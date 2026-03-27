Das Ethereum-Rätsel: Warum die BitMine-Aktie trotz ETH-Mega-Treasury im Abwärtstrend feststeckt

Das Wichtigste in Kürze

BitMine Immersion Technologies weist derzeit eine negative Upside-Beta auf, wodurch die Aktie trotz steigender Ethereum-Preise kaum Gewinne erzielt.

Massive institutionelle Kapitalabflüsse neutralisieren die positiven Effekte der aggressiven Ethereum-Käufe des Unternehmens und deckeln jeden Erholungsversuch.

Erst ein nachhaltiger Ausbruch über die technische Marke von 23,84 US-Dollar könnte den monatelangen Abwärtstrend beenden und die Aktie wieder mit dem Krypto-Markt synchronisieren.

Die Entkoppelung von der Leitwährung

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Während Ethereum im vergangenen Monat um satte 14 Prozent zulegen konnte, rettete die BitMine-Aktie lediglich ein mageres Plus von 4 Prozent über die Ziellinie.

Diese Diskrepanz ist besonders brisant, da BitMine seine Strategie fast vollständig auf die zweitgrößte Kryptowährung der Welt ausgerichtet hat. Mit einem Bestand von mittlerweile über 4,66 Millionen ETH fungiert das Unternehmen faktisch als eine gehebelte Ethereum-Treasury.

Doch genau hier liegt das Problem: Die Korrelation zwischen der Aktie und dem Basiswert ist zwar positiv, doch die sogenannte Beta-Kennzahl liegt im negativen Bereich.

Das bedeutet in der Praxis, dass BitMine bei Aufwärtsbewegungen von Ethereum nur einen Bruchteil der Gewinne mitnimmt, bei Kursrücksetzern jedoch voll exponiert bleibt.

Diese Schwäche zeigt sich auch im langfristigen Chartbild. Seit Oktober befindet sich die Aktie in einem absteigenden Kanal, der den Kurs von über 65 US-Dollar auf das aktuelle Niveau um die 21-Dollar-Marke gedrückt hat – ein satter Verlust von fast 70 Prozent.

Selbst die massiven Zukäufe, bei denen das Unternehmen zuletzt wöchentlich über 65.000 ETH erwarb, konnten diesen Trend bisher nicht brechen.

Es scheint, als würde der Markt die reine Anhäufung von digitalen Werten derzeit nicht mit einem steigenden Aktienkurs honorieren, solange die operative Dynamik fehlt. Das sind die besten Handelsbörsen ohne KYC!

Institutionelle Skepsis bremst den Aufstieg

Ein Blick auf den Chaikin Money Flow (CMF) offenbart das eigentliche Dilemma von BitMine. Dieser Indikator, der als Gradmesser für institutionelles Kauf- und Verkaufsinteresse gilt, verharrt seit geraumer Zeit im negativen Bereich.

Das Signal ist unmissverständlich: Während das Unternehmen seine Schatzkammern füllt, ziehen große Adressen ihr Kapital aus der Aktie ab. Jeder Versuch einer Kurserholung im März wurde durch massiven Verkaufsdruck der Profis im Keim erstickt.

Es hat sich eine bärische Divergenz gebildet, bei der steigende Kurse nicht durch entsprechendes Volumen gestützt wurden, was letztlich zu weiteren Rücksetzern führte.

Interessanterweise zeigt der Relative Strength Index (RSI) ein hoffnungsvolleres Bild. Hier deutet eine bullische Divergenz darauf hin, dass der Verkaufsdruck im Bereich der Tiefststände allmählich nachlässt.

Es sind vermutlich Privatanleger oder kleinere Fonds, die das aktuelle Preisniveau für Akkumulationen nutzen, während die großen Institutionen noch an der Seitenlinie verharren.

Um diese Skepsis zu überwinden, müsste die Aktie die strukturelle Hürde bei 23,84 US-Dollar überspringen.

Erst ein Tagesschlusskurs über dieser Marke würde den sechsmonatigen Abwärtskanal durchbrechen und könnte das dringend benötigte institutionelle Kapital zurücklocken, um die fundamentale Stärke der Ethereum-Bestände endlich im Aktienkurs abzubilden.

Fazit und analytische Einordnung

BitMine steht an einem entscheidenden Wendepunkt zwischen reiner Spekulation und einer neuen Rolle als Infrastruktur-Gigant.

Die Einführung der MAVAN-Staking-Plattform könnte die Lösung sein, um die passiven ETH-Bestände in produktive Cashflows zu verwandeln und so die institutionelle Gunst zurückzugewinnen.

Gelingt der Ausbruch über die charttechnischen Widerstände nicht, droht die Aktie trotz ihrer Milliarden-Schweren Krypto-Reserven in der Bedeutungslosigkeit zu versinken.

Für den Sektor bedeutet dies: Reine Treasury-Strategien ohne operative Ertragskraft stoßen an der modernen Börse zunehmend auf Skepsis.

Kryptowährungen sind i.d.R. nicht anonym, sondern pseudonym. Wenn du auf deinem Börsen-Account also deinen Ausweis hinterlegst, kann der Anbieter deinen gesamten Geldfluss nachverfolgen. Wenn du das nicht möchtest, kannst du hier mehr über die besten Börsen ohne KYC lernen!