Schnellcheck: Gebührenmodell mit 1 € pro Trade

Zeitraum Zeitraum 29.01.–14.02.2026 Handelsgebühr 1,00 Euro pro Trade Flat-Fee-Modell Übetragung zu Bitpanda 1 % Cashback Investitionen zu Bitpanda verschieben Depotgebühr 0,00 Euro Keine laufenden Verwahrkosten Sparplan-Ausführung Kostenfrei Provisionsfrei für Aktien und ETFs Einzahlungen € 0,00 Kostenlos über alle Zahlungsmethoden Spreads / FX / Steuern Variabel Abhängig von Markt und Asset Regulation Über 15 Lizenzen + BaFin (Deutschland) und MiCA Europäische Investment-Plattform

10.000 Aktien für 1 Euro pro Trade bis zum 14.02.2026

Bitpanda bewirbt ein bewusst einfaches Gebührenmodell: eine Fixgebühr pro Trade. Das heißt, wer jetzt handelt, spart Gebühren und kann seine Renditechancen erhöhen.

Jeder Trade kostet pauschal 1 Euro, unabhängig davon, ob Sie ganze Aktien kaufen oder nur einen Teil davon. Depotgebühren fallen nicht an. Das gibt die Möglichkeit, sich im aktuellen seitwärts laufenden Marktumfeld entsprechend zu positionieren.

Für viele Investoren ist das aktuell ein Grund zum Wechsel auf Bitpanda. Denn auch nach der Aktion soll das Kostenmodell transparent und übersichtlich gestaltet sein.

Auch Sparpläne sind davon betroffen

Sparpläne lassen sich ebenfalls ohne zusätzliche Gebühren einrichten, sowohl für Aktien als auch für ETFs. Auch hier gilt das zeitlich begrenzte Angebot.

Käufe laufen automatisiert, in festen Intervallen, ohne das Investoren aktiv werden müssen. Hier Wer langfristig Vermögen aufbauen will, findet hier ein Modell, das genau dafür gebaut ist.

Vollständig automatisierte Steuerbehandlung – ein starkes Feature

Ein weiterer Punkt, der im Alltag unterschätzt wird, ist die steuerliche Abwicklung. Für Investoren in Deutschland und Österreich übernimmt Bitpanda die Steuerberechnung automatisch. Kapitalerträge werden korrekt erfasst und abgeführt.

Das spart nicht nur Zeit, sondern reduziert auch Fehler, die bei manueller Nachbereitung schnell entstehen.