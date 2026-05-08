Krypto News: Coinbase macht Verluste, während Hyperliquid eskaliert

Das Wichtigste in Kürze

Coinbase-Börse fällt aus und macht hunderte Milliarden Verlust.

Hyperliquid agiert hocheffizient, wenige Mitarbeiter generieren Mega-Umsätze.

Hyperliquid startet HIP-4, während Bitcoin Hyper DeFi zu Bitcoin bringen möchte.

Coinbase bleibt das wohl wichtigste Krypto-Unternehmen der USA und gilt als zentrale Schnittstelle zwischen Wall Street und dem Kryptomarkt. Doch nun sorgten neue Quartalszahlen für Ernüchterung. Das Unternehmen meldete im ersten Quartal 2026 einen Verlust von rund 394 Millionen US-Dollar, während Handelsvolumen und Umsätze deutlich zurückgingen.

Gleichzeitig kam es heute zusätzlich zu einem mehrstündigen Ausfall der Handelsfunktionen bei Coinbase. Ursache war laut Berichten eine AWS-Störung in einem Rechenzentrum in Virginia. Nutzer konnten zeitweise weder handeln noch Transaktionen durchführen.

Während CeFi-Plattformen damit erneut ihre infrastrukturellen Schwächen offenbarten, rückt der DeFi-Sektor zunehmend in den Fokus. Besonders Hyperliquid gilt aktuell als Paradebeispiel für die Effizienz dezentraler Börsenmodelle.

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Hyperliquid zeigt laut Analysten die strukturellen Vorteile von DeFi

Für Aufsehen sorgt aktuell vor allem ein Vergleich, den Analysten und Krypto-Researcher zunehmend diskutieren: Während Coinbase im ersten Quartal einen hohen Nettoverlust auswies, soll Hyperliquid laut Daten von DeFiLlama im selben Zeitraum mit lediglich rund elf Mitarbeitern etwa 192 Millionen US-Dollar Umsatz erzielt haben. Genau darin sehen viele Marktbeobachter die strukturellen Vorteile von DeFi-Protokollen.

Hyperliquid funktioniert als dezentrale Perpetual-Futures-Börse und benötigt keine klassische Unternehmensstruktur mit tausenden Mitarbeitern, großen Compliance-Abteilungen oder teurer zentraler Infrastruktur. Viele Prozesse laufen automatisiert über Smart Contracts und eigene Validator-Strukturen. Dadurch sinken operative Kosten massiv. Gleichzeitig bleibt das Handelsangebot rund um die Uhr verfügbar und global zugänglich.

Coinbase reported a $394M loss in Q1. Meanwhile, Hyperliquid with 11 employees generated ~$192 million in Q1 revenue per DeFiLlama. DeFi is proving to be so much more efficient than CeFi. https://t.co/A2sHJ7RM34 pic.twitter.com/YeLGp4uSsY — The DeFi Investor 🔎 (@TheDeFinvestor) May 8, 2026

Analysten argumentieren nun, dass DeFi-Protokolle dadurch deutlich effizienter skalieren könnten als klassische Krypto-Börsen. Besonders spannend: Hyperliquid generiert hohe Gebühreneinnahmen trotz weiterhin schwachem Gesamtmarkt. Laut DeFiLlama lag der annualisierte Umsatz zuletzt bei mehreren hundert Millionen US-Dollar. Parallel wächst auch das Open Interest weiter dynamisch.

Der aktuelle Coinbase-Ausfall verstärkt diese Debatte zusätzlich. Kritiker zentralisierter Börsen verweisen darauf, dass selbst milliardenschwere Unternehmen weiterhin stark von externen Cloud-Anbietern wie AWS abhängig bleiben. DeFi-Protokolle wie Hyperliquid setzen dagegen stärker auf dezentrale Infrastruktur und automatisierte Abläufe.

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Hyperliquid treibt Expansion weiter voran und rückt näher an TradFi-Märkte

Hyperliquid baut seine Position als eines der wachstumsstärksten DeFi-Protokolle derzeit weiter massiv aus. Besonders im Fokus stehen dabei die jüngsten Produkt-Updates rund um die neue HIP-4-Erweiterung. Mit den sogenannten „Outcome Markets“ bringt Hyperliquid erstmals prognosemarktähnliche Handelsmärkte direkt auf das Mainnet. Zum Start wurde zunächst ein Bitcoin-Preis-Markt integriert. Damit erweitert das Protokoll sein Angebot deutlich über klassische Perpetual Futures hinaus und nähert sich zunehmend Modellen an, die bisher eher Plattformen wie Polymarket vorbehalten waren.

Narrative of the Week: Hyperliquid's TradFi Push > Hyperliquid launches HIP-4 Outcome Markets on mainnet, starting with a BTC price market.

> Trade​.​XYZ introduces pre-IPO perps, debuting with Cerebras (CBRS).

