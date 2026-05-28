Bitcoin unter Druck: Liquiditätsentzug und ETF-Massenabflüsse belasten den Krypto-Markt

Das Wichtigste in Kürze

Bevorstehende Operationen des US-Finanzministeriums könnten den Märkten bis Juni rund 150 Milliarden US-Dollar entziehen und riskante Assets belasten.

Der Bitcoin-ETF von Blackrock verzeichnete mit fast 528 Millionen USD Abfluss den zweitschwersten Handelstag seiner Geschichte durch aufgelöste Zinsgeschäfte.

Der Krypto-Markt leidet unter anhaltenden ETF-Abflüssen, wodurch der Kurs charttechnisch unter wichtige Durchschnittslinien gedrückt wird.

Liquiditätsentzug durch US-Treasury-Operationen droht

Der renommierte Fondsmanager Michael Kramer, Gründer von Mott Capital Management, warnt vor einer empfindlichen Durststrecke auf dem Krypto-Markt. Die Ursache liegt nicht direkt im Krypto-Sektor, sondern in den anstehenden Liquiditätsplanungen des US-Finanzministeriums.

Zwischen dem 28. Mai und dem 5. Juni stehen staatliche Operationen an, die dem Bankensystem schätzungsweise 150 Milliarden USD entziehen könnten.

Wenn das Ministerium neue Staatsanleihen sowie kurzfristige Geldmarktpapiere ausgibt, fließt massiv Kapital von privaten Konten direkt zur Federal Reserve. Diese Reduzierung der im System rotierenden Liquidität trifft spekulative Anlageklassen wie Kryptowährungen erfahrungsgemäß zuerst, da Akteure ihre Risikobereitschaft zurückfahren.

Bitcoin fungiert in diesem Gefüge als hochsensibler Seismograph, der auf geldpolitische Liquiditätsveränderungen meist deutlich schneller reagiert als traditionelle Aktienmärkte.

Dass sich das allgemeine Sentiment eingetrübt hat, belegen die jüngsten Reaktionen der Großinvestoren. Am vergangenen Mittwoch kam es beim marktführenden Spot-ETF von Blackrock, dem Ishares Bitcoin Trust, zu einem massiven Nettoabfluss von 527,84 Millionen USD.

Dies stellt den zweitgrößten Tagesverlust seit der Einführung dieses Anlageprodukts im Januar dieses Jahres dar. Insgesamt verzeichneten Bitcoin-Spot-ETFs an 8 aufeinanderfolgenden Handelstagen kontinuierliche Nettoabflüsse, was das monatliche Minus im Mai auf satte 2,07 Milliarden USD drückt und den systematischen Kapitalabzug der institutionellen Anleger eindrucksvoll belegt.

Dieses vorsichtige Verhalten der Akteure verdeutlicht die grassierende Verunsicherung. Diese besorgniserregende Tendenz setzt sich fort.

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Zinssorgen und charttechnische Warnsignale belasten

Der primäre Auslöser dieser massiven Kapitalflucht liegt in makroökonomischen Veränderungen begründet. Die jüngsten Daten zum US-Erzeugerpreisindex für April offenbarten eine unerwartet starke Großhandelsinflation von 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, was deutlich über den Schätzungen der Marktanalysten lag. Dieser drastische Anstieg vernichtete die Hoffnungen auf eine baldige Zinssenkung im Juni fast vollständig.

Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung sank laut dem CME FedWatch Tool schlagartig von zuvor 62 Prozent auf nur noch 38 Prozent, bevor Zinssenkungen für den kommenden Sommer von den Akteuren gänzlich ausgepreist wurden. Bitcoin geriet dadurch als klassischer Vertreter risikoaffiner Assets massiv unter Druck.

Institutionelle Marktteilnehmer nutzen die extrem hohe Liquidität von börsengehandelten Produkten wie dem Ishares Bitcoin Trust, um schnellstmöglich Positionen abzubauen und makroökonomische Risiken zu reduzieren.

Dieser Gegenwind spiegelt sich direkt im aktuellen Kursbild wider. Ein Blick auf den Bitcoin-Chart zeigt, dass sich das charttechnische Szenario erheblich verschlechtert hat.

Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell bei 73.326 USD und liegt damit deutlich unter der gleitenden 200-Tage-Durchschnittslinie, die derzeit bei 79.973 USD verläuft.

Gleichzeitig zeigt der Relative-Stärke-Index mit einem niedrigen Wert von 35,24 ein erlahmendes Kaufinteresse an, während auch andere Krypto-Assets wie Ethereum unter die Marke von 2.000 USD rutschen.

Der Kurs nähert sich somit gefährlich einer horizontalen Unterstützungslinie im Bereich von 71.000 USD, deren nachhaltiger Bruch weiteren Verkaufsdruck auslösen könnte. Ein solcher Ausverkauf könnte das Vertrauen der Kleinanleger nachhaltig erschüttern und eine längere Konsolidierungsphase im gesamten Markt einläuten. So kannst du Bitcoin anonym kaufen!

Die aktuelle Marktdynamik verdeutlicht eindringlich, dass sich Bitcoin nicht mehr im Krypto-Vakuum bewegt. Die enge Verflechtung mit globalen Liquiditätsflüssen hat die Kryptowährung fest in das traditionelle Finanzsystem integriert.

Für die Branche bedeutet dies zwar Reife, bringt aber auch die volle Härte globaler Kapitalströme mit sich.

Solange die US-Inflation hoch bleibt und Liquidität schrumpft, verharren risikoreiche Anlagen unter Druck. Erst eine nachhaltige geldpolitische Entspannung der Federal Reserve oder verlässlichere ETF-Zuflüsse können dem gesamten Krypto-Markt eine nachhaltige Trendwende bescheren und neue Höchststände ermöglichen.

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