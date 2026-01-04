Krypto Nachrichten: Das bringt die kommende Woche für Altcoins, Bitcoin und den Kryptomarkt

Das Wichtigste in Kürze

Der Kryptomarkt ist gerade erst ins neue Jahr gestartet, und morgen beginnt die erste wirkliche Handelswoche. Dabei gibt es gleich mehrere extrem relevante Entwicklungen, auf die Krypto-Investoren achten sollten, um sich bestmöglich zu positionieren.

Potenzielle Altcoin-Season könnte sich in der kommenden Woche weiter aufbauen

Zum einen ist da natürlich das Momentum, das sich derzeit im Kryptomarkt aufbaut. Vieles spricht dafür, dass wir bereits zu Beginn des Jahres eine Altcoin-Season erleben könnten. In den letzten Tagen hat sich dafür eine solide Basis geschaffen. Bitcoin ist von seinem lokalen Bottom bei 82.000 $ wieder über die 90.000-$-Marke gestiegen, und die Gesamtmarktkapitalisierung des Kryptomarktes kletterte erneut über 3,1 Billionen $.

Zudem beginnen verschiedene Altcoins bereits zu explodieren. Kryptowährungen wie BONK, PIPPIN, RENDER und einige mehr konnten zuletzt Kurszuwächse von 20 bis 30 % verzeichnen. In der kommenden Woche sollten Anleger genau beobachten, ob dieses Momentum anhält. Besonders wichtig sind dabei die Handelsvolumina, die die Kursbewegungen begleiten, denn steigende Volumina sprechen für wachsendes Interesse und weiteres Rallye-Potenzial.

Darüber hinaus sollten Anleger den Fear-and-Greed-Index sowie den Altcoin-Season-Index im Blick behalten. Der Fear-and-Greed-Index misst das Marktsentiment der Krypto-Community auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten und war im November auf ein lokales Tief von zeitweise nur noch 10 Punkten gefallen. Heute hat er erstmals seitdem wieder die Marke von 40 Punkten überschritten und befindet sich damit im neutralen Bereich.

Sollte sich das Marktsentiment in den kommenden Tagen weiter verbessern, würde dies eine Fortsetzung der Rallye begünstigen. Ähnlich verhält es sich mit dem Altcoin-Season-Index. Der lag zuletzt klar im Bereich einer Bitcoin-Season bei unter 25 Punkten, da sich die meisten Anleger auf Bitcoin fokussierten. Heute hat er mit 26 Punkten erstmals seit Langem wieder den neutralen Bereich erreicht, und weitere Anstiege in Richtung 50 Punkte würden für zunehmende relative Stärke von Altcoins gegenüber Bitcoin sprechen.

Geopolitische und makroökonomische Einflussfaktoren der kommenden Woche

Neben den kryptointernen Faktoren sollten Anleger jedoch auch die geopolitischen und makroökonomischen Faktoren im Blick behalten. Vor allem auf geopolitischer Ebene herrscht derzeit erhöhte Unsicherheit. Die USA haben in den letzten Tagen begonnen, militärisch in Venezuela einzugreifen. Erst gestern wurde die Festnahme des venezolanischen Präsidenten Maduro bekannt gegeben, und es deutet vieles darauf hin, dass die USA vorläufig die Kontrolle im Land übernehmen wollen.

Mitten in der Nacht nehmen die USA Nicolás Maduro gefangen. Doch statt eines Plans für eine geordnete Machtübernahme präsentiert Donald Trump eine Überraschung – und brüskiert Friedensnobelpreisträgerin Machado. https://t.co/xwtJvrKdLA — DER SPIEGEL (@derspiegel) January 4, 2026

Auch wenn aktuell einiges für eine mittelfristige Entspannung spricht, sind unerwartete Eskalationen nicht auszuschließen. Sollten sich Drittparteien in den Konflikt einmischen oder es zu Aufständen Maduro-treuer Teile des venezolanischen Militärs kommen, könnte sich die Lage deutlich zuspitzen. Eine solche Entwicklung würde die Unsicherheit an den globalen Finanzmärkten erhöhen und sich potenziell auch negativ auf Kryptowährungen auswirken.

In der kommenden Woche stehen zudem mehrere wichtige US-Wirtschaftstermine an. Bereits am Montag liefert der ISM Manufacturing PMI Hinweise zur Lage der US-Industrie. Schwache Werte würden die Wahrscheinlichkeit einer lockereren Geldpolitik erhöhen, was für Bitcoin und Altcoins in der Regel positiv ist. Am Dienstag folgen eine Rede von Fed-Vertreter Tom Barkin sowie der Services PMI.

Next week is all about Jobs with ADP Jolts & NFP report. pic.twitter.com/MscQMmgWzX — The Inner Circle Trading Group DP David Prince (@epictrades1) January 3, 2026

Am Mittwoch stehen der ADP-Arbeitsmarktbericht, der ISM Services PMI und die JOLTS-Daten an, die Aufschluss darüber geben, ob sich der US-Arbeitsmarkt weiter abkühlt. Der wichtigste makroökonomische Termin der Woche folgt jedoch am Freitag mit den Nonfarm Payrolls. Schwache Arbeitsmarktdaten würden die Erwartung stützen, dass die Fed ihre Geldpolitik 2026 weiter lockert, was ein potenziell starkes Signal für den Kryptomarkt wäre.

Presale-Coins wie HYPER bieten Anlegern in der kommenden Woche günstige Einstiegsmöglichkeiten

Viele Anleger werden in der kommenden Woche gezielt nach Einstiegsmöglichkeiten zum Jahresbeginn suchen. Neben etablierten Altcoins rücken dabei vor allem junge Krypto-Projekte in den Fokus, die in diesem Marktumfeld besonders attraktive Chancen bieten. Ein interessantes Beispiel ist Bitcoin Hyper, ein Projekt in der Frühphase seiner Entwicklung.

Die native Kryptowährung HYPER befindet sich noch im Presale und kann aktuell zu einem rabattierten Festpreis von 0,013525 $ über die offizielle Website erworben werden. Bislang sind bereits über 30 Millionen $ an Presale-Funding von risikofreudigen Investoren zusammengekommen. Bei Bitcoin Hyper handelt es sich nicht um ein beliebiges neues Projekt, sondern um ein Vorhaben mit klarer Utility.

Das Ziel der Entwickler ist es, die erste echte Layer-2-Blockchain für Bitcoin zu schaffen. Bitcoins Layer-1-Netzwerk ist aufgrund von Skalierungsbeschränkungen vergleichsweise langsam, Transaktionen kosten oft mehrere Dollar und können Minuten oder sogar Stunden dauern. Die Bitcoin-Hyper-L2-Lösung soll Transaktionen von der Bitcoin-Chain auslagern und deutlich beschleunigt abwickeln.

Dadurch könnten für Bitcoin neue Use Cases entstehen. Entsprechend groß ist das Wachstumspotenzial, das viele Anleger Bitcoin Hyper derzeit zuschreiben.