> Ledger integrates Hyperliquid perps trading into hardware wallets… — CoinMarketCap (@CoinMarketCap) May 8, 2026

Parallel wächst auch die Verbindung zwischen Hyperliquid und traditionellen Finanzmärkten. Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt zuletzt die Plattform Trade.xyz, die erstmals sogenannte Pre-IPO-Perpetuals eingeführt hat. Nutzer können dort auf private Unternehmen wie Cerebras spekulieren, noch bevor diese überhaupt börsennotiert sind. Derartige Produkte zeigen, wie DeFi-Protokolle zunehmend versuchen, klassische Finanzinstrumente vollständig onchain abzubilden.

Auch die Infrastruktur rund um Hyperliquid wird weiter ausgebaut. Ledger integrierte zuletzt Hyperliquid-Perpetual-Trading direkt in Hardware-Wallets über Yield.xyz. Dadurch können Nutzer dezentrale Derivate künftig direkt aus Cold Wallets handeln, ohne zentrale Börsen nutzen zu müssen. Genau diese Entwicklung sehen viele Analysten als wichtigen Schritt für institutionelle Nutzung und höhere Sicherheit.

Hyperliquid Whales Ramp Up Long Positions, Setting a New 2026 Record According to Glassnode data, Hyperliquid whales have continued aggressively adding to their long positions, reaching a new record for sustained net long exposure this year. Over the past two months, these large… pic.twitter.com/tioEIBcV9Q — Wu Blockchain (@WuBlockchain) May 6, 2026

Zusätzlich zeigen aktuelle Glassnode-Daten, dass große Trader ihre Long-Positionen auf Hyperliquid zuletzt massiv ausgebaut haben. Die nachhaltige Netto-Long-Exposure erreichte zuletzt sogar ein neues Jahreshoch. Laut Analysten signalisiert dies wachsendes Vertrauen institutioneller Marktteilnehmer in das Hyperliquid-Ökosystem.

Besonders auffällig: Trotz des zuletzt eher volatilen Gesamtmarktes bleibt die Aktivität auf Hyperliquid außergewöhnlich hoch. Genau deshalb gilt das Protokoll inzwischen für viele Beobachter als eines der wichtigsten DeFi-Projekte des laufenden Jahres.

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Bitcoin-L2s könnten DeFi als nächsten großen Wachstumstreiber zu Bitcoin bringen

Der aktuelle Erfolg von DeFi-Protokollen wie Hyperliquid zeigt zunehmend, dass sich der Kryptomarkt strukturell verändert. Immer mehr Kapital, Handelsvolumen und Innovation wandern weg von klassischen zentralisierten Börsen hin zu dezentralen Finanzanwendungen. Mittelfristig könnte dieser Trend sogar noch deutlich größere Auswirkungen haben – insbesondere für Bitcoin. Denn bislang blieb das Bitcoin-Netzwerk im Vergleich zu Ethereum oder Solana bei DeFi-Anwendungen weitgehend außen vor. Genau hier setzt nun jedoch die Vision sogenannter Bitcoin-L2-Lösungen an.

Die Idee dahinter: Bitcoin soll nicht länger nur als passiver Wertspeicher dienen, sondern zusätzlich ein eigenes Ökosystem für Anwendungen, Trading, DeFi und Smart Contracts erhalten. Sollte sich dieser Ansatz durchsetzen, könnte dies einen völlig neuen Nachfragefaktor für native Bitcoins schaffen. Denn viele L2-Modelle benötigen BTC als Basis-Asset für Gebühren, Sicherheiten oder Liquidität. Mehr Nutzen würde langfristig also auch mehr Nachfrage nach Bitcoin selbst bedeuten. Genau deshalb sehen einige Analysten Bitcoin-L2-Technologien inzwischen als möglichen Kurstreiber für den gesamten Markt.

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Besonders viel Aufmerksamkeit erhält derzeit Bitcoin Hyper. Das Projekt positioniert sich als moderne Bitcoin-L2-Lösung, die gezielt die Geschwindigkeit und Skalierbarkeit von Solana mit der Sicherheit und Liquidität von Bitcoin verbinden möchte. Technologisch setzt Bitcoin Hyper unter anderem auf eine zk-basierte Bridge zwischen Layer-1 und Layer-2 sowie auf eine eigene Infrastruktur für schnelle Transaktionen und Anwendungen.

Auffällig bleibt dabei vor allem die starke Nachfrage im laufenden Presale. Trotz des weiterhin schwierigen Marktumfelds konnte Bitcoin Hyper bereits rund 32,5 Millionen US-Dollar einsammeln. Das Projekt zeigt damit eine klare relative Stärke gegenüber vielen anderen neuen Krypto-Launches. Zusätzlich lockt aktuell ein Staking-Modell mit rund 36 Prozent APY frühe Investoren an.

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