Bitcoin-Kurs unter Druck: Hält die 77.000-Dollar-Marke?

Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin konsolidiert sich derzeit knapp oberhalb der 77.000-Dollar-Marke, nachdem er laut MEXC-Marktdaten am Wochenende ein Tief bei etwa 75.600 $ bis 76.500 $ erreicht hatte.

Diese 77.000-Dollar-Zone hat sich zum unmittelbaren Schlachtfeld entwickelt: Sie markiert eine Häufung von Stop-Loss-Orders und eine psychologisch wichtige runde Zahl, die die Bullen verteidigen müssen, um eine tiefere Korrektur zu verhindern.

Der Bitcoin-Kurs erlebte ein turbulentes Wochenende, das wochenlangen vorsichtigen Optimismus innerhalb weniger Stunden zunichtemachte. Die führende Kryptowährung notierte bei Redaktionsschluss bei etwa 76.860 $, was einem Rückgang von rund 5 % in dieser Woche entspricht, nachdem ein scharfer Ausverkauf gehebelte Bullen eiskalt erwischte. Was die Schlagzeilen jedoch nicht vollständig erfassen, ist der zugrunde liegende strukturelle Schaden und die Frage, ob die Zone um 77.000 $ lange genug halten kann, um eine Wende einzuleiten.

Laut Daten von CoinGlass liquidierten die Börsen innerhalb eines 24-Stunden-Fensters gehebelte Long-Positionen im Wert von etwa 677 Mio. $. Dies war die größte Liquidation an einem einzigen Tag seit dem 6. Februar, als Bitcoin in Richtung 60.000 $ stürzte und bullische Wetten im Wert von 1,84 Mrd. $ auslöschte. Im Gegensatz dazu machten Short-Positionen im gleichen Zeitraum nur 65 Mio. $ der Liquidationen aus – ein Verhältnis, das verdeutlicht, wie einseitig der Markt positioniert war.

(QUELLE: CoinGlass)

Ethereum traf es besonders hart: Die ETH-Long-Liquidationen erreichten allein 244 Mio. $, verglichen mit 160 Mio. $ bei BTC. Der Auslöser scheint ein Zusammenspiel aus höher als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten, steigenden Renditen von Staatsanleihen und erneuten geopolitischen Spannungen zu sein, die den Appetit auf Risikoanlagen dämpften. US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten in einer einzigen Sitzung kurz vor dem Durchbruch der 77.000-Dollar-Marke Nettoabflüsse von rund 263,2 Mio. $, ein deutliches Risk-off-Signal, das der Abwärtsbewegung vorausging.

Der breitere Markt beobachtet nun genau, ob sich der makroökonomische Gegenwind stabilisiert oder verstärkt, wobei Signale der US-Notenbank Federal Reserve und die ETF-Zuflussdaten als unmittelbarste Katalysatoren dienen.

This is how $BTC bottom will most likely form this cycle. pic.twitter.com/s4vvj4lx9h — Ted (@TedPillows) May 18, 2026

ENTDECKEN SIE: Welche Kryptowährung wird 2026 explodieren?

Kann sich der Bitcoin-Kurs diese Woche über 78.000 $ erholen?

Bitcoin konsolidiert sich derzeit knapp oberhalb der 77.000-Dollar-Marke, nachdem er laut MEXC-Marktdaten am Wochenende ein Tief bei etwa 75.600 $ bis 76.500 $ erreicht hatte. Diese 77.000-Dollar-Zone hat sich zum unmittelbaren Schlachtfeld entwickelt: Sie markiert eine Häufung von Stop-Loss-Orders und eine psychologisch wichtige runde Zahl, die die Bullen verteidigen müssen, um eine tiefere Korrektur zu verhindern.

Der Widerstand liegt bei 78.000 $, einem Niveau, das BTC kürzlich nicht zurückerobern konnte. Die Marken von 80.000 $ sowie der Bereich zwischen 82.000 $ und 84.000 $ stellen Ziele für eine überzeugendere Erholung dar. Der Crypto Fear & Greed Index ist auf 28 („Angst“) zurückgefallen, was typisch für eine Stimmungslage ist, die entweder kräftigen Erholungen vorausgeht oder sich in anhaltenden Abwärtstrends beschleunigt.

(QUELLE: Fear & Greed Index)

Vom aktuellen Niveau aus erscheinen drei Szenarien am wahrscheinlichsten. Im bullischen Fall hält BTC die 77.000 $, die ETF-Abflüsse kehren sich um und eine Rückeroberung der 78.000 $ macht den Weg frei in Richtung 80.000 $. Das Basisszenario sieht eine Seitwärtsbewegung im Bereich von 76.000 $ bis 78.000 $ vor, da makroökonomische Unsicherheit die Überzeugung der Anleger dämpft. Eine schwache Überzeugung der Trader nahe wichtiger Widerstände war in den letzten Wochen ein wiederkehrendes Thema.

Das bärische Szenario, das eine tiefere Korrektur bestätigen würde, beinhaltet einen klaren Verlust der Zone zwischen 75.000 $ und 76.000 $. Darunter rücken das Tief vom April 2025 bei etwa 74.500 $ sowie die langfristige Unterstützung um 69.000 $ (das Zyklushof von 2021) in den Fokus. Die technische Analyse von KuCoin beschreibt die aktuelle Struktur als „vorsichtig, aber nicht vollständig bärisch“, was derzeit die treffendste Einschätzung sein dürfte.

Bitcoin Hyper zielt auf Early-Mover-Positionierung während BTC kritische Unterstützung testet

Für Trader, die beobachten, wie der Bitcoin-Kurs unter 78.000 $ stagniert, ist die Kalkulation bekannt: Spot-Positionen bergen auf dem aktuellen Niveau erhebliche Abwärtsrisiken, doch ein vollständiger Rückzug bedeutet, eine mögliche Erholung in Richtung fünfstelliger Bereiche zu verpassen.

Diese Spannung führt häufig dazu, dass Kapital in Infrastrukturprojekte in der Frühphase mit asymmetrischem Aufwärtspotenzial fließt – Projekte, bei denen der Einstiegspreis noch nicht durch eine breite Marktbewertung angepasst wurde.

Bitcoin Hyper ($HYPER) ist ein solches Projekt, das sich derzeit im Presale befindet. Positioniert als erste Bitcoin Layer 2 mit Integration der Solana Virtual Machine (SVM), zielt es auf die hartnäckigsten strukturellen Einschränkungen von Bitcoin ab: geringer Durchsatz, hohe Gebühren und begrenzte Programmierbarkeit. Dies soll durch Sub-Sekunden-Finalität und kostengünstige Smart-Contract-Ausführung erreicht werden, während die Sicherheit der Basisschicht von Bitcoin erhalten bleibt.

Der Presale hat bisher 32,7 Mio. $ zu einem aktuellen Token-Preis von 0,0136802 $ gesammelt, wobei ein Staking-Mechanismus hohe APY für frühe Teilnehmer bietet. Eine dezentrale kanonische Bridge übernimmt dabei die BTC-Transfers zwischen den Layern.

ENTDECKEN SIE: Beste Kryptowährungen 2026