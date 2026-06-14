Bitcoin-Trendwende? Das ist (noch) erforderlich

Das Wichtigste in Kürze

CryptoQuant sieht Kapitulation, aber noch keine bestätigte Trendwende aktuell.

Galaxy erwartet möglichen Bitcoin-Boden erst deutlich später im Zyklus.

Wichtige On-Chain-Indikatoren senden weiterhin überwiegend vorsichtige Marktsignale aus.

Bitcoin-Hyper profitiert trotz Bärenmarkt von starkem Investoreninteresse weiterhin.

Bitcoin steht weiter massiv unter Druck. Nach dem Rutsch in Richtung 60.000 US-Dollar erholte sich BTC zuletzt zwar wieder auf rund 64.000 US-Dollar, doch das Momentum bleibt schwach. Auf Wochensicht summieren sich die Verluste zeitweise auf rund 15 Prozent, zugleich liegt Bitcoin mehr als 50 Prozent unter dem Hoch aus 2025.

Damit bleibt das Marktbild übergeordnet bearish geprägt, auch wenn kurzfristige Gegenbewegungen jederzeit möglich sind. Die zentrale Frage lautet nun: War der jüngste Rebound bereits der Beginn einer Trendwende – oder nur eine technische Erholung im intakten Bärenmarkt? Mehrere On-Chain-Analysen mahnen weiterhin zur Vorsicht.

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CryptoQuant: Diese Signale fehlen noch für einen belastbaren Bitcoin-Boden

CryptoQuant sieht Bitcoin zwar in einer Zone, die historisch häufig mit Bodenbildungen verbunden war. Doch nach Einschätzung der Analysten reicht das noch nicht aus, um bereits von einer nachhaltigen Trendwende zu sprechen. Im Fokus stehen vor allem zwei Kennzahlen: der Short-Term Holder MVRV und der aSOPR. Der STH-MVRV misst, ob kurzfristige Käufer im Gewinn oder Verlust liegen. Werte unter 1 zeigen, dass diese Marktgruppe durchschnittlich im Minus ist. Laut der Analyse ist Bitcoin zuletzt in den Bereich von 0,75 bis 0,80 gefallen – eine Zone, in der früher häufig schwache Hände kapitulierten und lokale Böden entstanden.

The On-Chain Reset Bitcoin Needs Before a Durable Bottom “Historically this band is where weak hands are flushed and durable floors form, every prior tag preceded a local bottom.” – By @MorenoDV_ pic.twitter.com/KbTgrCFtkh — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) June 12, 2026

Doch genau hier liegt der entscheidende Punkt: Ein überverkaufter Zustand ist noch keine bestätigte Trendwende. CryptoQuant verweist darauf, dass die MVRV-Erholungen seit 2024 immer schwächer ausfallen. Das spricht für nachlassende Nachfrage und dafür, dass Käufer bisher nicht aggressiv genug zurückkehren. Zusätzlich beobachtet die Analyse den aSOPR, der zeigt, ob Coins beim Verkauf mit Gewinn oder Verlust bewegt werden. Unter 1 realisieren Anleger Verluste. Die 7-Tage-Glättung nähert sich laut CryptoQuant der Zone um 0,96, die früher oft mit Verkäufer-Erschöpfung verbunden war. Entscheidend wäre nun aber eine Rückkehr über 1,0 und ein Halten dieses Niveaus über mehrere Tage.

Damit lautet die Kernaussage: Bitcoin kann sich kurzfristig erholen, doch für einen belastbaren Boden braucht es doppelte Bestätigung. Erst wenn aSOPR wieder über 1 steigt und der STH-MVRV zurück Richtung 1 läuft, würde aus einer Erholung ein möglicher Regimewechsel. Bis dahin bleibt es laut CryptoQuant eher ein überverkaufter Bärenmarkt als eine bestätigte Trendwende.

Galaxy Research: Bitcoin-Boden könnte noch Monate entfernt sein

Auch Galaxy Research sieht aktuell noch keine klare Bodenbildung. Die Analysten verweisen darauf, dass bisher nur vier von 13 historischen Bottom-Signalen ausgelöst wurden. Zudem seien mehrere dieser Signale eher weich, etwa extreme Angst, ein technischer Trendindikator am unteren Bereich und der kurze Bruch unter den 200-Wochen-Durchschnitt. Als stärkeres Signal gilt zwar die Erholung bei den Hash Ribbons, doch für Galaxy reicht das noch nicht aus.

