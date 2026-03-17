Vor dem Fed-Entscheid: Bitcoin hält 74.000 Dollar – warum Anleger bei Bitcoin Hyper früh Positionen aufbauen

Das Wichtigste in Kürze

Spot-Bitcoin-ETFs verzeichnen starke Zuflüsse, während BTC 76.000 US-Dollar erreicht.

Bitcoin Hyper sammelt fast 32 Mio.

US-Dollar im Presale ein.

Dienstag, 17. März 2026 – Während Bitcoin vor der morgigen FOMC-Zinsentscheidung ein neues Wochenhoch bei 76.000 US-Dollar markierte und anschließend 74.000 US-Dollar als Unterstützung testete, richtet sich der Blick vieler Marktteilnehmer bereits auf die nächste Phase des Zyklus. Neben BTC selbst profitieren davon vor allem Projekte aus dem unmittelbaren Bitcoin-Umfeld – allen voran Bitcoin Hyper (HYPER), das im laufenden Presale fast 32 Millionen US-Dollar eingesammelt hat.

Der Hintergrund: Viele Investoren wollen nicht nur auf den Spotpreis von Bitcoin setzen, sondern sich frühzeitig bei Projekten positionieren, die vom wachsenden Interesse an Bitcoin-Infrastruktur und zusätzlicher Funktionalität profitieren könnten. Genau deshalb zieht Bitcoin Hyper derzeit kontinuierliche Käufe an.

ETF-Nachfrage stützt BTC vor einem der wichtigsten Makro-Termine des Monats

Unterstützung bekam Bitcoin zu Wochenbeginn auch von der Wall Street. Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am Montag Nettozuflüsse von 201,62 Millionen US-Dollar. Damit kletterte die gesamte Nettozuflusssumme im März auf 1,54 Milliarden US-Dollar.

Hält der Trend an, könnte der März der erste Monat seit vergangenem Oktober mit positiven BTC-Gesamtnettozuflüssen werden. Das wäre bemerkenswert, weil das Umfeld zuletzt alles andere als einfach war: Der Iran-Konflikt, steigende Ölpreise und ein insgesamt komplizierteres globales Makrobild haben die Risikomärkte unter Druck gesetzt.

Trotzdem zeigte sich Bitcoin robust. Genau diese relative Stärke ist es, auf die Trader nun vor der US-Zinsentscheidung des Federal Open Market Committee schauen.

Am Markt gilt es als wahrscheinlich, dass die Fed die Finanzierungskosten unverändert lässt. Umso wichtiger dürften die Aussagen von Jerome Powell in der anschließenden Pressekonferenz werden. Investoren suchen vor allem Hinweise darauf, ob im weiteren Jahresverlauf Zinssenkungen realistisch bleiben oder ob die Notenbank vorsichtiger auftritt.

Trader sehen weiteres Potenzial – und einige Anleger suchen Hebel jenseits von BTC

Spot-Bitcoin-ETFs zogen inzwischen sechs Tage in Folge Kapital an und halfen mit, die jüngsten Unterstützungszonen zu festigen. Zugleich bleibt unter Marktbeobachtern die Hoffnung bestehen, dass trotz des makroökonomischen Gegenwinds neue Höchststände erreichbar sind.

CryptoKaleo, ein Trader mit 731.000 Followern auf X, erklärte zuletzt, dass „100.000 US-Dollar ein Magnet“ für Bitcoin seien. Begleitet wurde die Aussage von einem BTC-Chart, der einen Ausbruch über die Trendlinie zeigen soll.

Für einen Teil des Marktes reicht diese Konstellation aus, um Bitcoin einfach weiter zu halten. Andere Anleger denken bereits einen Schritt weiter: Sie suchen nach Projekten, die stärker von einer neuen Bitcoin-Aufwärtsphase profitieren könnten als der Basiswert selbst. In genau dieses Raster fällt Bitcoin Hyper (HYPER), dessen Presale von frühen Käufern weiter unterstützt wird.

Warum Bitcoin Hyper bei Frühinvestoren auf Interesse stößt

Das Team hinter Bitcoin Hyper (HYPER) entwickelt nach eigener Roadmap einen Bitcoin-Layer-2, dessen Mainnet-Start für Ende Q1 vorgesehen ist. Das Projekt will mit der Solana Virtual Machine (SVM) schnelle und günstige Transaktionen ermöglichen und gleichzeitig die Sicherheit der Bitcoin-Basisschicht bewahren.

Vorgesehen ist dafür eine Trustless Bridge: Nutzer zahlen BTC auf der Bitcoin-Hauptchain ein und erhalten auf Layer 2 die entsprechende Menge WBTC. Dort sollen dann nahezu sofortige Transaktionen sowie der Zugriff auf dezentrale Anwendungen möglich sein – darunter DeFi-Protokolle, Meme-Coin-Launchpads, NFT-Marktplätze und Games.

Die Status-Updates werden per Zero-Knowledge-Proofs zurück auf Bitcoin verankert. HYPER übernimmt dabei die Rolle des nativen Gas-Tokens und soll außerdem Staking- und Governance-Funktionen tragen.

Im Presale wird HYPER aktuell zu 0,0136771 US-Dollar angeboten. Bislang wurden fast 32 Millionen US-Dollar zugesagt. Frühkäufer können ihre Token zudem mit einer APY von 37 % staken. Gerade diese frühe Phase ist für viele Anleger entscheidend: Sie spekulieren auf potenzielle Kursgewinne vor dem Start des Layer-2-Mainnets und vor dem geplanten Debüt auf führenden DEX- und CEX-Plattformen.

Hinzu kommt ein typischer Community-Effekt, wie er bei erfolgreichen Presales oft zu beobachten ist: Wenn ein Projekt über Monate hinweg konstant Kapital anzieht, verstärkt das das Vertrauen weiterer Investoren. Viele kaufen deshalb früh, weil sie sich einen besseren Einstiegspreis sichern wollen, bevor größere Listings oder technische Meilensteine zusätzliche Aufmerksamkeit erzeugen.

Wer tiefer einsteigen möchte, findet sowohl eine Bitcoin-Hyper-Prognose als auch eine kompakte Anleitung zum Kauf von Bitcoin Hyper. Das ist vor allem für Leser hilfreich, die das Chance-Risiko-Profil des Presales besser einordnen möchten, bevor sie eine Entscheidung treffen.

👉 Jetzt Bitcoin Hyper kaufen

So läuft die Teilnahme am Presale ab

Wer sich beteiligen möchte, kann dies über die offizielle Website von Bitcoin Hyper tun und dort eine kompatible Web3-Wallet verbinden. Akzeptiert werden verschiedene Kryptowährungen wie ETH, BNB und SOL sowie die Stablecoins USDT und USDC. Auch Bankkarten werden unterstützt.

Für mobile Nutzer gilt Best Wallet als beliebte Option, zumal HYPER dort im Bereich „Upcoming Tokens“ gelistet ist. Die App ist im Apple App Store sowie über Google Play erhältlich.

Wer die weiteren Entwicklungen bis zum näher rückenden Layer-2-Start verfolgen will, kann Bitcoin Hyper auf X folgen oder der Telegram-Community beitreten. Gerade in dieser frühen Phase sind diese Kanäle für viele Interessenten wichtig, weil dort Roadmap-Updates und Community-Dynamik zuerst sichtbar werden.

Bitcoin Hyper besuchen.