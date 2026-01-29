Alexander Fournier ist Blockchain-Projektmanager und seit fast einem Jahrzehnt leidenschaftlicher Investor im Bereich Kryptowährungen. Als täglich aktiver Autor bleibt er stets am Puls der Krypto-Welt, analysiert Trends und teilt fundierte Einblicke. Neben seiner redaktionellen Tätigkeit bietet er Coachings an, unterstützt bei Transaktionen und ist auf zahlreichen sozialen Plattformen präsent, um sich und seine Community immer auf dem neuesten Stand zu halten.
Das Wichtigste in Kürze
- 10.000 Aktien für 1 Euro pro Trade bis zum 14/02/2026.
- Sparpläne sind davon betroffen.
- Vollständig automatisierte Steuerbehandlung – ein starkes Feature.
- Zusätzlich gilt: 1% Cashback erhalten, wenn Investoren Aktien & ETFs zu Bitpanda übertragen.
Schnellcheck: Gebührenmodell mit 1 € pro Trade
|Zeitraum
|Zeitraum 29.01.–14.02.2026
|Handelsgebühr
|1,00 Euro pro Trade
|Flat-Fee-Modell
|Übetragung zu Bitpanda
|1 % Cashback
|Investitionen zu Bitpanda verschieben
|Depotgebühr
|0,00 Euro
|Keine laufenden Verwahrkosten
|Sparplan-Ausführung
|Kostenfrei
|Provisionsfrei für Aktien und ETFs
|Einzahlungen
|€ 0,00
|Kostenlos über alle Zahlungsmethoden
|Spreads / FX / Steuern
|Variabel
|Abhängig von Markt und Asset
|Regulation
|Über 15 Lizenzen + BaFin (Deutschland) und MiCA
|Europäische Investment-Plattform
10.000 Aktien für 1 Euro pro Trade bis zum 14.02.2026
Bitpanda bewirbt ein bewusst einfaches Gebührenmodell: eine Fixgebühr pro Trade. Das heißt, wer jetzt handelt, spart Gebühren und kann seine Renditechancen erhöhen.
Jeder Trade kostet pauschal 1 Euro, unabhängig davon, ob Sie ganze Aktien kaufen oder nur einen Teil davon. Depotgebühren fallen nicht an. Das gibt die Möglichkeit, sich im aktuellen seitwärts laufenden Marktumfeld entsprechend zu positionieren.
Für viele Investoren ist das aktuell ein Grund zum Wechsel auf Bitpanda. Denn auch nach der Aktion soll das Kostenmodell transparent und übersichtlich gestaltet sein.
Auch Sparpläne sind davon betroffen
Sparpläne lassen sich ebenfalls ohne zusätzliche Gebühren einrichten, sowohl für Aktien als auch für ETFs. Auch hier gilt das zeitlich begrenzte Angebot.
Käufe laufen automatisiert, in festen Intervallen, ohne das Investoren aktiv werden müssen. Hier Wer langfristig Vermögen aufbauen will, findet hier ein Modell, das genau dafür gebaut ist.
Vollständig automatisierte Steuerbehandlung – ein starkes Feature
Ein weiterer Punkt, der im Alltag unterschätzt wird, ist die steuerliche Abwicklung. Für Investoren in Deutschland und Österreich übernimmt Bitpanda die Steuerberechnung automatisch. Kapitalerträge werden korrekt erfasst und abgeführt.
Das spart nicht nur Zeit, sondern reduziert auch Fehler, die bei manueller Nachbereitung schnell entstehen.
