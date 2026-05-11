Das Wichtigste in Kürze

Bei 79.381,69 USD drückt Bitcoin gegen eine Ansammlung technischer Böden, die Analysten bereits weit vor dem Rückgang am Freitag markiert hatten.

Die unmittelbare Grenze im Sand liegt beim 50 % Fibonacci-Retracement-Level von 78.920 USD; ein Durchbruch dort würde den 100-Tage-EMA nahe 75.886 USD freilegen, ein Niveau, das seit der früheren Phase des Iran-Konflikts nicht mehr getestet wurde.

Die Reaktion von BTC auf Nachrichten über einen Waffenstillstand früher im Zyklus zeigte, wie schnell die 72.000 USD-Region ins Spiel kam, sobald die Makro-Unterstützung schwand.

Bitcoin rutschte wieder unter 80.000 USD, da neue US-Militärschläge in der Straße von Hormuz den Risikoappetit an den Märkten schmälerten und BTC auf 79.250 USD drückten – ein Rückgang von -2,8 % innerhalb von 24 Stunden. Der Rückzug beendet eine mehrtägige Gewinnserie, die den Vermögenswert Anfang dieser Woche auf 82.700 USD getrieben hatte. Ob die sechswöchige Erfolgsserie das Wochenende übersteht, hängt von einer Frage ab: Wird der Iran antworten oder verhandeln?

Der unmittelbare Auslöser war eine gemeldete neue Runde von US-Angriffen in der Straße von Hormuz, die die breiteren Aktienmärkte verunsicherte und Händler dazu veranlasste, ihr Engagement in spekulativen Anlagen zu reduzieren. BTC hatte kurzzeitig 82.000 USD berührt, gestützt auf ETF-Zuflüsse in Höhe von 2,44 Mrd. USD im April, dem stärksten Monatswert seit Oktober 2025.

Dieses Momentum ist nun ins Stocken geraten. Frühere Episoden in diesem Konflikt zeigten, dass Bitcoin empfindlich auf eine Verschlechterung der Waffenruhe reagiert; die Kursbewegung am Freitag passt beunruhigend gut in dieses Muster.

Der breitere Kryptomarkt ist um -1,2 % gefallen, wobei die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung bei 2,73 Billionen USD liegt und sich die Risk-Off-Stimmung auch auf Altcoins ausweitet. Das Makrobild bleibt binär: Ein glaubwürdiges Friedenssignal könnte die Rallye neu entfachen, während eine weitere Eskalation durch einen tieferen technischen Zusammenbruch droht.

(QUELLE: TradingView)

Kann der BTC/USD-Kurs die 78.900 USD halten und diese Woche zu 83.000 USD zurückkehren?

Bei 79.381,69 USD drückt Bitcoin gegen eine Ansammlung technischer Böden, die Analysten bereits weit vor dem Rückgang am Freitag markiert hatten. Die unmittelbare Grenze im Sand liegt beim 50 % Fibonacci-Retracement-Level von 78.920 USD; ein Durchbruch dort würde den 100-Tage-EMA nahe 75.886 USD freilegen, ein Niveau, das seit der früheren Phase des Iran-Konflikts nicht mehr getestet wurde. Die Reaktion von BTC auf Nachrichten über einen Waffenstillstand früher im Zyklus zeigte, wie schnell die 72.000 USD-Region ins Spiel kam, sobald die Makro-Unterstützung schwand.

Auf der Oberseite identifizieren MEXC-Analysten den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt bei 83.000 USD als entscheidenden Widerstand – ein sauberer Schlusskurs über diesem Niveau würde den Weg in Richtung 89.000–94.000 USD und potenziell 100.000 USD ebnen, sofern die ETF-Nachfrage bis Mitte Mai beständig bleibt. Der RSI liegt bei 65,60, was technisch gesehen immer noch bullisch ist, sich jedoch abkühlt, nachdem die Short-Squeeze-Spitze verblasst ist.

Drei Szenarien verdienen Beachtung:

Bull-Case: Der Iran signalisiert am Wochenende echte Fortschritte bei der Waffenruhe, BTC erobert am Montag die 81.000 USD zurück und die ETF-Zuflüsse werden wieder aufgenommen; 85.000 USD bis Mitte Mai erscheinen in dieser Lesart plausibel.

Base-Case: Das Patt bleibt bestehen, BTC konsolidiert zwischen 78.900 USD und 81.000 USD, während die Märkte auf den nächsten Katalysator warten.

Bear-Case: Die Eskalation verschärft sich, die 78.920 USD halten nicht und ein erneuter Test des 75.886 USD-EMA wird zum wahrscheinlicheren Ergebnis. Die sechswöchige Gewinnserie ist technisch gesehen noch intakt, hängt aber eher von der Geopolitik als von Fundamentaldaten ab.

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Bitcoin Hyper zielt auf Early-Mover-Potenzial, während Bitcoin wichtige Niveaus testet

Für Anleger, die beobachten, wie Bitcoin am Widerstand bei gleichzeitigen Makrorisiken stagniert, sieht das Kalkül für weiteres Spot-Aufwärtspotenzial bei einer Marktkapitalisierung von 1,6 Billionen USD zunehmend begrenzt aus. Das asymmetrische Renditefenster liegt früher in der Kette.

Dies ist die These hinter Bitcoin Hyper ($HYPER), einem Bitcoin-Layer-2-Projekt, das sich derzeit im Presale befindet und bereits mehr als 32,6 Mio. USD bei einem aktuellen Token-Preis von 0,0136797 USD gesammelt hat.

Der Kernanspruch des Projekts ist ambitioniert: Es will das erste Bitcoin-Layer-2-Netzwerk sein, das die Solana Virtual Machine (SVM) integriert. Dies soll theoretisch eine schnellere Ausführung von Smart Contracts als bei Solana selbst ermöglichen, während man sich auf die Sicherheitsebene von Bitcoin stützt.

Eine dezentrale kanonische Brücke (Decentralized Canonical Bridge) wickelt BTC-Transfers ab. Die Architektur zielt auf die drei strukturellen Schwächen ab, die historisch die Programmierbarkeit von Bitcoin eingeschränkt haben: langsamer Durchsatz, hohe Gebühren und das Fehlen nativer Smart Contracts.

Der Iran-Konflikt hat bereits gezeigt, wie schnell die On-Chain-Infrastruktur von Bitcoin unter Stress geraten kann; eine Skalierungsebene hat hier einen echten Nutzwert und ist nicht nur Marketing-Text. Staking ist bereits live und bietet hohe APYs.

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