Bitcoin verliert Schlüssel-Support: Was droht jetzt?

Das Wichtigste in Kürze

Steigende Anleihenrenditen belasten Bitcoin und erhöhen Druck auf Risiko-Assets.

Wichtige Unterstützungszone zwischen 76.000 und 77.000 US-Dollar aktuell entscheidend.

Verlust der Support-Zone könnte Altcoins deutlich stärker unter Druck setzen.

Der Kryptomarkt startete mit deutlichem Verkaufsdruck in die neue Woche. Bitcoin rutschte zwischenzeitlich klar unter die Marke von 77.000 US-Dollar und setzte damit den übergeordneten Abwärtstrend fort. Trotz einer leichten Stabilisierung am heutigen Dienstag bleibt die Lage angespannt. Vom Allzeithoch ist Bitcoin inzwischen weiter als 30 Prozent entfernt – für viele Analysten ein klares Zeichen, dass sich der Markt weiterhin in einem Bärenmarkt befindet.

Besonders kritisch: Wichtige Unterstützungszonen wurden zuletzt unterschritten. Genau darauf weist nun auch eine aktuelle Glassnode-Analyse hin. Vor allem die sogenannten Cost-Basis-Zonen könnten jetzt darüber entscheiden, ob der Verkaufsdruck weiter eskaliert oder sich der Markt stabilisieren kann.

Mehr erfahren: Beste Krypto-Presales in 2026

Bitcoin verliert wichtige Cost-Basis-Zone

Laut der aktuellen Analyse von Glassnode und Bitcoin Vector hat Bitcoin zuletzt eine entscheidende Unterstützungszone verloren. Gemeint ist die sogenannte „Breakeven Zone“ – also jener Bereich, in dem viele Marktteilnehmer zuletzt wieder leicht im Gewinn lagen. Mit dem jüngsten Rückfall unter diese Marken geraten nun erneut zahlreiche Anleger ins Minus. Genau das könnte laut den Analysten zusätzlichen Verkaufsdruck auslösen.

Besonders im Fokus stehen dabei drei wichtige Cost-Basis-Level. Der sogenannte „True Market Mean“ liegt aktuell bei rund 78.300 US-Dollar und beschreibt vereinfacht den durchschnittlichen Marktwert aller Coins im Netzwerk. Hinzu kommt die Short-Term-Holder Cost Basis bei rund 78.600 US-Dollar. Diese Marke zeigt den durchschnittlichen Einstiegskurs kurzfristiger Anleger. Zusätzlich liegt die durchschnittliche ETF-Kostenbasis sogar bei rund 83.000 US-Dollar und damit deutlich über dem aktuellen Kursniveau.

Bitcoin just lost the breakeven zone. This is where the real battle begins: Can holders who were back in profit tolerate being underwater again? BTC is now below: → True Market Mean: $78.3K

→ Short-Term Holder Cost Basis: $78.6K

→ All ETFs Cost Basis: $83K But the real… pic.twitter.com/gT0IFKrp1i — Bitcoin Vector (@bitcoinvector) May 18, 2026

Bitcoin handelt mittlerweile unter all diesen Bereichen. Historisch gelten solche Situationen häufig als kritisch, da Anleger unter Wasser geraten und dadurch die Bereitschaft steigt, Positionen aus Angst vor weiteren Verlusten zu verkaufen.

Besonders interessant ist zudem der sogenannte Risk Index von Glassnode. Dieser befindet sich zwar weiterhin im Niedrigrisiko-Bereich, beginnt laut der Analyse jedoch langsam anzusteigen. Genau das könnte laut den Analysten ein erstes Warnsignal sein. Denn in früheren Marktphasen ging ein Anstieg des Risk Index aus extrem niedrigen Bereichen häufig größeren Korrekturen oder beschleunigten Abwärtsbewegungen voraus.

Anleihenrenditen belasten Bitcoin weiter

Der bekannte Analyst Michaël van de Poppe sieht Bitcoin aktuell an einer entscheidenden Unterstützungszone. Hintergrund sind vor allem die weltweit steigenden Anleihenrenditen, die zunehmend Druck auf Risiko-Assets wie Kryptowährungen ausüben. Gleichzeitig zog zuletzt auch der Ölpreis wieder an, nachdem laut van de Poppe ein wichtiges CME-Gap geschlossen wurde. Besonders kritisch bleibt laut ihm die Entwicklung in Japan, wo die Renditen aktuell nahezu parabolisch steigen.