Die wichtigsten Produktpunkte von Bitpanda in dieser Aktion
|Bereich
|Was konkret dahintersteckt
|Gebühren
|1 Euro pro Trade, keine Depotgebühren
|Investmentumfang
|Über 10.000 Aktien und ETFs
|Teilinvestments
|Ganze Aktien oder Bruchteile möglich
|Sparpläne
|Automatisierte Käufe ohne Provision
|Ordertypen
|Von Markt- bis Limit-Orders
|Steuern
|Automatische Abwicklung für DE & AT
|Einzahlungen
|Sofort und kostenfrei
|Plattform
|Aktien, ETFs, Krypto, Metalle in einer App
Zusätzlich gilt: 1% Cashback erhalten, wenn Investoren Aktien & ETFs zu Bitpanda übertragen
Zudem hat Bitpanda eine der ausgefallensten Promo-Aktien für alle Investoren, die ihre Aktien und ETFs zu Bitpanda übertragen. Denn ebenfalls zwischen dem 29. Januar und dem 14. Februar 2026 können Sie entweder Wertpapiere von einem anderen Broker zu Bitpanda übertragen oder direkt über die Bitpanda-Plattform kaufen.
Entscheidend ist, dass Ihr Depot zum Ende des Aktionszeitraums einen Wert von mindestens 1.000 Euro erreicht. Bewertet wird dieser Depotwert allerdings nicht sofort, sondern per Stichtag am 15. April 2026. Das Cashback beträgt 1 % des Depotwerts, maximal jedoch 2.500 Euro pro Person, wie die Bedingungen zeigen.
Die wichtigsten Punkte im Überblick
|Details
|Aktionszeitraum
|29. Januar bis 14. Februar 2026
|Teilnahme
|Übertrag oder Kauf von Aktien, ETFs oder ETCs
|Mindestwert
|1.000 Euro Depotwert
|Bonus
|1 % Cashback in E-Geld
|Maximaler Bonus
|2.500 Euro pro Person
|Auszahlung
|In 3 Teilzahlungen (April, Juni, September 2026)
|Haltebedingung
|Depotwert mindestens 70 % des Ausgangswerts
Begrenzte Teilnehmerzahl – frühe Investoren gewinnen
Die Aktion ist jedoch nicht unbegrenzt: Für Überträge ist der Reward auf die ersten 5.000 Teilnehmer begrenzt, die alle Bedingungen erfüllen; für Käufe über die Plattform auf die ersten 25.000 Teilnehmer, die alle Bedingungen erfüllen.
Ausgezahlt wird der gesamte Bonus laut Teilnahmebedingungen nicht auf einmal, sondern in drei Teilzahlungen. Als Fristen werden genannt: bis 20. April 2026, bis 30. Juni 2026 und bis 30. September 2026. Zusätzlich wird als Bedingung formuliert, dass der Depotwert zu den Zeitpunkten der Teilzahlungen noch mindestens 70% des Werts betragen muss, den der Teilnehmer am Ende des Promo‑Zeitraums gehalten hat
Disclaimer
Die Ausführung von Wertpapierdienstleistungen für Aktien, ETFs und ETCs erfolgt ausschließlich durch die Bitpanda Financial Services GmbH. Kein öffentliches Angebot. Investitionen sind mit Risiken verbunden, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals, und die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Diese Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung dar. Bitte berücksichtigen Sie Ihre persönlichen Umstände und ziehen Sie gegebenenfalls einen unabhängigen Berater vor einer Investitionsentscheidung hinzu.
Weitere Kosten (z. B. Spreads, Zuwendungen, Fremdwährungsumrechnungen, Produktkosten und Steuern) können anfallen und Ihre Rendite mindern. Bitte lesen Sie vor dem Handel das Kosteninformationsdokument. Aktienbruchteile gewähren in der Regel keine Stimmrechte und können nicht übertragen oder verbrieft werden; im Rahmen von Kapitalmaßnahmen werden Ansprüche (einschließlich Dividenden) anteilig gutgeschrieben und gegebenenfalls auf die nächste zulässige Einheit abgerundet. Die Ausführung von Aufträgen für Aktienbruchteile kann mit Aufträgen anderer Kunden zusammengefasst werden. Die Verwahrung von Aktien-, ETF- oder ETC-Bruchteilen erfolgt auf Sammelkontobasis gemäß den geltenden Vorschriften zum Schutz von Kundenvermögen und zur Verwahrung.