Die Kryptobörse Bitget hat einen Sicherheitsvorfall mit einem Schaden von 351,6 Mio. US-Dollar bestätigt – umgerechnet rund 352 Mio. US-Dollar. CEO Gracy Chen erklärte, vorläufige Ermittlungen hätten IP-Adressen aufgedeckt, die zu einer bestimmten nordkoreanischen Hackergruppe passen könnten. Eine endgültige Zuordnung des Angriffs liegt bislang nicht vor.

Bitget meldet einen 351,6-Millionen-Dollar-Schaden

Bitget meldete am Donnerstag nicht autorisierte Überweisungen, die Teile der Hot- und Warm-Wallet-Infrastruktur der Börse betrafen. Auszahlungen blieben zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ausgesetzt, während die Untersuchung weiterlief. Der Vorfall zählt zu den größten Exchange-Hacks des Jahres; weitere Informationen bietet der Überblick zu groß angelegten Krypto-Hacks.

Logo von Bitget – Via vneconomics.com

Chen sagte, die Ermittler prüften noch, welche Systeme genau kompromittiert wurden und auf welchem Weg die Angreifer Zugang erhielten. Ein Teil der gestohlenen Gelder sei bereits wiedererlangt worden, eine konkrete Summe nannte sie jedoch nicht.

IP-Hinweise und Angriffsmuster nähren den Nordkorea-Verdacht

Nach Angaben von Gracy Chen habe eine vorläufige Untersuchung IP-Adressen identifiziert, deren VPN-Auswahl mit der einer bestimmten Gruppe aus Nordkorea übereinstimme. Sicherheitsermittler hätten zudem Ähnlichkeiten zu früheren nordkoreanischen Angriffen festgestellt, so Chen weiter. Von einem Insiderangriff geht Bitget nach eigenen Angaben nicht aus.

Unabhängig davon behauptete der Onchain-Forscher Specter eine eigene Spur: Ein Teil der gestohlenen XRP sei bis zu einer Ethereum-Adresse zurückverfolgt worden, die 68.808 USDT von einer Wallet erhalten habe. Dieselbe Wallet habe zuvor Ether an eine als „AFX EXPLOITER“ bezeichnete Adresse gesendet. Die Plattform AFX war im Juli um 24 Mio. US-Dollar erleichtert worden und vermutete in ihrer eigenen Nachanalyse eine Beteiligung der Gruppe TraderTraitor, die staatlich zugerechneten nordkoreanischen Akteuren zugeschrieben wird – ein Muster, das sich auch in anderen Fällen zeigt, etwa bei gefälschten Recruitern und Social Engineering.

Die Zuschreibung bleibt vorläufig

Sowohl die IP-Spur von Bitget als auch die Onchain-Beobachtung von Specter sind vorläufiger Natur und stellen keine bestätigte Urheberschaft dar. Chen beschrieb den technischen Ablauf so, dass Hacker ein Backend-System des Wallet-Dienstes kompromittiert und darüber Übertragungsinformationen im Autorisierungssignaturprozess gefälscht hätten.

Nutzer-Auszahlungsanträge seien dabei nicht gefälscht worden, ebenso wenig hätten die Angreifer private Schlüssel der Cold Wallet oder einer Hot- beziehungsweise Warm-Wallet erlangt, so Chen weiter.

Weitere Ermittlungen sollen die Spur klären

Bitget arbeitet nach Angaben der CEO mit Blockchain-Stiftungen und weiteren Partnern an der Rückgewinnung der gestohlenen Gelder. Wie erfolgreich solche Bemühungen sein können, zeigt der Fall des Liquid Network, bei dem nach einem Hack ein erheblicher Teil der gestohlenen Bitcoin zurückgeholt wurde – ein Vergleichsmaßstab, an dem sich die laufende Aufarbeitung bei Bitget messen lassen muss.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war noch offen, welche Systeme im Detail betroffen waren und wie die Angreifer Zugang erlangten. Auszahlungen blieben bis auf Weiteres ausgesetzt.

Auch wenn Transaktionen auf der Blockchain grundsätzlich nachvollziehbar sind, liefert eine weitere Einordnung auf CoinSpeaker einen breiteren Überblick über die zunehmende Dimension aktueller Krypto-Hacks.