Besonders wichtig ist der zyklische Vergleich. Frühere Bitcoin-Bärenmärkte brauchten vom Hoch bis zum Tief meist rund zwölf bis 13 Monate. Im aktuellen Zyklus sind laut Galaxy erst rund acht Monate seit dem Hoch vergangen. Deshalb hält die Research-Abteilung einen späteren Boden für plausibel. Das Basisszenario sieht eine mögliche Tiefzone zwischen 40.000 und 46.000 US-Dollar bis Ende 2026.

🐋 WHALE WATCH: The bottom for $BTC might still be months away. Galaxy Research notes that only 4 of 13 historical bottom signals have triggered so far. Their base case sees a floor between 40k and 46k forming by late 2026. Without total capitulation the market could just… pic.twitter.com/RXi6nrqNY3 — Whale Factor (@WhaleFactor) June 13, 2026

Damit bleibt die Galaxy-Einschätzung deutlich vorsichtiger als viele kurzfristige Rebound-Szenarien. Solange nur wenige Bodenindikatoren bestätigt sind, könnte Bitcoin weiter langsam ausbluten, statt sofort dynamisch zu drehen. Der jüngste Anstieg über 64.000 US-Dollar wäre dann eher eine Gegenbewegung im Bärenmarkt – nicht zwingend der Start eines neuen Aufwärtstrends.

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Neue Kurstreiber gefragt: Kann Bitcoin durch Layer-2-Lösungen attraktiver werden?

Die aktuellen On-Chain-Daten zeigen vor allem eines: Für eine nachhaltige Trendwende benötigt Bitcoin neue Nachfrageimpulse. Während viele Investoren Bitcoin weiterhin als digitalen Wertspeicher betrachten, rückt zunehmend die Frage in den Mittelpunkt, wie sich das Netzwerk über die reine Store-of-Value-Funktion hinaus entwickeln kann. Gerade in einem Umfeld schwacher Marktstimmung könnten neue Anwendungsfälle zusätzliche Kapitalzuflüsse ermöglichen.

Ein Projekt, das derzeit besonders viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist Bitcoin Hyper. Das Vorhaben setzt auf die Verbindung der Sicherheit und Markenstärke von Bitcoin mit der Geschwindigkeit moderner Smart-Contract-Blockchains. Während Bitcoin traditionell nur begrenzte Möglichkeiten für DeFi-Anwendungen, Tokenisierung oder schnelle Transaktionen bietet, möchte Bitcoin Hyper genau diese Lücke schließen.

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Technisch basiert das Konzept auf einer Layer-2-Infrastruktur mit einer Zero-Knowledge-Bridge zwischen Bitcoin und der zweiten Netzwerkebene. Dadurch sollen Nutzer Bitcoin transferieren und gleichzeitig auf Anwendungen zugreifen können, die bislang vor allem auf Solana oder Ethereum zu finden waren. Das Ziel besteht darin, die Stabilität von Bitcoin mit der Skalierbarkeit und Geschwindigkeit moderner Blockchains zu kombinieren.

Besonders auffällig ist dabei die relative Stärke des Projekts im aktuellen Marktumfeld. Obwohl sich der Kryptomarkt weiterhin in einem Bärenmarkt befindet und viele Kapitalströme zurückgehen, konnte Bitcoin Hyper im laufenden Presale bereits rund 33 Millionen US-Dollar einsammeln. Das deutet auf ein anhaltendes Interesse von Investoren hin, die nach neuen Narrativen innerhalb des Bitcoin-Ökosystems suchen. Zusätzlich bietet das Netzwerk ein Staking-Modell mit derzeit rund 36 Prozent APY.

Solche Renditen ziehen insbesondere Anleger an, die nicht ausschließlich auf Kurssteigerungen setzen möchten. Gleichzeitig versucht Bitcoin Hyper, von zwei langfristigen Trends zu profitieren: der zunehmenden Nachfrage nach Bitcoin-basierten Anwendungen und dem Wunsch nach schnelleren sowie günstigeren Transaktionen. Wer hier günstig dabei sein möchte, findet HYPER vor der nächsten Preiserhöhung noch heute im Presale.

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