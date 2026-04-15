Das Wichtigste in Kürze

Der makroökonomische Übertragungsmechanismus ist hier eher eine klassische Risk-On-Rotation als eine geopolitische Lösung.

Die Aktienmärkte eröffneten am Montag mit Käufen, Krypto-bezogene Aktien schlossen auf breiter Front höher, und Bitcoin folgte dem allgemeinen Appetit auf Risikoanlagen – nicht einer Verringerung der zugrunde liegenden Spannungen.

Die Aktie von Circle stieg um 12 %, Bullish gewann 7,5 % und Coinbase legte um 3,9 % zu, was darauf hindeutet, dass die Bewegung korreliert und branchenweit war und nicht für Bitcoin allein spezifisch.

Der Bitcoin-Preis (BTC) notiert über 74.000 USD und erholt sich deutlich nach Wochen geopolitischen Drucks im Zusammenhang mit den eskalierenden Feindseligkeiten zwischen dem Iran und den USA, die den Vermögenswert in einem hartnäckigen Widerstandsbereich von 73.000 bis 74.000 USD gefangen hielten.

Die analytische Frage lautet nicht mehr, ob Bitcoin dieses Niveau zurückerobern kann – sondern ob eine Erholung vor dem Hintergrund ungelöster Spannungen im Nahen Osten eine dauerhafte strukturelle Nachfrage widerspiegelt oder einen taktischen Short Squeeze, dem es noch an Bestätigung durch geduldiges Kapital mangelt.

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Asset-übergreifende Übertragung: Risk-On-Erholung absorbiert die geopolitische Prämie

Der makroökonomische Übertragungsmechanismus ist hier eher eine klassische Risk-On-Rotation als eine geopolitische Lösung. Die Aktienmärkte eröffneten am Montag mit Käufen, Krypto-bezogene Aktien schlossen auf breiter Front höher, und Bitcoin folgte dem allgemeinen Appetit auf Risikoanlagen – nicht einer Verringerung der zugrunde liegenden Spannungen.

Die Aktie von Circle stieg um 12 %, Bullish gewann 7,5 % und Coinbase legte um 3,9 % zu, was darauf hindeutet, dass die Bewegung korreliert und branchenweit war und nicht für Bitcoin allein spezifisch.

Rohöl blieb aufgrund anhaltender Sorgen über die Schließung der Straße von Hormus über 100 USD pro Barrel, was normalerweise die Risikobereitschaft durch Inflations- und Stagflationsängste dämpfen würde.

Dass Bitcoin in diesem Umfeld an Boden gewann – und damit Gold, das weiter nachgab, und den S&P 500 übertraf –, deutet darauf hin, dass der Vermögenswert zunehmend einen Teil der geopolitischen Absicherung übernimmt, die historisch gesehen Edelmetallen und Staatsanleihen vorbehalten war.

Analysten bei VanEck, insbesondere der Marktspezialist Menno Martens, haben darauf hingewiesen, dass die Widerstandsfähigkeit von Krypto während Marktverwerfungen außerhalb der Handelszeiten die wachsende institutionelle Anerkennung von tokenisierten Rohstoffen und unbefristeten Futures (Perpetual Futures) als legitime Absicherungsmechanismen widerspiegelt. Diese strukturelle Verschiebung in der Wahrnehmung könnte erklären, warum die Erholung von Bitcoin nach dem Scheitern des Waffenstillstands schneller und nachhaltiger verlief als bei früheren geopolitischen Rückschlägen.

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Bitcoin (BTC) Preis: Die Rückeroberung der 74.000 USD und der entscheidende Widerstand darüber

Die Spanne von 73.000 bis 74.000 USD fungierte vor der Sitzung am Montag etwa zwei Wochen lang als Obergrenze, wobei mehrere Versuche, eine höhere Basis zu etablieren, scheiterten. Der aktuelle Stand über 74.000 USD stellt die erste nachhaltige Rückeroberung dieses Niveaus dar, obwohl eine Bestätigung einen Schlusskurs darüber erfordert und nicht nur einen Docht innerhalb des Tages (Intraday Wick).

Der nächste bedeutende Widerstandscluster liegt bei fast 76.000 USD, was mit dem vorherigen Zwischenhoch übereinstimmt, das erreicht wurde, bevor die anfängliche Iran-USA-Eskalation den Ausverkauf im Juni auslöste. Auf der Unterseite hat sich 72.000 USD als kurzfristige Unterstützung herausgebildet – ein Niveau, das während der vorangegangenen, durch den Waffenstillstand getriebenen Rallye als Widerstand gedient hatte und nun als Boden getestet wird. Ein Tagesschlusskurs unter 72.000 USD würde darauf hindeuten, dass die Rückeroberung von 74.000 USD ein gescheiterter Ausbruch und keine strukturelle Verschiebung war.

Während des 24-stündigen Erholungsfensters kam es zu Krypto-Liquidationen in Höhe von insgesamt rund 344 Millionen USD, wobei Short-Liquidationen etwa 83 % dieser Summe ausmachten. Diese erzwungene Eindeckung verstärkte die Aufwärtsbewegung der Preise mechanisch, was bedeutet, dass ein Teil der Gewinne vom Montag die Auflösung von Positionierungen widerspiegelt und nicht etwa neue direktionale Käufe – eine Unterscheidung, die für die Einschätzung der weiteren Entwicklung wichtig ist.