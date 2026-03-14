Rekord-Aufholjagd im Stablecoin-Sektor: USDC festigt seine Rolle als institutioneller Standard

Das Wichtigste in Kürze

Mit 81,1 Milliarden US-Dollar erreicht USDC ein neues Rekordniveau und festigt Circles Marktstellung gegenüber konkurrierenden Anbietern.

Die gezielte Expansion auf Netzwerke wie Solana und Base positioniert den Stablecoin als zentrales Instrument für institutionelle Investoren.

Steigende Transaktionsgeschwindigkeiten unterstreichen zudem die wachsende Bedeutung von USDC als treibende Kraft innerhalb dezentraler Finanzanwendungen und globaler Handelsplattformen.

USDC verzeichnet Rekordwachstum: Stablecoins so gefragt wie nie

Die jüngste Emission von zusätzlichen 500 Millionen USDC-Token hat die Marktkapitalisierung des Stablecoins auf den historischen Wert von über 81,1 Milliarden US-Dollar gehoben.

Diese Entwicklung ist das Resultat einer konsequenten Multi-Chain-Strategie, bei der Circle insbesondere auf Ethereum, Solana und die Layer-2-Lösung Base setzt.

Während sich der Gesamtmarkt von den Kursrückschlägen des vergangenen Jahres erholt, fungiert USDC zunehmend als stabiler Anker für Kapitalströme.

Im direkten Vergleich zum Marktführer USDT, der mit über 183 Milliarden Token weiterhin die mit Abstand höchste absolute Liquidität aufweist, verfolgt USDC einen spezialisierteren Ansatz.

Circle fokussiert sich primär auf die Schaffung einer institutionellen Plattform, die den strengen Anforderungen großer Finanzakteure gerecht wird.

Allein in der vergangenen Woche wurden zwei Milliarden US-Dollar an neuer Liquidität in das System gespeist, was auf eine aggressive Expansionsphase hindeutet.

CIRCLE JUST MINTED $500M USDC Circle has minted $500M USDC in the past 24 hours – and $2 BILLION USDC in the past week. Institutional money wants access to crypto. pic.twitter.com/eI7ZrAxzjp — Arkham (@arkham) March 13, 2026

Besonders in den Bereichen der Derivate, der Prognosemärkte und des Kreditwesens erweist sich USDC mittlerweile als unverzichtbarer Treibstoff.

Auf US-amerikanischen sowie europäischen Handelsplätzen gewinnt der Token gegenüber Tether zunehmend an Marktanteilen, da Transparenz und regulatorische Konformität für professionelle Anleger an Priorität gewinnen.

Die Integration in das Solana-Ökosystem spielt dabei eine Schlüsselrolle, da hier kürzlich weitere 3,5 Milliarden USD geprägt wurden, um den wachsenden Bedarf an schnellen und kostengünstigen Zahlungsabwicklungen zu decken.

Damit nähert sich USDC der ERC-20-Variante von USDT an, die derzeit bei einer Umlaufmenge von etwa 96 Milliarden US-Dollar liegt.

Technologische Beschleunigung und die Erosion der Marktmonopole

Ein wesentlicher Treiber des aktuellen Wachstums ist die signifikant gestiegene Transaktionsgeschwindigkeit des Tokens. Daten zeigen, dass das Transaktionsvolumen von USDC innerhalb der letzten 30 Tage um beeindruckende 160 Prozent zugenommen hat.

Damit übertrifft Circle das Wachstum von Tether, dessen Umsatz im gleichen Zeitraum um 140 Prozent stieg. Diese Dynamik spiegelt sich unmittelbar in der Nutzerbasis wider.

Im Januar wurden über 857.000 neue Adressen registriert, was die Gesamtzahl der Nutzer auf über 6,2 Millionen ansteigen ließ.

Die technologische Relevanz zeigt sich zudem auf der Ethereum-Blockchain, wo Circle-Smart-Contracts regelmäßig zu den größten Verbrauchern von Netzwerkressourcen gehören.

Dies unterstreicht die tiefe Verwurzelung von USDC in dezentralen Anwendungen und komplexen Protokollen.

Interessanterweise hat sich das verfügbare Volumen im Vergleich zum Bullenmarkt von 2021 mehr als verzehnfacht, was die immense Skalierung des gesamten Sektors verdeutlicht.

Trotz dieser Erfolge zeigt der breitere Markt Anzeichen einer zunehmenden Diversifizierung. Während USDT und USDC früher bis zu 95 Prozent des Marktes kontrollierten, ist dieser Anteil Anfang 2026 auf etwa 85 Prozent gesunken.

Dies deutet darauf hin, dass neue Akteure und spezialisierte, tokenisierte Währungen den Wettbewerb beleben. Dennoch bleibt USDC das bevorzugte Medium für große Marktteilnehmer, um Kapital effizient zwischen Handelsplätzen wie Binance oder Hyperliquid zu bewegen.

Das Ziel von Circle ist es, die Funktionalität klassischer Fintech-Apps mit den Vorzügen der Blockchain-Technologie zu verschmelzen, um eine universelle Zahlungsinfrastruktur zu etablieren, die über rein kryptonative Anwendungen hinausgeht.

Wie Stablecoins sich ins traditionelle Finanzsystem integrieren

Der neue Meilenstein von USDC markiert einen entscheidenden Wendepunkt für die Akzeptanz digitaler Dollar-Derivate.

Circle ist es gelungen, nachhaltiges Vertrauen als Währung für institutionelle Zwecke aufzubauen, was langfristig die Stabilität des gesamten Kryptomarktes erhöhen dürfte.

Für die Branche bedeutet dieser Rekord eine Abkehr von der Frühphase der reinen Spekulation hin zu einer Ära der infrastrukturellen Integration.

Sollte sich dieser Trend fortsetzen, wird USDC als entscheidende Brückentechnologie fungieren, die den Weg für eine breitere digitale Transformation des globalen Zahlungsverkehrs ebnet.