Solana am Scheideweg – Bringt SOL die Wende oder den Absturz

Das Wichtigste in Kürze

SOL bewegt sich zwischen 138 und 140 USD.

Widerstand liegt bei 150 USD.

Kurzfristiger Trend bärisch, Momentum negativ.

Stablecoin-Zuflüsse erhöhen Liquidität.

Ecosystem-Aktivität stark, DEX-Volumen führend.

Akkumulationszone 130–140 USD entscheidend.

Möglicher Shakeout vor mittelfristiger Erholung.

Kürzlich fiel SOL um 4,9 Prozent unter die wichtige Unterstützung bei 153 US-Dollar, hauptsächlich wegen der laufenden Alameda Unlocks und des Verkaufsdrucks, der immer zu den ungünstigsten Momenten auftritt. Dennoch haben institutionelle Investoren stillschweigend 336 Millionen US-Dollar hinzugefügt, was den Schlag etwas abmilderte. Das ist ein ernstzunehmendes Vertrauensergebnis. Und genau das macht die Geschichte interessant.

Der aktuelle Zustand von SOL – Ein gespannter Markt mit Fokus auf 150 US-Dollar

SOL bewegt sich nahe 138–140 US-Dollar und die Spannung ist spürbar. Die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 77 Milliarden US-Dollar, aber der echte Fokus liegt auf dem Widerstandsniveau von 150 US-Dollar. Diese Zone ist der große Test. Wird sie gehalten, dreht die Dynamik. Geht sie verloren, wird es unruhig.

SOL bildete kürzlich nach der Ablehnung des lokalen Hochs bei 253 US-Dollar eine abwärtsgerichtete Korrekturstruktur und die Charts wirken erschöpft. Die Indikatoren verschönern nichts:

MA7 unter MA30 – kurzfristiger Abwärtstrend

Zunehmender Verkaufsdruck – Bären weiterhin aktiv

Volumen sinkt – nicht gut für Aufwärtsbewegungen

MACD stark negativ – Momentum hat sich noch nicht gedreht

Doch hier ist die Wendung: Solana führt alle Blockchains im 24-Stunden-DEX-Volumen an. Das bedeutet, dass Händler aktiv sind und keine Angst haben. Der eigentliche Kampf findet in der Akkumulationszone von 130–140 US-Dollar statt. Käufer haben diesen Bereich zuvor verteidigt und kluges Kapital beobachtet normalerweise das Verhalten hier, nicht den Hype.

Meiner Meinung nach befindet sich SOL in der „zusammengerollten Feder“-Phase. Langsam, ruhig, Druck aufbauend. Es kann heftig in beide Richtungen ausschlagen.

Eine Sache überrascht weiterhin: Solana zieht enorme Stablecoin-Zuflüsse an. Wir sprechen von 1,5 Milliarden US-Dollar in USDT und USDC, die auf die Chain kommen. Das ist keine kleine Zahl. Große Zuflüsse garantieren keinen Kursanstieg, aber sie bringen Liquidität. Liquidität ist Sauerstoff für DeFi-Händler. Dieser Anstieg hat die Aktivität im Solana-Ökosystem auf ein neues Level gehoben.

Der Chart von SOL signalisiert „Entscheidungszeit“. Der Preis hält sich um 138 USD, direkt innerhalb der lang beobachteten Akkumulationszone zwischen 130 und 140 USD.

Wichtige Beobachtungen:

Ablehnung bei 253 USD — klar, scharf, ohne Zögern

MA7 < MA30 — kurzfristiger Trend weiterhin bärisch

Abnehmendes Volumen — Trader warten oder pausieren

MACD stark negativ — Momentum hat sich noch nicht gedreht

Zwei mögliche Szenarien:

Szenario A – Bullische Reaktion (bevorzugt)

Hält SOL die 130–140 USD-Zone, könnte Folgendes passieren:

Seitwärtskonsolidierung

Langsamere Akkumulation

Mittelfristige Trendwende in Richtung 160–175 USD

Das entspricht typischem Smart-Money-Akkumulationsverhalten

Szenario B – Liquiditätssuche

Ein Bruch unter 130 USD öffnet die Tür für kurzfristige Rücksetzer bis 120 USD, wo Roboter, Algorithmen und Wale Trader in Fallen locken. Wahrscheinlich möchte der Markt eine schnelle Liquiditätsbereinigung, einen Mini-Fakeout, gefolgt von einer Umkehr. Solana liebt dramatische Bewegungen.

Trotz des schwankenden Preises brennt das Ökosystem. Neue Launches in DeFi, Gaming, Infrastruktur und Zahlungsdiensten setzen sich fort. Neue Liquiditätshubs, verbesserte AMMs und NFT-Märkte passen sich an höhere Durchsätze an. Da Solana im 24-Stunden-DEX-Volumen führend ist, erscheinen die Händler weiterhin täglich, auch wenn der Preis dies nicht sofort widerspiegelt.

Die Community ist diese Woche vom Hype um Best Wallet aufgewühlt. Highlight: Bereits über 17 Millionen US-Dollar eingesammelt. Die Wallet soll Händlern das bieten, was sie am meisten wollen: Zugang zu frühen Token, schnelle Swaps, Multi-Chain-Bridges, saubere Oberfläche, volle Asset-Kontrolle. Sie ist für aktive Marktteilnehmer konzipiert, nicht für Touristen.

Zusammengefasst: Solana ist nicht in einer langweiligen Phase. Es ist eine Übergangsphase. Der Preis bewegt sich langsam, aber die Fundamentaldaten sind stark. Volumen sinkt, Zuflüsse bleiben stark. Momentum wirkt bärisch, aber die Ökosystemstärke ist explosiv.

Meiner Ansicht nach tendiert die kurzfristige Prognose für Solana bullisch, allerdings mit einem vorherigen Shakeout. Die Charts verlangen Klarheit. Händler suchen Signale. Der Markt will Liquidität. Sobald dies abgeschlossen ist, hat SOL Raum, mittelfristige Höchststände erneut anzusteuern. Und egal was als Nächstes passiert, es wird laut.

