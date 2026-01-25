CC steigt über wichtigen 0,15-Dollar-Widerstand – folgt jetzt ein neues Allzeithoch?

Das Wichtigste in Kürze

Das Wichtigste in Kürze.

Während Bitcoin und große Altcoins unter Druck stehen, hat CC einen entscheidenden technischen Durchbruch geschafft und erstmals den hartnäckigen 0,15-Dollar-Widerstand überwunden. Der Ausbruch gilt als starkes bullisches Signal, denn seit dem Launch des Tokens hat sich ein klar erkennbares Cup-and-Handle-Pattern aufgebaut, das nun nach oben verlassen wurde. Viele Trader fragen sich deshalb, ob dieser Schritt den Weg für ein neues Allzeithoch ebnen könnte.

CC widersteht dem generellen Abschwung des Kryptomarktes

Der Kryptomarkt befindet sich jetzt schon seit mehreren Tagen klar im Abwärtstrend. Innerhalb der letzten 24 Stunden fiel Bitcoin auf 88.000 $ zurück und die Bitcoin-Marktkapitalisierung unterschritt zum ersten Mal seit Langem wieder die 3-Billionen-$-Marke. Trotz des negativen Sentiments gibt es einige Coins, die dem Abwärtstrend widerstehen und trotzdem satte Gewinne einfahren können. Eine dieser Kryptowährungen ist CC. Das ist der junge Coin des dahinterstehenden Projekts Canton.

Der Coin ist erst seit November 2025 auf CoinMarketCap gelistet. Nach einem Startpreis von circa 0,15 $ fiel er im Verlauf des Dezembers zunächst deutlich zurück und erreichte ein Allzeittief von 0,05895 $. Zum Jahresende konnten die Bullen dann jedoch stärkeres Momentum gewinnen. Der Kaufdruck stieg an und zum 1. Januar 2026 erreichte CC ein bisheriges Allzeithoch von 0,175 $.

Allerdings gelang es auch beim zweiten Mal nicht, nachhaltig über den 0,15-$-Widerstand aufzusteigen, und in der ersten Januarhälfte fiel der Kurs erneut in Richtung des 0,10-$-Supports zurück. Im Verlauf der vergangenen Woche hat das Momentum nun jedoch erneut zugelegt. Im Wochenvergleich befindet sich CC bereits 38,44 % im Plus und allein seit gestern schoss der Kurs noch einmal um 5,43 % in die Höhe. Das bringt CC derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5,95 Milliarden $, was die Kryptowährung als 18. größten Coin überhaupt positioniert.

Durchbruch über 0,15 $ ist besonders bullisch – so könnte es jetzt weitergehen

Besonders positiv einzuordnen ist dabei der Umstand, dass heute der Durchbruch des 0,15-$-Niveaus gelungen ist. Dabei hatte sich seit dem Launch ein sogenanntes Cup-and-Handle-Pattern im Chart formiert. Ein Cup-and-Handle-Pattern beschreibt eine becherartige Bodenbildung, gefolgt von einer kleineren Konsolidierung, dem „Handle“. In der Chartanalyse gilt das Muster als bullisch, da der Ausbruch aus das „Handle“ meist starke Trendfortsetzungen nach oben auslöst.

Der aktuelle Aufschwung von CC kann unter anderem durch mehrere hochkarätige Partnerschaften zurückgeführt werden, die Canton zuletzt eingegangen ist. So plant die Depository Trust & Clearing Corporation unter anderem US Treasuries auf Canton zu tokenisieren, und J.P. Morgan integriert seinen JPM Coin. Zudem ist die NASDAQ als Super-Validator des Canton-Netzwerks hinzugekommen. Das macht Canton zu einer Brücke zwischen Krypto und dem traditionellen Finanzsektor.

