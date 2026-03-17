Bitcoin vor Ausbruch? Diese Marke entscheidet alles

Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin steigt weiter und konsolidiert knapp unter 75.000 US-Dollar.

Onchain-Daten zeigen Risiken, Bullenfalle könnte drohen.

Weiteres Potenzial für Short-Squeeze, 80.000 Dollar im Blick.

Bitcoin zeigt aktuell eindrucksvolle Stärke: Zwischenzeitlich stieg der Kurs auf rund 76.000 US-Dollar und liegt damit auf Wochensicht etwa 7 % im Plus. Besonders auffällig ist die Outperformance gegenüber klassischen Assetklassen wie Aktien und Gold – gerade seit der Eskalation im Iran-Konflikt. Das deutet auf eine wachsende Rolle von Bitcoin als alternatives Makro-Asset hin. Technisch betrachtet scheint Bitcoin zudem die vorherige Seitwärtsrange zwischen 60.000 und 72.000 US-Dollar nach oben zu verlassen.

Der Ausbruch wirkt bullisch – entscheidend bleibt nun, ob die Zone zwischen 72.000 und 74.000 US-Dollar nachhaltig verteidigt werden kann. Wer Kryptowährungen kaufen möchte, behält kurzfristig diese Marke im Blick.

Droht jetzt eine Bullenfalle? CryptoQuant warnt vor kritischer Divergenz

Die aktuelle Analyse von CryptoQuant zeigt ein spannendes, aber auch potenziell gefährliches Bild. Während der Bitcoin-Preis zuletzt weiter gestiegen ist, bleibt das sogenannte Open Interest – also die Summe aller offenen Futures-Positionen – hinter dieser Bewegung zurück. Diese Divergenz deutet darauf hin, dass der Anstieg aktuell primär vom Spot-Markt getragen wird, während Derivate-Trader zögerlich bleiben.

BTC Price: Open Interest Divergence, Signaling Potential Downside “If this lack of bullish positioning in the futures market continues, the current move could turn into a bull trap.” – By @MAC_D46035 pic.twitter.com/pKLWJ3wTAs — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) March 17, 2026

Genau hier liegt das Risiko: In einem gesunden Bullenmarkt steigen Preis und Open Interest typischerweise gemeinsam. Wenn jedoch der Preis steigt, ohne dass neue Hebelpositionen aufgebaut werden, fehlt es an breiter Marktbestätigung. Laut CryptoQuant könnte dies ein Hinweis auf eine sogenannte Bullenfalle sein – also eine Situation, in der ein scheinbarer Ausbruch viele Käufer anzieht, bevor der Markt wieder nach unten dreht.

Zusätzlich zeigen die Daten, dass langfristige Investoren (OGs) aktuell eher Gewinne realisieren, während neue Marktteilnehmer einsteigen. Diese Umverteilung ist typisch für spätere Marktphasen. Gleichzeitig steigt jedoch die Zahl sogenannter Akkumulationsadressen – ein bullisches Signal für den langfristigen Trend.

Ein weiterer wichtiger Punkt: Der Futures-Markt ist inzwischen etwa zehnmal größer als der Spot-Markt. Historisch starten nachhaltige Bullenmärkte erst dann, wenn beide Märkte synchron Stärke zeigen. Solange diese Bestätigung fehlt, bleibt Vorsicht angebracht – trotz der aktuell starken Kursentwicklung.

Bitcoin Ausblick: Erst Rücksetzer, dann 80.000 Dollar?

Der Analyst Michaël van de Poppe sieht aktuell ebenfalls weiteres Aufwärtspotenzial für Bitcoin, verweist jedoch auf eine entscheidende Hürde: den Widerstandsbereich zwischen 76.000 und 80.000 US-Dollar.

In dieser Zone bündelt sich aus technischer Sicht ein relevantes Angebotscluster, das zunächst überwunden werden muss, bevor eine nachhaltige Fortsetzung der Rally möglich erscheint. Besonders interessant ist dabei seine Einschätzung, dass dieser Bereich nicht im ersten Anlauf durchbrochen wird. Vielmehr hält er es für wahrscheinlich, dass Bitcoin zuvor noch einen kurzfristigen Rücksetzer oder eine Konsolidierung einlegt. Diese würde dazu dienen, Liquidität aufzubauen und eine stabilere Basis für den nächsten Aufwärtsimpuls zu schaffen.

Gleichzeitig betont er jedoch, dass sich das Sentiment zunehmend dreht und die übergeordnete Struktur klar bullischer wird – ein Umfeld, das mittelfristig steigende Kurse begünstigen könnte.

#Bitcoin starts to trend upwards and is on its way towards the next resistance around $76-80K. I don't think we'll pass that in one-go, but atleast we're building a monthly engulfing and, slowly, but surely, the sentiment switches. pic.twitter.com/KyhGaOczzf — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) March 17, 2026

Die jüngste Aufwärtsbewegung bei Bitcoin wurde zudem maßgeblich durch den Derivatemarkt verstärkt. In den vergangenen Tagen hatten sich zahlreiche Trader auf fallende Kurse positioniert, wodurch sich ein deutliches Übergewicht an Short-Positionen aufgebaut hatte. Mit dem Anstieg über wichtige Widerstandsmarken wurden diese Positionen zunehmend unter Druck gesetzt. Die Folge: Ein klassischer Short Squeeze, bei dem Positionen zwangsweise geschlossen werden mussten. Laut Daten wurden innerhalb von 24 Stunden Short-Positionen im Wert von rund 500 Millionen US-Dollar liquidiert – ein erheblicher Treiber für die Dynamik der Rallye.

Genau hier wird es nun spannend: Nachdem ein Großteil dieser Short-Liquidität aus dem Markt gespült wurde, stellt sich die Frage, ob die Kaufdynamik nachhaltig bleibt oder zunächst nachlässt. Ohne den zusätzlichen Kaufdruck durch Short-Eindeckungen könnte sich das Momentum kurzfristig abschwächen. Entscheidend wird daher sein, ob neue Nachfrage – etwa aus dem Spot-Markt oder durch institutionelle Zuflüsse – die Bewegung weiter tragen kann.

This is insane. Over $1,000,000,000 in Bitcoin shorts will be liquidated if $BTC rises to $76,300. The short squeeze could take us to 82k today. I’m not even joking. Respect the pump. Bulls are back. HIGHER. pic.twitter.com/xNH48iY1wh — Satoxis (@satoxis) March 16, 2026

Doch auch ein weiterer Short-Squeeze bleibt denkbar und weckt Fantasie für eine bullische Bitcoin Prognose.