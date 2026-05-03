Bitcoin verkaufen im Mai? Warum diese Börsenregel 2026 gefährlich simpel ist

Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin notiert am 3 Mai 2026 laut CoinGecko bei rund 78.700 US-Dollar und liegt auf 30-Tage-Sicht deutlich im Plus.

Neue Analysen von Bank of America und Bloomberg-ETF-Experten stellen die klassische „Sell in May“-Regel für 2026 infrage.

Für deutsche Krypto-Anleger kommt ein zusätzlicher Faktor hinzu: Verkäufe können steuerliche Folgen haben, wenn die Haltefrist nicht erfüllt ist.

Der Mai ist da, die Sonne auch – und mit ihr eine der bequemsten Börsenweisheiten der Finanzwelt: „Sell in May and go away.“ Gemeint ist der Ausstieg aus riskanten Anlagen im Mai, um erst nach dem Sommer wieder einzusteigen.

Der alte Mai-Spruch passt nicht mehr sauber in den heutigen Markt

Historisch stammt die Idee aus einer Zeit, in der wohlhabende Londoner Investoren im Sommer die Stadt verließen und die Märkte dadurch dünner gehandelt wurden; aktuelle Beiträge zur Debatte greifen diesen Ursprung erneut auf. Im modernen Markt ist das aber nur noch Folklore mit Bloomberg-Terminal. Aktien, ETFs, Futures und Krypto werden heute global, digital und in Teilen rund um die Uhr gehandelt. Unter anderem deshalb wird der Spruch gerade neu bewertet.

Die Bank of America argumentierte Ende April, die Schwäche der Periode Mai bis Oktober sei beim S&P 500 historisch zwar sichtbar, aber häufig eher auf die späteren Sommer- und Herbstmonate konzentriert. Bloomberg-ETF-Analyst Eric Balchunas twittere, dass der S&P 500 ETF in 25 der vergangenen 33 Perioden von Mai bis Oktober positiv abgeschnitten habe, in der vergangenen Dekade sei nur 2022 negativ gewesen.

Das ist keine Garantie für steigende Kurse. Aber es ist ein Warnschild gegen zu viel Börsenkalender-Esoterik. Wer die institutionelle Seite der Bitcoin-Nachfrage einordnen will, findet in der Analyse zu Bitcoin-ETFs und Kapitalzuflüssenden passenderen Hebel als in einer alten Londoner Sommerregel.

It may be time to retire „Sell in May“ forever.. „It made sense when 19th-century London’s moneyed elite swapped trading floors for summer estates — but 21st-century algo-driven markets that never sleep have undone that adage. The S&P 500 ETF (SPY) has been positive in 25 of… pic.twitter.com/idnC3SED89 — Eric Balchunas (@EricBalchunas) April 28, 2026

Für Bitcoin zählt weniger der Kalender als die Marktstruktur

Der Bitcoin-Markt handelt ohne Wochenende, reagiert empfindlicher auf Liquidität, ETF-Flows, Makrodaten und Risikoappetit. Dazu kommt für deutsche Anleger ein Punkt, der bei „Sell in May“-Parolen gern unter den Tisch fällt: Steuern. Hintergrund: Das BMF-Schreiben vom 6. März 2025 behandelt Kryptowerte wie Bitcoin im Rahmen privater Veräußerungsgeschäfte und verweist darauf, dass Veräußerungen außerhalb der Fristen des § 23 EStG nicht steuerbar sein können. Wer also hektisch verkauft, nur weil der Kalender Mai zeigt, sollte vorher wissen, welche Anschaffungsdaten, Haltefristen und Dokumentationspflichten betroffen sind. Eine vertiefende Einordnung liefert der Coinspeaker-Guide zu Krypto-Steuern in Deutschland.

Die nüchterne Lesart lautet daher: „Sell in May“ ist 2026 kein belastbares Bitcoin-Signal, sondern höchstens ein Anlass, das eigene Risiko zu überprüfen. Wer stark im Gewinn liegt, kann Teilverkäufe prüfen.