DTCC teams up with Digital Asset Holdings and Canton Network to tokenize DTC-custodied securities on-chain. This marks the first step toward real-world assets on DLT—driving efficiency and market transparency. Read the press release: https://t.co/ca2yaUXZ2I pic.twitter.com/GWXS4iP5Pi — DTCC (@The_DTCC) December 17, 2025

Canton selbst ist eine Layer-1-Smart-Contract-Blockchain mit konfigurierbarer Privatsphäre und individuellen Kontrollmechanismen, die gezielt für RWA-Tokenisierung und institutionelle Nutzung entwickelt wurde. Das Netzwerk nutzt einen zweistufigen Konsensmechanismus, der unbegrenzte horizontale Skalierbarkeit bei voller Smart-Contract-Interoperabilität ermöglicht. Der Canton Coin CC dient dabei als Utility-Token zur Zahlung von Gebühren sowie für Rewards an die Netzwerk-Teilnehmer.

Sollte es den Bullen gelingen, den Kurs über 0,15 $ zu halten und dieses Kursniveau positiv zu re-testen könnte sich der CC-Aufschwung schnell weiter in Richtung eines neuen Allzeithochs und erstmals in Richtung des 0,20-$-Niveaus fortsetzen. Anleger sollten jedoch bedenken, dass der Coin zwar gerade im Hype ist, das Rallye-Potenzial aufgrund der Milliarden-Marktkapitalisierung jedoch bei weitem nicht so groß scheint wie bei jüngeren Kryptowährungen, die sich im Gegensatz zu CC noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung befinden.

HYPER wird jetzt als junge Investitionsalternative zu CC spannend für Investoren

HYPER befindet sich heute noch in der Frühphase ihrer Entwicklung. Im Rahmen eines sogenannten Presales wird ein Teil der gesamten Coin-Allokation schon vor dem ersten Börsenlisting zu rabattierten Konditionen an die Community verkauft. Wer bereit ist, die mit einem Presale-Investment einhergehenden Risiken einzugehen, kann sich so einen besonders günstigen frühen Einstieg sichern. Die Kryptowährungbefindet sich heute noch in der Frühphase ihrer Entwicklung. Im Rahmen eines sogenannten Presales wird ein Teil der gesamten Coin-Allokation schon vor dem ersten Börsenlisting zu rabattierten Konditionen an die Community verkauft. Wer bereit ist, die mit einem Presale-Investment einhergehenden Risiken einzugehen, kann sich so einen besonders günstigen frühen Einstieg sichern.

Presale-Funding zusammengekommen. Das Interesse der Investoren ist daher so groß, da die Entwickler ein ambitioniertes Ziel verfolgen: Sie wollen aus Bitcoin Hyper die erste echte Layer-2-Blockchain für das Bitcoin-Ökosystem machen. Der Kurs liegt derzeit noch bei 0,013635 Dollar und es sind bereits über 30,9 Millionen Dollar an-Funding zusammengekommen. Das Interesse der Investoren ist daher so groß, da die Entwickler ein ambitioniertes Ziel verfolgen: Sie wollen aus Bitcoin Hyper die erste echte Layer-2-Blockchain für das Bitcoin-Ökosystem machen. Hintergrund sind Bitcoins Skalierbarkeitsbeschränkungen. Die führen dazu, dass Bitcoin-Transaktionen im Vergleich zu modernen Blockchains wie Solana vergleichsweise langsam und teuer sind. Bitcoin Hyper will das ändern.

Die Layer-2-Lösung baut auf der Solana Virtual Machine auf, wodurch Solanas Effizienz mit Bitcoins Status als Leitwährung fusioniert werden soll. So könnten Transaktionen in Zukunft von der Bitcoin-Layer-1-Chain auf die Bitcoin-Hyper-Layer-2-Chain ausgelagert und dort beschleunigt abgewickelt werden. Das könnte Bitcoin wieder ganz neue Use Cases öffnen und die Bitcoin-Blockchain auch wieder für Micropayments oder DeFi-Anwendungen attraktiv machen. Bitcoin Hyper sehen, und das Wachstumspotenzial, das Anleger der nativen Kryptowährung HYPER zuschreiben. Entsprechend groß ist der Mehrwert, den viele heute insehen, und das Wachstumspotenzial, das Anleger der nativen Kryptowährung HYPER zuschreiben.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.