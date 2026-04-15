Das Wichtigste in Kürze

Selbst nach der Krypto-Andeutung von Nikita Bier bleibt das technische Setup von Bitcoin Mitte April fragil, trotz des Übernacht-Pumps von +6 % auf 75.000 $.

Der unmittelbare Widerstand liegt bei 76.500 $, mit einer sekundären Obergrenze bei 77.250 $.

Unterstützungsniveaus finden sich bei 70.800 $ und 69.800 $, wobei letzteres fast genau mit dem 0,618 Fibonacci-Retracement-Level übereinstimmt.

Ein Tagesschlusskurs unter 69.800 $ würde wahrscheinlich Stop-Loss-Kaskaden in Richtung des 200-Tage-MA bei 66.500 $ auslösen.

Der Produktchef von X hat der Krypto-Branche aktuell den meistbeachteten Einzeiler der Woche geliefert, und das Ergebnis ist kaum zu ignorieren. Bitcoin notiert bei knapp über 75.000 $, was einem Plus von mehr als +6 % in den letzten 24 Stunden entspricht. Ob der Krypto-Post von Nikita Bier eine echte Produktenthüllung signalisiert oder lediglich eine gut getimte Andeutung bleibt, ist vorerst ungeklärt, die Anleger haben allerdings dennoch positiv reagiert.

„Krypto hatte ein hartes Jahr. Vielleicht sollten wir etwas veröffentlichen, um das zu beheben“, schrieb Bier am Dienstag in einem Post, der innerhalb von weniger als 24 Stunden mehr als 3 Millionen Aufrufe generierte und in den sozialen Medien für Begeisterung sorgte.

Crypto has had a rough year. Maybe we should launch something to fix it. — Nikita Bier (@nikitabier) April 14, 2026

Die Nachricht traf wenige Wochen vor dem von Elon Musk bestätigten April-Launch von X Money ein – einem Peer-to-Peer-Zahlungsprodukt, das in Zusammenarbeit mit Visa entwickelt wurde, in mehr als 40 US-Bundesstaaten lizenziert ist und eine Rendite von 6 % sowie eine Debitkarte mit Cashback-Belohnungen bietet. Bisher wurden keine Krypto-Schnittstellen bestätigt, aber X hat sie auch nicht ausdrücklich ausgeschlossen.

Drei Wochen zuvor stellte X Benji Taylor ein, den ehemaligen Chief Product Officer von Aave und Head of Design bei Base – ein Schritt, der sofortige Aufmerksamkeit erregte, angesichts der regulatorischen Dynamik rund um digitale Zahlungen.

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Kann sich Bitcoin über 75.000 $ halten, bevor diese Woche die PPI-Daten kommen?

(QUELLE: TradingView)

Selbst nach der Krypto-Andeutung von Nikita Bier bleibt das technische Setup von Bitcoin Mitte April fragil, trotz des Übernacht-Pumps von +6 % auf 75.000 $. Der unmittelbare Widerstand liegt bei 76.500 $, mit einer sekundären Obergrenze bei 77.250 $.

Unterstützungsniveaus finden sich bei 70.800 $ und 69.800 $, wobei letzteres fast genau mit dem 0,618 Fibonacci-Retracement-Level übereinstimmt. Ein Tagesschlusskurs unter 69.800 $ würde wahrscheinlich Stop-Loss-Kaskaden in Richtung des 200-Tage-MA bei 66.500 $ auslösen.

Drei Szenarien zeichnen sich ab. Im Bullen-Szenario fallen die heute (14. April) veröffentlichten US-Erzeugerpreisdaten (PPI) schwach aus, was für makroökonomische Entlastung sorgt und BTC zurück in Richtung des Widerstands von 76.500 $ drückt. Im Basisszenario konsolidiert der Preis weiter zwischen 71.000 $ und 75.500 $, während institutionelle Akteure laut Analysten bereits stillschweigend akkumulieren.

Das Bären-Szenario: Ein Schlusskurs unter 69.800 $ öffnet den Weg auf 68.200 $, ein Niveau, das seit Ende des ersten Quartals nicht mehr getestet wurde. Die längerfristigen strukturellen Signale bleiben konstruktiv, das kurzfristige Setup mahnt jedoch zur Vorsicht. Der S&P 500 legte letzte Woche um +3,6 % zu, während Bitcoin um -20 % fiel – die stärkste Abweichung zwischen Aktien und Krypto seit den Zollerhöhungen. Eine derartige Abweichung tendiert dazu, sich auf die eine oder andere Weise aufzulösen.

Was X Money nach der Krypto-Andeutung von Nikita Bier bringen wird

🚨 ELON JUST DROPPED A FINANCIAL NUKE “X MONEY WILL BE THE SOURCE OF ALL TRANSACTIONS.” Let that sink in. According to @elonmusk, X Money isn’t just another payments app,

it’s intended to become the central hub of global money flow. 💥 One platform

💥 One financial layer

💥… https://t.co/cBVMhBjPdK pic.twitter.com/hemEoo5jc6 — ᙢinus ᙡells (@MinusWells) April 11, 2026

X Money positioniert sich eher als erstklassige Challenger-Bank denn als reine Kryptoplattform und bietet eine jährliche Rendite (APY) von 6 % auf FDIC-versicherte Einlagen bis zu 250.000 $, womit es Konkurrenten wie Venmo und PayPal übertrifft. Es basiert auf dem Visa-Netzwerk, ist in über 40 US-Bundesstaaten lizenziert und ermöglicht die direkte Einzahlung von Gehaltsschecks in sein Ökosystem.

X Money ähnelt einem hochverzinsten Girokonto innerhalb einer Social-Media-App und strebt danach, ein globales finanzielles Betriebssystem zu werden, insbesondere durch die Verstärkung durch Benji Taylor, den ehemaligen Chief Product Officer bei Aave.

Untersuchungen zeigen, dass X Money „Smart Cashtags“ für den Aktien- und Kryptohandel in Echtzeit entwickelt und mit Visa für Überweisungen in den USDC-Stablecoin kooperiert.

Während Krypto-Wallet-Funktionen für Ende 2026 geplant sind, wurden noch keine spezifischen Coins bestätigt. Sollte Musk Krypto-Zahlungen erfolgreich integrieren, könnte X Money zu einem bedeutenden Portal für digitale Vermögenswerte werden und mit anderen Plattformen um Nutzer konkurrieren, die Rendite und Komfort suchen. Das Ergebnis hängt maßgeblich davon ab, was Benji Taylor derzeit entwickelt.

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