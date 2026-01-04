BONK schießt mit 32,82 % Rallye über 0,00001 Dollar – so könnte es jetzt weitergehen

Das Wichtigste in Kürze

Der Kryptomarkt ist mit viel Schwung ins neue Jahr gestartet, und vor allem Meme-Coins profitieren. Mit einem Kursplus von über 30 % innerhalb eines Tages hat BONK dabei besonders für Aufsehen gesorgt und eine technisch wichtige Marke zurückerobert. Die Frage ist nun, ob dieser Ausbruch nur ein kurzfristiger positiver Überschwung war oder den Beginn einer größeren Rallye darstellen könnte.

Meme Coins zeigen wieder Stärke und BONK wird heute zum Top-Performer

Das Momentum, das der Kryptomarkt zum Jahresbeginn aufgenommen hat, setzt sich heute weiter fort. Die Gesamtmarktkapitalisierung stieg um rund 2 %, Bitcoin handelt bei etwa 91.500 $, und vor allem Altcoins profitieren überdurchschnittlich. Besonders der Meme-Coin-Sektor kann satte Gewinne einfahren. Die Gesamtmarktkapitalisierung liegt hier seit gestern rund 8 % höher bei etwa 47 Milliarden $.

So gut wie alle Top-Coins verzeichnen ebenfalls deutliche Zugewinne im hohen einstelligen oder sogar zweistelligen Prozentbereich. DOGE, SHIB und PEPE legen als drei größte Meme-Coins jeweils um 6,8 %, 10,5 % beziehungsweise 14,5 % zu. Allerdings gibt es unter den Top-Meme-Tokens einen Coin, der noch einmal deutlich stärker ansteigt: BONK. Der Meme-Coin konnte seit gestern sogar um beeindruckende 32,82 % zulegen und ist damit der Top-Performer unter den Top-100-Coins nach Marktkapitalisierung.

BONK könnte erst am Beginn einer größeren Erholung stehen

Bei BONK handelt es sich um eine vergleichsweise alte Meme-Kryptowährung. Der Coin wurde im Dezember 2022 gelauncht und erreichte nach mehreren starken Rallyes im Jahr 2024 zum Jahreswechsel 2024/2025 ein Allzeithoch von bis zu 0,000059 $. Seitdem hat das Interesse an BONK jedoch spürbar nachgelassen. Zwar konnte 2025 zwischenzeitlich noch einmal ein Kurs von rund 0,000038 $ erreicht werden, in der zweiten Jahreshälfte fiel BONK jedoch deutlich zurück.

Zuletzt wurde ein mehrjähriger Tiefststand bei zeitweise nur noch 0,0000075 $ markiert. Von diesem Bottom aus ist BONK nun bereits wieder deutlich angestiegen und befindet sich im Wochenvergleich über 50 % im Plus. Durch den heutigen Kursanstieg gelang es den Bullen zudem, die psychologisch hochrelevante Marke von 0,00001 $ zurückzuerobern. Der aktuelle BONK-Kurs liegt bei rund 0,0000118 $.

Damit hat auch die Marktkapitalisierung wieder die Marke von 1 Milliarde $ überschritten, und das Handelsvolumen liegt mit etwa 400 Millionen $ fast doppelt so hoch wie am Vortag. Ob und in welchem Umfang sich die BONK-Rallye nun fortsetzt, wird maßgeblich vom restlichen Marktumfeld abhängen. Sollte das Momentum bei Altcoins und insbesondere bei Meme-Coins weiter zunehmen, könnte BONK auch in der kommenden Woche zu den größten Gewinnern zählen.

Wichtig für die Bullen ist es jetzt, die Marke von 0,00001 $ zu halten und nach einem möglichen positiven Retest weiter in Richtung des nächsten relevanten Widerstands bei 0,000015 $ zu steigen. Gelingt auch das, würde die Marke von 0,00002 $ den nächsten wichtigen psychologischen Widerstand darstellen. Im Vergleich zu Top-Meme-Coins wie PEPE oder SHIB besteht bei BONK durchaus noch Wachstumspotenzial. Anleger sollten jedoch bedenken, dass es sich bereits um einen Top-Ten-Meme-Coin mit milliardenschwerer Marktkapitalisierung handelt, der mehrere starke Rallyes hinter sich hat und daher nicht mehr die extreme Volatilität eines Small-Cap-Coins bietet.

Jüngere Coins wie PEPENODE stehen noch vor ihrer ersten potenziellen Rallye

Aus diesem Grund richtet sich das Interesse vieler Investoren zunehmend auf Alternativen, die noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung stehen. Ein spannendes Beispiel hierfür ist PEPENODE. Der Meme-Coin ist bislang noch nicht auf Kryptobörsen handelbar und befindet sich aktuell in der Presale-Phase. In dieser wird ein Teil des gesamten Coin-Supplys vor dem Börsenlisting zu rabattierten Konditionen an die Community verkauft.

Wer bereit ist, die mit einem Presale verbundenen Risiken einzugehen, kann PEPENODE derzeit noch für 0,0012161 $ erwerben. Auf diesem Weg sind bislang bereits über 2,5 Millionen $ an Presale-Funding zusammengekommen. Zusätzlich können die im Vorverkauf erworbenen Coins im Anschluss für eine jährliche Rendite von bis zu 534 % gestakt werden.

Der Hauptgrund, warum sich viele Anleger für das Projekt interessieren, dürfte jedoch der geplante virtuelle Mining-Mechanismus sein. Die Entwickler möchten es der Community ermöglichen, die native Kryptowährung PEPENODE ohne technisches Know-how oder physische Hardware zu minen. Dafür soll allein der Besitz der PEPENODE-Coins ausreichen, um sich ein virtuelles Mining-Rig aufzubauen.

Das virtuelle Mining-Rig soll in Zukunft zudem weiter ausgebaut und upgegradet werden können, um die Mining-Rewards zu erhöhen. Darüber hinaus setzen die Entwickler auf einen starken Gamification-Ansatz sowie auf das bekannte Pepe-Meme als Maskottchen. Ein Referralsystem und ein Leaderboard sollen das Engagement der Community langfristig hochhalten und dem Projekt auch nach dem Börsenlisting weiteres Wachstum ermöglichen.

