Bloomberg-Experte sagt: Die Wall Street kauft heimlich Bitcoin

Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin bleibt über 30 Prozent unter Allzeithoch weiterhin klar im Bärenmarkt.

Wall-Street-Investoren kaufen Bitcoin-Rücksetzer zunehmend über regulierte ETF-Produkte gezielt auf.

Bitcoin-Wale stabilisieren Bestände seit Februar trotz schwacher Marktstimmung zuletzt wieder.

Bitcoin fällt wieder unter 77.000 US-Dollar und bleibt damit klar im Bärenmarkt. Vom Allzeithoch ist die größte Kryptowährung der Welt inzwischen mehr als 30 Prozent entfernt, während der übergeordnete Abwärtstrend weiterhin intakt bleibt. Viele Altcoins verlieren sogar noch deutlich stärker an Wert, weshalb die Stimmung am Kryptomarkt angeschlagen wirkt. Dennoch könnte sich unter der Oberfläche gerade eine wichtige Entwicklung abspielen.

Denn laut Bloomberg-ETF-Experte James Seyffart kaufen institutionelle Anleger Bitcoin derzeit massiv auf. Besonders die Wall Street soll den aktuellen Rücksetzer gezielt nutzen, um Positionen auszubauen. Genau das könnte langfristig zu einem entscheidenden Kurstreiber für den gesamten Kryptomarkt werden.

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Warum James Seyffart jetzt massive Wall-Street-Käufe bei Bitcoin sieht

Laut Bloomberg-Analyst James Seyffart befindet sich Bitcoin aktuell mitten in einem strukturellen Wandel. Seine zentrale These: Die Wall Street übernimmt schrittweise den Kryptomarkt – still und weitgehend unbemerkt. Seyffart spricht sogar von einem „Silent IPO“ für Bitcoin. Gemeint ist damit, dass Bitcoin durch Spot-ETFs immer stärker in das traditionelle Finanzsystem integriert wird, ähnlich wie ein Unternehmen nach einem Börsengang institutionelles Kapital anzieht.

Besonders wichtig seien dabei die Bitcoin-ETFs. Diese hätten erstmals eine einfache und regulierte Möglichkeit geschaffen, über klassische Vermögensverwalter in Bitcoin zu investieren. Genau deshalb würden aktuell immer mehr Wealth Manager und institutionelle Investoren Rücksetzer aktiv kaufen. Laut Seyffart war das erste Quartal 2026 sogar das erfolgreichste Quartal aller Zeiten für ETF-Anbieter im Wealth-Management-Bereich.

Der Analyst sieht darin einen fundamentalen Unterschied zu früheren Marktzyklen. Während Bitcoin in der Vergangenheit stark von Privatanlegern und spekulativer Euphorie abhängig gewesen sei, komme die Nachfrage inzwischen zunehmend von professionellen Investoren. Große Banken wie JPMorgan Chase oder Morgan Stanley würden mittlerweile aktiv Produkte rund um digitale Assets entwickeln und ihren Kunden Zugang ermöglichen.

Auch die Stimmung innerhalb der Branche habe sich laut Seyffart stark verändert. Auf großen Krypto-Konferenzen dominierten inzwischen institutionelle Themen wie ETFs, Tokenisierung oder Real-World-Assets. Retail-Anleger seien dagegen deutlich weniger präsent. Genau das interpretiert der Bloomberg-Experte als Zeichen dafür, dass der Markt erwachsener werde.

Seine These lautet deshalb: Während viele Anleger wegen des schwachen Charts bearish bleiben, könnte die Wall Street aktuell bereits die Grundlage für den nächsten großen Bitcoin-Zyklus legen.

Warum Bitcoins Stabilität jetzt Institutionen überzeugt

Genau hier liegt ein zentrales Argument für institutionelle Investoren: Bitcoin verkauft nicht nur eine Rendite-Story, sondern vor allem eine Verlässlichkeits-Story. Während Banken, Börsen oder Finanzdienstleister immer wieder von Ausfällen, Rettungsaktionen, Bilanzrisiken oder regulatorischen Eingriffen betroffen waren, läuft das Bitcoin-Netzwerk seit Jahren ohne zentrale Instanz weiter. Für Institutionen ist das relevant, weil sie Infrastruktur, Verwahrung und Abwicklung nach Stabilität bewerten.

The Bitcoin network has processed trillions of dollars in transactions. It has never been successfully hacked.

It has never had unscheduled downtime.

It has never required a bailout.

It has never changed the rules mid-game. Name one bank, exchange, or financial institution that… — Lark Davis (@LarkDavis) May 9, 2026

Wenn ein Netzwerk Billionenwerte verarbeitet, keine ungeplante Downtime kennt und keine nachträglichen Regeländerungen durch ein Management benötigt, entsteht Vertrauen durch Historie. Gerade in einem Markt, in dem viele Krypto-Projekte durch Hacks, Governance-Chaos oder gescheiterte Tokenmodelle enttäuscht haben, hebt sich Bitcoin dadurch ab. Für Wall Street, Vermögensverwalter und langfristige Allokatoren wird Bitcoin deshalb nicht nur als spekulativer Coin interessant, sondern als robuste, neutrale und global verfügbare Finanzinfrastruktur.

Bitcoin-Wale stabilisieren sich nach dem Februar-Tief

Die Glassnode-Metrik zeigt die Anzahl aller Bitcoin-Adressen mit mindestens zehn BTC. Genau diese Kennzahl gilt als wichtiger Indikator für größere Anleger und sogenannte Bitcoin-Wale. Zwar entspricht eine Adresse nicht automatisch exakt einem Investor, dennoch liefert die Entwicklung einen guten Überblick darüber, wie sich kapitalkräftige Marktteilnehmer verhalten. Auffällig ist: Nach dem deutlichen Rückgang bis zum Tief im Februar 2026 hat sich die Zahl dieser Adressen zuletzt stabilisiert.

Parallel dazu stabilisiert sich auch der Bitcoin-Kurs wieder oberhalb der Tiefs aus dem ersten Quartal.

Eine massive Rückkehr der Wale ist bislang zwar noch nicht sichtbar, doch der starke Abverkauf scheint vorerst gestoppt. Genau das könnte wichtig sein. Denn in früheren Marktphasen begann die Bodenbildung häufig damit, dass große Marktteilnehmer ihre Verkäufe einstellten und wieder langsam akkumulierten.

Die aktuelle Seitwärtsbewegung bei den Whale-Adressen deutet deshalb darauf hin, dass größere Investoren trotz schwachem Marktumfeld weiterhin an Bitcoin festhalten. Zusammen mit den ETF-Zuflüssen und dem institutionellen Interesse entsteht dadurch zumindest ein erstes Signal für eine mögliche Stabilisierung des Marktes.

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