#Bitcoin drops to the crucial level as yields rally everywhere. This is the area I'd prefer to see held for support to prevent a market-wide crash. If Bitcoin drops towards the lows, how deep are we going to be fishing for those altcoin valuations? Other than that:

– Oil… pic.twitter.com/ywNDvPXvqb — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) May 18, 2026

Bitcoin fiel dadurch zuletzt deutlich zurück und nähert sich nun einer wichtigen technischen Unterstützungszone im Bereich zwischen 76.000 und 77.000 US-Dollar. Zusätzlich verweist van de Poppe auf ein offenes CME-Gap bei rund 79.100 US-Dollar, das kurzfristig noch angelaufen werden könnte.

Entscheidend sei nun allerdings, dass Bitcoin die aktuelle Support-Zone verteidigt. Sollte diese verloren gehen, könnte sich die Korrektur deutlich ausweiten. Besonders Altcoins würden laut dem Analysten in diesem Szenario wohl nochmals massiv unter Druck geraten. Als mögliche nächste Unterstützungszone nennt er anschließend den Bereich um 71.000 US-Dollar. Vorerst bleibt der Fokus jedoch klar auf der aktuellen Haltezone und der Entwicklung der globalen Renditemärkte.

Kryptowährungen kaufen – alles Wissenswerte für 2026

Neue Narrative als möglicher Kurstreiber für Bitcoin

Der Kryptomarkt zeigt aktuell weiterhin Schwäche. Viele Altcoins bleiben deutlich unter ihren Höchstständen, Bitcoin kämpft mit wichtigen Unterstützungen und frisches Momentum fehlt bislang. Genau deshalb richten sich die Blicke vieler Anleger zunehmend auf neue Narrative und technologische Entwicklungen, die dem Markt wieder neue Impulse geben könnten. Besonders spannend bleibt dabei das Thema Bitcoin-L2. Immer mehr Entwickler und Investoren diskutieren die Frage, ob Bitcoin künftig deutlich mehr Anwendungsfälle erhalten könnte – ähnlich wie Ethereum oder Solana.

Genau hier setzen neue Layer-2-Lösungen an. Ziel ist es, Bitcoin nicht nur als Wertspeicher zu nutzen, sondern auch schnellere Transaktionen, Smart Contracts und neue Anwendungen direkt rund um das Bitcoin-Ökosystem zu ermöglichen. Sollte sich diese Entwicklung durchsetzen, könnte das langfristig auch die Nachfrage nach nativen Bitcoins erhöhen. Denn viele dieser Systeme benötigen BTC als Basis-Asset für Sicherheit, Gebühren oder Liquidität.

Ein Projekt, das in diesem Zusammenhang aktuell besonders viel Aufmerksamkeit erhält, ist Bitcoin Hyper. Das Projekt setzt auf eine Bitcoin-L2-Infrastruktur und versucht dabei die Vorteile von Bitcoin und Solana miteinander zu verbinden. Im Mittelpunkt steht eine Architektur mit Solana Virtual Machine-Technologie, die schnelle und günstige Anwendungen ermöglichen soll, während Bitcoin weiterhin als Basisschicht dient.

Besuchen Sie Bitcoin Hyper.

Zusätzlich setzt Bitcoin Hyper auf eine zk-basierte Bridge zwischen Layer 1 und Layer 2. Dadurch sollen Vermögenswerte effizient zwischen den Netzwerken transferiert werden können, ohne klassische Skalierungsprobleme vieler älterer Systeme. Parallel lockt das Projekt mit einem Staking-Modell von aktuell rund 36 Prozent APY.

Auffällig bleibt vor allem die relative Stärke des Projekts im aktuellen Marktumfeld. Trotz des laufenden Bärenmarkts konnte der Presale laut offiziellen Angaben bereits rund 32,5 Millionen US-Dollar einsammeln. Genau diese Dynamik zeigt, dass Anleger weiterhin gezielt nach neuen Infrastruktur-Narrativen suchen – insbesondere rund um Bitcoin selbst.

Besuchen Sie Bitcoin Hyper.