niveau, das zuletzt rund um das Allzeithoch im Herbst 2025 zu beobachten war. Damals ging dem Markt ebenfalls eine starke Akkumulationsphase voraus.

Ethereum liefert dagegen momentan ein deutlich schwächeres Bild. Zwar gab es auch hier zuvor längere Phasen mit Abflüssen, doch in den vergangenen Tagen drehten die Daten teilweise wieder ins Positive. Das bedeutet: ETH fließt wieder stärker auf Börsen zurück. Genau solche Zuflüsse werden oft als potenzieller Verkaufsdruck interpretiert, weil Anleger ihre Coins für mögliche Trades oder Gewinnmitnahmen auf Exchanges transferieren.

Die Metrik bestätigt damit den Eindruck vieler Analysten: Kapital scheint aktuell klar stärker in Bitcoin zu rotieren. Während BTC von institutioneller Nachfrage, ETF-Zuflüssen und einer defensiveren Marktposition profitiert, fehlt Ethereum derzeit die gleiche Überzeugungskraft. Besonders im direkten Vergleich wirkt Bitcoin damit momentan deutlich konstruktiver.

Bitcoin-L2 als nächster Wachstumstreiber? Genau darauf setzt Bitcoin Hyper

Layer-2-Technologie war einer der größten Wachstumstreiber für Ethereum. Erst durch günstige und schnelle Skalierungslösungen konnte das Netzwerk massiv bei DeFi, Gaming, Stablecoins und Tokenisierung wachsen. Genau dieses Prinzip könnte nun auch bei Bitcoin zunehmend an Bedeutung gewinnen. Denn wenn Bitcoin künftig mehr Anwendungen, Transaktionen und Entwickler anzieht, würde das langfristig auch die Nachfrage nach nativen BTC stärken.

Immer mehr Projekte arbeiten deshalb an Bitcoin-L2-Infrastrukturen. Besonders viel Aufmerksamkeit erhält aktuell Bitcoin Hyper. Das Projekt zeigt trotz schwierigem Marktumfeld eine auffällige relative Stärke im Presale und konnte bereits rund 32,5 Millionen US-Dollar einsammeln. Im Fokus steht dabei die Verbindung der Sicherheitsvorteile von Bitcoin mit der hohen Geschwindigkeit moderner Smart-Contract-Netzwerke.

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Technologisch setzt Bitcoin Hyper auf die Solana Virtual Machine (SVM). Dadurch sollen Entwickler vergleichsweise einfach Anwendungen für das Bitcoin-Ökosystem erstellen können, ohne komplett neue Programmiersprachen lernen zu müssen. Gleichzeitig nutzt das Projekt zk-Proofs und eine Bridge zwischen Layer 1 und Layer 2, um Transaktionen effizient und skalierbar abzuwickeln.

Zusätzlich bietet Bitcoin Hyper aktuell Staking-Renditen von rund 36 Prozent APY, was ebenfalls Aufmerksamkeit bei spekulativen Anlegern erzeugt. Der Markt wettet damit zunehmend darauf, dass Bitcoin künftig nicht mehr nur digitales Gold sein könnte, sondern ein eigenes skalierbares Ökosystem für Anwendungen und DeFi entwickelt.

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