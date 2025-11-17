Cardone Capital Macht Riesensprung in Bitcoin

Das Wichtigste in Kürze

Cardone Capital hat gerade 888 Bitcoin im Wert von 84 Millionen Dollar gekauft, und ja, die Wahl der Zahl „888“ ist absichtlich. Grant Cardone liebt Symbolik. Er liebt auch Größenordnung. Dieser Schritt verbindet beides. Derzeit ist institutionelles Bitcoin-Kaufen nicht nur ein Trend. Es wird zu einem Wettbewerbssport. Wer kauft das Tief? Wer stapelt am meisten? Wer signalisiert Vertrauen, wenn der Markt zögert? Cardone beantwortete alle drei Fragen.

Aus meiner Sicht geht es bei dem Kauf nicht um kurzfristigen Gewinn. Es ist ein Positionsspiel — eine langfristige Absicherung, verpackt in einem kraftvollen Marketing-Moment.

Diejenigen, die ähnliche Schritte beobachten, prüfen oft, wo Kryptowährung gekauft werden kann, um zu sehen, wie diese großen Bewegungen das Verhalten von Kleinanlegern beeinflussen. Große Wale bewegen sich. Kleinanleger folgen. Das Timing ist ebenfalls interessant. Bitcoin war diese Woche stabil mit kleinen Aufwärtsbewegungen und schloss heute mit einer milden grünen Kerze. Nichts Explosives — aber genug, um Stärke zu zeigen. Aus meiner Sicht sieht Cardone diesen Moment als Akkumulationssaison. Und er liegt damit nicht falsch.

NEW: 🇺🇸 Cardone Capital just bought 888 #Bitcoin worth $84 MILLION 🔥 pic.twitter.com/GDT76iOlh3 — Bitcoin Archive (@BitcoinArchive) November 16, 2025

101 Mizner Boca Bitcoin-Projekt hält jetzt 888 neue BTC

Der zweite Teil der Geschichte ist ebenso dramatisch. Cardone Capital fügte alle 888 BTC direkt zu seinem massiven 101 Mizner Boca Bitcoin-Projekt hinzu — nun als die größte Immobilien-plus-Bitcoin-Hybridinvestition bezeichnet, die jemals versucht wurde.

CardoneCapital adds 888 BTC to its 101 Mizner Boca Bitcoin project. Filled all BTC purchases for largest Real Estate BTC hybrid in history. Now we will continue to add from free cash flow. pic.twitter.com/8JpJqTuD0R — Grant Cardone (@GrantCardone) November 16, 2025

In ihrer Ankündigung sagten sie, sie hätten „alle BTC-Käufe“ für das Projekt abgeschlossen. Das bedeutet, dass dies kein symbolischer Kauf war. Es war notwendiger Treibstoff für das größte Hybridprojekt, das sie je aufgebaut haben. Zwei Vermögensmaschinen laufen gleichzeitig.

Man kann es sich vorstellen wie zwei Schwungräder, die nebeneinander laufen. Das eine erzeugt stabile monatliche Einnahmen. Das andere schafft langfristiges asymmetrisches Upside-Potenzial. Die meisten Menschen können diese Kombination nicht umsetzen. Cardone kann es. Die natürliche Folgefrage lautet, wie sie solche großen Mengen sicher lagern. Wer sich für Lageroptionen interessiert, prüft in der Regel einen Vergleich von Krypto-Wallets, der zeigt, wie Institutionen größere Bestände sichern.

Best Wallet sammelt 17 Millionen Dollar ein — und warum das passt

Der dritte Punkt in Ihrem Briefing scheint getrennt zu sein, passt aber perfekt zur gesamten Erzählung. Über 17 Millionen Dollar wurden bereits für Best Wallet gesammelt — und die Zahl steigt weiter. Es ist für Trader gebaut, die Geschwindigkeit, direkte Exposition und einfache Bewegungen über Chains hinweg wünschen.

🔥 Over $17M Raised & Climbing! 🔥 Built for traders who want speed and early access. ✅ Buy early-stage tokens directly in-app

✅ Swap and bridge across chains with ease

✅ Clean interface, full control of your assets Download Best Wallet today! ⚔️

📲 https://t.co/Ykt3PTrPG0 pic.twitter.com/WMzV7WqVbv — Best Wallet (@BestWalletHQ) November 13, 2025

Hier ist der Kontext: Massive institutionelle Bewegungen wie der Kauf von Cardone lenken immer die Aufmerksamkeit von Kleinanlegern auf Infrastruktur. Die Menschen wollen plötzlich lernen, wie man frühe Token kauft, wie man Vermögenswerte sichert und welche Tools die größte Flexibilität bieten.

Deshalb sind Funktionen wie:

Zugang zu frühen Token

Direkte In-App-Swaps

Cross-Chain-Bridging

Volle Vermögenskontrolle

besonders relevant. Aus meiner Erfahrung werden Wallets während großer Momentum-Phasen extrem wichtig. Wenn Institutionen akkumulieren, positionieren sich Kleinanleger früh. Sie suchen nach Tools, Geschwindigkeit und Einfachheit.

Best Wallet tritt genau im richtigen Moment in diesen Bereich ein — nahezu perfekt auf Cardones massive Bitcoin-Ankündigung abgestimmt.

Wenn Immobiliengiganten Bitcoin als Teil ihrer Kapitalstruktur verwenden, ändert sich die gesamte Erzählung um digitale Assets. Es geht weniger um Spekulation, sondern um Treasury-Strategie. Wer sich ansehen möchte, wo diese Coins gehandelt werden oder welche Plattformen am aktivsten sind, findet nützliche Informationen in einem Krypto-Exchange-Vergleich.

Meine persönliche Einschätzung

Ich glaube, Cardones Kauf von 888 BTC ist eine Vorschau auf das, was nächstes Jahr kommt. Und nein, ich meine nicht nur Wale, die Tiefpunkte kaufen. Ich meine etwas viel Größeres: Bitcoin wird zu einem Standard-Bilanz-Asset für Immobilienfirmen.

Man muss kein Maximalist sein, um den Reiz zu erkennen. Langfristige Assets wie Wohnungen mit digitalen Assets abzusichern, ist sinnvoll. Es erinnert mich an ein Gespräch mit einem Immobilieninvestor in Miami. Er sagte: „Immobilien sind langsames Geld. Krypto ist schnelles Geld. Sie zu mischen, ist die Zukunft.“ Ich lachte damals. Jetzt klingt es prophetisch.

Ein weiterer Punkt: Cardone liebt Medienaufmerksamkeit. Er liebt es auch, sich vor großen Trends zu positionieren. Dies ist daher nicht nur ein finanzieller Schritt — es ist ein Branding-Move, ein Momentum-Move und eine Botschaft an seine Investoren, dass er keine Angst vor Volatilität hat.

„Cardone Capital hat gerade 888 Bitcoin im Wert von 84 Millionen Dollar gekauft“ ist nicht nur eine Schlagzeile.

Es ist ein Signal. Ein Signal, dass Immobiliengeld, Privatkapital und institutionelle Investoren tiefer in Krypto einsteigen — nicht still, sondern selbstbewusst. Diese Bewegungen bilden die Grundlage für den nächsten Zyklus. Sie geben auch normalen Anlegern die Chance zu sehen, worauf die großen Akteure setzen.

