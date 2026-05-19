Bitmine kauft den nächsten Rücksetzer bei Ethereum

Das Wichtigste in Kürze

BitMine kaufte zuletzt weitere 71.672 Ethereum während des Kursrücksetzers unter 2.200 Dollar.

Unternehmensbestand umfasst inzwischen über 5,27 Millionen ETH beziehungsweise 4,37 Prozent Supply.

Tom Lee bezeichnete Ethereum-Dip zuletzt öffentlich als attraktive Kaufgelegenheit für institutionelle Anleger.

Ethereum ist zum Wochenstart erneut deutlich unter Druck geraten und fiel zeitweise unter 2.200 US-Dollar. Zwar stabilisiert sich der Kurs inzwischen wieder leicht, doch der übergeordnete Trend bleibt schwach. Vom Allzeithoch ist ETH weiterhin mehr als 50 Prozent entfernt – viele Anleger sprechen längst von einem intakten Bärenmarkt.

Dennoch zeigt sich im Hintergrund ein anderes Bild: Institutionelle Investoren und Krypto-Unternehmen nutzen den Rücksetzer offenbar gezielt für größere Käufe. Besonders BitMine rund um Fundstrat-Gründer Tom Lee sorgt aktuell mit massiven Ethereum-Akkumulationen für Aufmerksamkeit.

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BitMine kauft massiv Ethereum – Tom Lee sieht “attraktive Gelegenheit”

Während viele Privatanleger angesichts der schwachen Kursentwicklung vorsichtig bleiben, setzt BitMine Technology weiter aggressiv auf Ethereum. Das Unternehmen veröffentlichte zuletzt ein neues Holdings-Update und sorgt damit für Aufmerksamkeit am Kryptomarkt. Demnach hält BitMine inzwischen mehr als 5,27 Millionen ETH – bewertet zu rund 13,1 Milliarden US-Dollar. Allein in der vergangenen Woche kamen weitere 71.672 ETH hinzu. Laut Unternehmensangaben erfolgten die Käufe gezielt während des Rücksetzers unter die Marke von 2.200 US-Dollar.

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BitMine provided its latest holdings update for May 18, 2026 $13.1 billion in total crypto + "moonshots":

– 5,278,462 ETH at $2,191 per ETH (@coinbase)

– 202 Bitcoin (BTC)

– $200 million stake in Beast Industries @MrBeast

– $83 million… — Bitmine (NYSE-BMNR) $ETH (@BitMNR) May 18, 2026

Besonders spannend: Hinter BitMine steht mit Tom Lee einer der bekanntesten Wall-Street-Bullen im Kryptobereich. Der Fundstrat-Mitgründer erklärte zuletzt öffentlich, dass man den jüngsten ETH-Abverkauf als „attraktive Opportunität“ betrachtet habe. Trotz der schwachen Marktphase scheint das Unternehmen also weiter von Ethereum überzeugt zu sein.

Die aktuellen Bestände entsprechen inzwischen rund 4,37 Prozent des gesamten ETH-Angebots. Damit nähert sich BitMine zunehmend dem eigenen Ziel, fünf Prozent aller umlaufenden Ethereum-Token zu kontrollieren. Laut Lee könnte diese Marke noch im Verlauf des Jahres 2026 erreicht werden.

🔥 TOM LEE SAYS ETH’S DIP WAS A BUYING OPPORTUNITY Lee said ETH falling below $2,200 was an “attractive opportunity” for Bitmine to buy 71,672 $ETH. BitMine’s current holdings stand at 5.28M $ETH, or 4.37% of supply, leaving just 0.63% to reach its 5% goal. pic.twitter.com/WDe8GUwhdD — Coin Bureau (@coinbureau) May 19, 2026

Neben Ethereum hält BitMine zwar auch kleinere Bitcoin-Positionen sowie Beteiligungen an Unternehmen wie Beast Industries oder Eightco Holdings, der klare Fokus liegt derzeit jedoch eindeutig auf ETH. Gleichzeitig verfügt das Unternehmen laut eigenen Angaben noch über rund 683 Millionen US-Dollar Cash-Reserven – theoretisch also weiteres Kapital für zusätzliche Käufe.

Auch regulatorisch sieht sich BitMine offenbar gut positioniert. In den jüngsten Statements verweist das Unternehmen auf Fortschritte rund um den CLARITY Act in den USA. Die geplante Regulierung könnte laut BitMine langfristig institutionelle Sicherheit schaffen und die Akzeptanz von Ethereum sowie anderen digitalen Assets weiter stärken. Gerade in schwachen Marktphasen beobachten Analysten häufig, dass kapitalkräftige Akteure Rücksetzer gezielt akkumulieren. Genau dieses Verhalten scheint aktuell auch bei Ethereum sichtbar zu werden.

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Bitcoin-L2 als neuer Kurstreiber? Bitcoin Hyper setzt auf Solana-Speed und Bitcoin-Sicherheit

Neue Narrative waren im Kryptomarkt schon immer entscheidend für frisches Kapital und starke Kursbewegungen. Während Memecoins oder KI-Coins zuletzt zeitweise enorme Aufmerksamkeit erhielten, rückt nun verstärkt das Thema Bitcoin-Layer-2 in den Mittelpunkt. Viele Marktbeobachter argumentieren: Sollte Bitcoin künftig nicht nur als Wertspeicher dienen, sondern auch stärker für DeFi, Payments oder Smart Contracts genutzt werden, könnte dies langfristig sogar die Nachfrage nach nativen Bitcoins erhöhen. Genau hier setzen neue Projekte wie Bitcoin Hyper an.

Das Konzept hinter Bitcoin Hyper kombiniert nach eigenen Angaben die Sicherheit und Bekanntheit von Bitcoin mit der Geschwindigkeit moderner Layer-2-Technologien. Besonders auffällig ist dabei die technische Ausrichtung: Das Projekt integriert eine zk-basierte Bridge zwischen Layer-1 und Layer-2 und will gleichzeitig die Vorteile der Solana Virtual Machine nutzen. Dadurch sollen schnelle und günstige Transaktionen möglich werden, ohne komplett auf die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks zu verzichten.

Gerade im aktuellen Marktumfeld fällt zudem die relative Stärke des Presales auf. Obwohl sich der Kryptomarkt insgesamt weiterhin in einer schwierigen Phase befindet und viele Altcoins massiv unter Druck stehen, konnte Bitcoin Hyper bereits rund 32,5 Millionen US-Dollar einsammeln. Das deutet darauf hin, dass das Thema Bitcoin-L2 bei vielen Investoren zunehmend Interesse weckt.

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Hinzu kommt ein weiterer Faktor: Staking. Anleger können ihre Token laut Projekt aktuell mit einer Rendite von rund 36 Prozent APY staken. Solche Modelle ziehen insbesondere in schwächeren Marktphasen Kapital an, da viele Investoren nach zusätzlichen Ertragsmöglichkeiten suchen.

Damit positioniert sich Bitcoin Hyper als spekulativer Early-Stage-Ansatz innerhalb eines Narrativs, das in den kommenden Monaten deutlich relevanter werden könnte. Sollte Bitcoin-L2 tatsächlich ähnlich stark wachsen wie einst Ethereums Layer-2-Ökosystem, dürften entsprechende Projekte verstärkt in den Fokus des Marktes rücken.

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