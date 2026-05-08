Bitwise startet nächsten einzigartigen Krypto-Fonds

Das Wichtigste in Kürze

Bitwise ist eines der bekanntesten Unternehmen, das Krypto und TradFi verbindet.

Nun startet Bitwise den ersten tokenisierten Krypto-Fonds.

Die Bandbreite an Bitwise-Produkten ist enorm, Top 10 Krypto Index ETF besonders spannend.

Bitwise zählt zu den führenden Krypto-Asset-Managern und hat sich in den vergangenen Jahren besonders mit Indexprodukten, ETFs, privaten Fonds und institutionellen Krypto-Strategien etabliert. Das Unternehmen verwaltet laut eigener Darstellung rund 11 Milliarden US-Dollar an Kundengeldern und bedient Vermögensverwalter, Family Offices, Banken, Broker-Dealer und institutionelle Investoren.

Nun erweitert Bitwise sein Angebot deutlich: Erstmals startet das Unternehmen einen tokenisierten Fonds. Damit rückt Bitwise stärker in den RWA- und Onchain-Finanzmarkt vor, in dem klassische Investmentprodukte zunehmend über Blockchain-Infrastruktur handelbar, transparenter und effizienter gemacht werden sollen.

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Bitwise startet tokenisierten Crypto Carry Fund

Bitwise übernimmt zum 1. Juni 2026 das Investmentmanagement des bisherigen Superstate Crypto Carry Fund. Nach der Übergangsphase soll der Fonds unter dem Namen Bitwise Crypto Carry Fund laufen, das Kürzel USCC bleibt jedoch ebenso bestehen wie die Smart Contracts und die bestehende Token-Adresse. Für aktuelle Investoren soll sich während der Umstellung operativ nichts ändern. Superstate bleibt weiter eingebunden und stellt über die Plattform FundOS die Onchain-Infrastruktur bereit, also unter anderem tokenisierte Ausgabe, Registerführung und digitale Transfer-Agent-Dienstleistungen.

BREAKING NEWS In partnership with @superstateinc, we’re excited to announce the Bitwise Crypto Carry Fund (USCC), our inaugural tokenized fund, and a major step forward in how we serve institutional investors onchain. The fund will transition from Superstate’s management to… pic.twitter.com/gsBPKWOz53 — Bitwise (@Bitwise) May 7, 2026

Das Besondere an USCC ist die Kombination aus institutioneller Fondsstruktur und Blockchain-Abwicklung. Der Fonds ist tokenisiert und richtet sich an qualifizierte Investoren. Verwaltet werden laut Angaben mehr als 267 Millionen US-Dollar an Assets. Die Strategie basiert auf dem sogenannten Crypto Cash-and-Carry Trade. Dabei soll Rendite aus der Preisdifferenz zwischen Krypto-Spotmärkten und Futures-Märkten erzielt werden. Konkret bezieht sich die Strategie auf große Krypto-Assets wie Bitcoin, Ethereum, XRP und Solana.

⚡️NEW: BITWISE LAUNCHES TOKENIZED CRYPTO FUND Bitwise unveiled its first tokenised fund, the Bitwise Crypto Carry Fund. The strategy aims to capture yield from the spread between crypto spot and futures prices. pic.twitter.com/XlfgMWhLNZ — Coin Bureau (@coinbureau) May 8, 2026

Vereinfacht funktioniert der Ansatz so: Wenn Futures-Kontrakte teurer handeln als der direkte Kauf am Spotmarkt, kann ein Fonds theoretisch den Basis-Spread abschöpfen. Das Ziel ist damit weniger eine reine Wette auf steigende Kurse, sondern eine marktneutralere Renditestrategie. Dennoch bleiben Risiken bestehen, etwa durch Marktstress, Liquidität, Gegenparteien, Futures-Strukturen, Verwahrung oder DeFi-Integration.

Für Bitwise ist der Schritt strategisch wichtig. Das Unternehmen steigt damit erstmals direkt in tokenisierte Fonds ein. Superstate zieht sich zugleich stärker auf die Rolle als Infrastruktur-Anbieter zurück. Bitwise-CIO Matt Hougan ordnete den Schritt als Teil einer größeren Entwicklung ein und schrieb sinngemäß, dass langfristig jeder Fonds tokenisiert werde. Genau hier liegt die größere Bedeutung: 24/7-Handel, mehr Transparenz, potenzielle DeFi-Nutzung und effizientere Abwicklung könnten tokenisierte Fonds für institutionelle Investoren zunehmend attraktiver machen.

Bitwise baut eines der breitesten Krypto-Angebote am Markt auf

Bitwise hat sich in den vergangenen Jahren von einem reinen Krypto-Indexanbieter zu einer der vielseitigsten Investmentplattformen im digitalen Asset-Sektor entwickelt. Besonders auffällig ist die enorme Bandbreite der inzwischen verfügbaren Produkte. Anleger können über Bitwise nicht nur breit diversifiziert in den Kryptomarkt investieren, sondern gezielt einzelne Narrative, Netzwerke und Marktsegmente abbilden.

Das bekannteste Produkt bleibt der Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW), der ein diversifiziertes Portfolio der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung bündelt und monatlich neu gewichtet wird. Hinzu kommen mittlerweile zahlreiche Single-Asset-Produkte wie der Bitwise Bitcoin ETF, Ethereum ETF, Solana Staking ETF oder XRP ETF. Auch Chainlink und Avalanche wurden inzwischen mit eigenen börsengehandelten Produkten aufgenommen. Damit positioniert sich Bitwise deutlich aggressiver als viele traditionelle Vermögensverwalter, die bislang fast ausschließlich auf Bitcoin setzen.

Parallel erweitert Bitwise sein Angebot um institutionelle Strategien, Private Funds und zunehmend tokenisierte Investmentlösungen. Genau hier reiht sich nun auch der neue Crypto Carry Fund ein. Besonders spannend ist dabei, dass Bitwise unterschiedliche Marktsegmente kombiniert: klassische ETFs, Staking-Produkte, Krypto-Aktienstrategien und nun erstmals auch vollständig tokenisierte Fondsstrukturen.

Damit reagiert das Unternehmen auf einen zentralen Trend der Branche. Anleger wollen zunehmend regulierte Produkte mit einfacher Zugänglichkeit, gleichzeitig aber die Vorteile der Blockchain-Technologie nutzen. Bitwise versucht genau diese beiden Welten miteinander zu verbinden.

Das wohl bekannteste Produkt des Unternehmens bleibt dennoch der Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW). Der Fonds gilt als eines der ersten großen diversifizierten Krypto-Indexprodukte weltweit und bietet Anlegern Zugang zu den größten Kryptowährungen in nur einem Produkt. Statt einzelne Coins auswählen zu müssen, erhalten Investoren ein breites Markt-Exposure über Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP und weitere große Assets.

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