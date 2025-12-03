BitMine setzt auf Fusaka und DCAing: 100.000 ETH in einer Woche akkumuliert

Das Wichtigste in Kürze

BitMine hat trotz Marktunsicherheit fast 100.000 ETH nachgekauft und profitiert bereits von der aktuellen Aufwärtsbewegung auf 3.050 USD.

Das Unternehmen setzt weiter auf langfristiges Wachstum, insbesondere mit Blick auf das anstehende Fusaka-Upgrade sowie geldpolitische Impulse durch die US-Notenbank Fed.

Ob die Strategie aufgeht, hängt letztendlich von Ethereums Erholung und den makroökonomischen Entwicklungen der kommenden Wochen ab.

BitMine setzt sein Kaufprogramm trotz Marktunsicherheit fort – und wird dafür belohnt!

BitMine Immersion Technologies, das von Fundstrat-Mitgründer Thomas Lee geführte Ethereum-Treasury-Unternehmen, hat sein Engagement in die digitale Währung weiter ausgebaut und trotz des schwachen Marktumfelds in der vergangenen Woche rund 96.798 ETH akquiriert.

Dieser Kauf senkte den durchschnittlichen Einstandskurs weiter – und hat sich inzwischen ausgezahlt, denn der ETH-Kurs ist seitdem deutlich gestiegen. Dadurch nähern sich die zuvor rund vier Milliarden US-Dollar an unrealisierten Verlusten allmählich wieder dem „break-even“.

Mit nun 3,73 Millionen ETH im Wert von rund 11 Milliarden USD festigt BitMine seine Position als größte öffentlich gehandelte Ethereum-Treasury. Hinzu kommen 192 Bitcoin, eine 36-Millionen-UD-Beteiligung an Eightco Holdings sowie liquide Mittel von 882 Millionen US-Dollar.

Gegen den Trend: Warum BitMine weiter akkumuliert

Während viele Digital-Asset-Treuhänder ihre Positionen abbauen oder Käufe komplett stoppen, geht BitMine bewusst den entgegengesetzten Weg. Zahlreiche Konkurrenten kämpfen mit sinkenden Kryptopreisen, fallenden Aktienkursen und wachsenden Bewertungsabschlägen.

BitMine setzt dagegen auf langfristige Fundamentaldaten statt kurzfristige Marktbewegungen. Ein zentraler Grund hierfür ist das neue und mit Spannung erwartete Fusaka-Upgrade, was am 3. Dezember live gehen soll.

Es verspricht massive Verbesserungen bei Skalierbarkeit, Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit von Ethereum. Für Lee ist es ein wichtiger Faktor, der die langfristige Investment-These für ETH stärkt – auch angesichts wachsender Konkurrenz durch schnellere Layer-1-Protokolle.

Für BitMine ist kurzfristige Kursschwäche daher eher eine Kaufchance als ein Risiko. So kannst du Ethereum mit PayPal kaufen!

Makroökonomischer Rückenwind und strategischer Ausblick

Neben den technischen Fortschritten sieht BitMine auch Unterstützung auf der makroökonomischen Seite. Lee erwartet, dass das Ende der quantitativen Straffung durch die US-Notenbank Fed schon bald die ersten Zinssenkungen einleitet.

Historisch hat eine solche Wende risikoreiche Anlagen wie Kryptowährungen deutlich gestärkt. Darüber hinaus hat sich der Markt nach den starken Oktober-Einbrüchen wieder stabilisieren können.

Die Volatilität sank, die Liquidität stieg leicht – genug, um BitMine dazu zu bewegen, seine wöchentlichen ETH-Käufe um 39 Prozent zu erhöhen. Mit dieser Strategie positioniert sich BitMine klar entgegen dem Branchentrend!

Ob sich dieser mutige Ansatz auszahlt, hängt vom Erfolg des Fusaka-Upgrades, der Reaktion der Fed und der Frage ab, ob Ethereum die aktuelle Erholung nachhaltig fortsetzen kann. BitMine jedenfalls bleibt auf Expansionskurs, und akzeptiert Volatilität als Teil des Geschäftsmodells.

Ethereum-Kurs springt innerhalb 24 Stunden um knapp 10 Prozent auf 3.050 USD!

Der Kryptomarkt war am Montag mit deutlichem Abwärtsdruck in die neue Handelswoche gestartet, wobei Bitcoin innerhalb weniger Stunden von 91.600 auf 83.000 US-Dollar fiel und führende Altcoins sogar zwischen 6 und 13 Prozent nachgaben.

Während die Marktstimmung nach diesem Rücksetzer spürbar angekratzt war, folgte in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Gegenbewegung, die sich mittlerweile zu einer regelrechten Erholungsrallye entwickelte!

Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels notiert Ethereum bei 3.060 USD, was einem 24-Stunden-Anstieg von 9,75 Prozent entspricht. Damit konnte Ethereum erstmals seit Oktober wieder über den 21-Tage-EMA bei 3.005 USD (türkis) klettern.

Für eine wirklich bullische Trendwende reicht dieser Impuls jedoch noch nicht aus. Charttechnisch muss Ethereum weiter zulegen, um seine Struktur aus höheren Hochs und höheren Tiefs zu bestätigen. Erst dann wäre die zuletzt angeschlagene Aufwärtsbewegung wieder intakt.

Entscheidend bleibt zudem der übergeordnete Marktführer Bitcoin. Sollte der jüngste Anstieg dort nicht nachhaltig sein oder sollte es zu erneuten Abverkäufen kommen, dürfte auch Ethereum erneut unter Druck geraten.

Die Erholungsrallye ist damit zwar ein wichtiges positives Signal, aber meiner Meinung nach noch kein Garant für neue Allzeithochs. Trotzdem ist die Erholung schön anzusehen. Lies hier unsere Ethereum-Prognose!