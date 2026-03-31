Bitmine kauft 71.179 ETH – und baut nebenbei eine Staking-Maschine auf

Das Wichtigste in Kürze

Bitmine hat seinen Bestand per 29 März auf 4.732.082 ETH erhöht.

Gegenüber der Vorwoche kamen 71.179 ETH hinzu.

Beim heutigen CoinGecko-Kurs von 2.059,03 US-Dollar ist diese Reserve rund 9,74 Milliarden US-Dollar wert.

3.142.643 ETH sind bereits gestakt.

Das entspricht beim heutigen Kurs rund 6,47 Milliarden US-Dollar beziehungsweise gut 66 Prozent der gesamten Reserve.

Mit dem Start von MAVAN und der Übernahme des Staking-Infrastrukturanbieters Pier Two baut Bitmine gezielt ein institutionelles Staking-Geschäft auf.

Bitmine hat seine Ethereum-Reserve erneut ausgebaut und hält inzwischen 4.732.082 ETH. Spannender als der Nachkauf selbst ist aber, was dahinter entsteht: Mit MAVAN, der Pier-Two-Übernahme und mehr als 3,14 Millionen gestakten Ether baut der Konzern parallel ein zweites Geschäftsmodell auf – jenseits der reinen Wette auf den ETH-Kurs.

71.179 ETH mehr – Bitmine zieht die Reserve weiter hoch

Bitmine macht bei Ethereum weiter Tempo. Laut dem am 30. März veröffentlichten 8-K-Update hält das Unternehmen nun 4.732.082 ETH. Eine Woche zuvor waren es noch 4.660.903 ETH. Der jüngste Zukauf beläuft sich also auf exakt 71.179 ETH. Rechnet man mit dem heute von CoinGecko ausgewiesenen zirkulierenden Angebot von 120.691.414 ETH, kontrolliert Bitmine inzwischen rund 3,92 Prozent aller umlaufenden Ether.

Das ist die nüchterne Bilanzseite. Der größere Punkt ist aber ein anderer: Bitmine kauft Ether nicht mehr nur als Treasury-Asset, sondern verschiebt den Schwerpunkt erkennbar in Richtung operativer Nutzung im Netzwerk.

Wer diesen strategischen Unterbau von Ether noch einmal grundsätzlich einordnen will: Was ist Ethereum? Smart Contracts, DeFi & ETH erklärt 2026

Hinter der Reserve entsteht ein zweites Geschäftsmodell

Genau hier wird die Story interessant. Am 25. März meldete Bitmine offiziell den Start von MAVAN, dem „Made in America VAlidator Network“. In der zugehörigen SEC-Meldung bezeichnet das Unternehmen die Plattform als institutionelle Ethereum-Staking-Infrastruktur. Einen Tag davor, am 24. März, hatte Bitmine bereits die Übernahme von Pier Two abgeschlossen. Laut 8-K betreibt Pier Two Hochleistungs-Infrastruktur für nicht-verwahrtes Staking, Validator-Betrieb und Staking-as-a-Service für Ethereum und andere Proof-of-Stake-Netzwerke.

Damit wird klar, warum Bitmine eben nicht nur auf einen steigenden ETH-Kurs setzt. Das Unternehmen verknüpft seine Reserve mit einem operativen Ertragsmodell. Per 29. März waren bereits 3.142.643 ETH gestakt. Anders gesagt: Gut zwei Drittel der gesamten Ether-Reserve arbeiten bereits produktiv im Staking. Was ist Staking? Krypto anlegen mit Anleitung.

Hinzu kommt ein Detail aus dem Pier-Two-Deal, das leicht untergeht, aber viel über die Monetarisierung verrät. Im 8-Kzur Übernahme steht, dass Ethereum Tower LLC für Management- und Betriebsleistungen eine unwiderrufliche Beteiligung von 2,00 Prozent an der Käufergesellschaft sowie eine monatliche Vergütung erhält, die sich an einem Anteil der nativen Staking-Rewards orientiert. Das ist kein Detail für den Anhang, sondern ein Hinweis darauf, dass Bitmine sein Ethereum-Treasury längst als Infrastrukturgeschäft denkt.