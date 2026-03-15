BlackRocks Krypto-Strategie: Warum Bitcoin und Ethereum die unangefochtenen Favoriten der Institutionen bleiben

Das Wichtigste in Kürze

Institutionelle Anleger fokussieren sich laut BlackRock primär auf Bitcoin als Wertspeicher und Ethereum als Innovationsplattform.

Der neue iShares Staked Ethereum Trust setzt durch Staking-Erträge gezielte Anreize für langfristige Investments.

Über 90 Prozent der ETF-Kunden agieren als beständige Akkumulatoren und nutzen Kursrücksetzer systematisch für Zukäufe.

„Die Kunden wollen Bitcoin und Ethereum“

Die Dominanz von Bitcoin und Ethereum im Portfolio institutioneller Anleger ist das Ergebnis einer tiefgreifenden Analyse der jeweiligen Wertversprechen.

Robert Mitchnick betont in seinen Ausführungen, dass BlackRock Bitcoin primär als aufstrebendes „digitales Gold“ und eine ernstzunehmende monetäre Alternative betrachtet.

In einer Welt voller wirtschaftlicher Volatilität fungiert die älteste Kryptowährung zunehmend als ein globaler, sicherer Hafen für Kapital.

Ethereum hingegen wird von der Klientel eher als eine technologiegetriebene Wette auf die Zukunft der Blockchain-Infrastruktur und dezentraler Anwendungen wahrgenommen.

Obwohl am Markt durchaus Nischeninteressen für andere Token existieren, bleibt die Liquidität und die ökosystemare Reife bei den beiden Marktführern derzeit unerreicht.

BlackRock verfolgt hierbei einen äußerst anspruchsvollen Ansatz bei der Auswahl neuer Assets für seine iShares-Reihe. Nur Projekte, die eine ausreichende Markttiefe und reale Anwendungsfälle vorweisen, kommen für eine Verbriefung infrage.

Dieser konservative Kurs zahlt sich aus: Der Bitcoin-ETF IBIT konnte im Jahr 2025 weltweit den vierten Platz bei den Mittelzuflüssen belegen und rund 26 Milliarden US-Dollar einsammeln.

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Innovation durch Staking und die Diversifizierung der Anlageinstrumente

Dies zeigt deutlich, dass das Interesse der Anleger auf einer fundamentalen Überzeugung basiert, die auch turbulenten Marktphasen standhält.

Während Offshore-Plattformen für massiven Verkaufsdruck sorgten, blieb die Basis der ETF-Investoren bemerkenswert stabil und nutzte Kursrücksetzer systematisch für weitere Zukäufe.

Ein neuer Meilenstein in dieser Entwicklung ist die Einführung des iShares Staked Ethereum Trust unter dem Börsenkürzel ETHB. Dieser börsengehandelte Indexfonds unterscheidet sich grundlegend von bisherigen Produkten, da er die Komponente des Stakings direkt integriert.

Durch die aktive Teilnahme an der Absicherung des Ethereum-Netzwerks generiert der Fonds zusätzliche Erträge, die den Anlegern direkt zugutekommen.

Portfoliomanager werten dieses Einkommenselement als einen entscheidenden Faktor, der die Akzeptanz von Ethereum-Produkten im Vergleich zu reinen Bitcoin-Investments massiv beschleunigen könnte.

Der Start verlief überaus erfolgreich: Bereits am ersten Handelstag verzeichnete ETHB Nettozuflüsse von über 43 Millionen US-Dollar bei einem Handelsvolumen von knapp 16 Millionen US-Dollar.

Analysten von Bloomberg Intelligence wie James Seyffart sprechen von einem sehr soliden Debüt für einen ETF dieser Art.

Die Zukunft exotischer Strukturen und institutioneller Standards

Neben diesen klassischen Strukturen blickt BlackRock bereits in eine Zukunft, in der technisch anspruchsvollere Finanzinstrumente Einzug halten.

Geplant ist unter anderem ein Bitcoin Premium Income ETF, der eine Covered-Call-Strategie auf Bitcoin-Futures nutzt.

Ziel dieses Produkts ist es, regelmäßige Ausschüttungen an die Anleger zu leisten, wobei jedoch potenzielle Kursgewinne im Vergleich zum direkten Investment begrenzt sein könnten.

Solche Strukturen richten sich an Anleger, die stabilen Cashflow über maximale Wertsteigerung stellen. Trotz dieser Expansionspläne bleibt die Strategie von BlackRock von einer gewissen Zurückhaltung geprägt.

Man beobachtet die Entwicklung anderer digitaler Assets genau, wartet jedoch ab, bis deren Ökosysteme die notwendige Reife erlangt haben, um den strengen regulatorischen Standards des Hauses vollumfänglich zu entsprechen.

Die Expansion erfolgt nur dort, wo Liquidität und Nutzen für den Kunden eindeutig belegbar sind.

BlackRocks Fokus auf Bitcoin und Ethereum verdeutlicht die Konsolidierung des Kryptomarktes innerhalb der Finanzwelt.

Mit der Einführung von Staking-Produkten wie dem ETHB wird die Brücke zwischen klassischem Asset-Management und der technologischen Realität der Blockchain weiter gefestigt.

Für die Branche bedeutet dies eine signifikante Professionalisierung: Weg von spekulativer Volatilität hin zu planbaren, ertragsorientierten Investmentvehikeln.

Diese Entwicklung dürfte den politischen Druck zur Schaffung klarer regulatorischer Rahmenbedingungen weltweit erhöhen und die Integration digitaler Assets in globale Standardportfolios langfristig unumkehrbar machen.

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