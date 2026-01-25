Krypto Nachrichten: Das bringt die kommende Woche für Bitcoin und den Altcoin-Sektor

Alexander Fournier ist Blockchain-Projektmanager und seit fast einem Jahrzehnt leidenschaftlicher Investor im Bereich Kryptowährungen. Als täglich aktiver Autor bleibt er stets am Puls der Krypto-Welt, analysiert Trends und teilt fundierte Einblicke. Neben seiner redaktionellen Tätigkeit bietet er Coachings an, unterstützt bei Transaktionen und ist auf zahlreichen sozialen Plattformen präsent, um sich und seine Community immer auf dem neuesten Stand zu halten.
Das Wichtigste in Kürze
Der Krypto-Markt befindet sich zum Ende des Januars in einer heiklen Situation. Nachdem Bitcoin und Co. noch stark ins neue Jahr 2026 gestartet waren und in den ersten Tagen massive Gewinne einfahren konnten, hat sich das Bild in den letzten Tagen aufgrund wachsender geopolitischer und makroökonomischer Unsicherheiten deutlich ins Negative gedreht.
Faktoren wie der Konflikt zwischen den USA, der EU und Grönland sowie die Sorge vor einer militärischen Intervention der USA im Iran belasten die Märkte und führen zu einem klaren Risk-Off-Sentiment bei institutionellen Investoren. In der kommenden Woche rücken zusätzlich mehrere wichtige Faktoren in den Fokus, die den Krypto-Markt maßgeblich beeinflussen und zu verstärkter Volatilität führen könnten.
Am 27. Januar findet das nächste Meeting zur Crypto Market Structure Bill statt
So findet am 27. Januar im Senate Agriculture Committee ein sogenannter Markup statt, bei dem die überarbeitete Version des Crypto Market Structure Bill erneut debattiert werden soll, bevor sie zur Abstimmung im gesamten Senat gelangt. Der Entwurf stellt einen bedeutenden Vorstoß zur klaren Regulierung digitaler Assets dar und könnte erstmals seit langer Zeit eine solide gesetzliche Grundlage für Krypto-Märkte schaffen.
NEXT TUESDAY, JANUARY 27 📅
-The SEC and CFTC to hold joint event on making U.S. the "crypto capital of the world."
-US Senate Agricultural Committee markup vote on the crypto market structure bill (clarity act).
LOCK IN LADIES AND GENTLEMEN.. 🔐 pic.twitter.com/EjBYp52luK
— Kenny Nguyen (@mrnguyen007) January 23, 2026
Dementsprechend wird die Crypto Market Structure Bill von Analysten und Krypto-Anlegern mit großer Spannung erwartet. Sie könnte es insbesondere für institutionelle Investoren attraktiver machen, in den Krypto-Markt einzusteigen, vorausgesetzt, klare Regulierungen und Zuständigkeiten werden definiert. Der aktuelle Entwurf weist neue Kompetenzen für die Commodity Futures Trading Commission zur Aufsicht über Krypto-Spotmärkte zu und integriert Verbraucher- sowie Sicherheitsmechanismen.
Insgesamt wirkt der Vorschlag stärker pro-Krypto ausgerichtet. Zuvor hatten sich verschiedene Größen der Branche wie der Coinbase-CEO noch gegen den früheren Entwurf gestellt, da dieser ihrer Ansicht nach Innovation, besonders im Bereich Stablecoins, zu stark eingeschränkt hätte. Sollte es am 27. Januar zu einer Einigung zugunsten des Krypto-Sektors kommen, könnte das Kursanstiege bei Bitcoin und Co. begünstigen.
Ab dem 30. Januar könnte ein weiterer Shutdown drohen
Währenddessen ist die Haushaltslage in den USA extrem angespannt, da der Kongress bis zum 30. Januar verschiedene Ausgabengesetze verabschieden muss, um einen erneuten Government Shutdown zu verhindern. Besonders umstritten ist dabei die Finanzierung des Departments of Homeland Security, einschließlich der Mittel für die ICE. Nach dem gewaltsamen Tod eines US-Bürgers durch Bundesagenten in Minneapolis wächst der Widerstand auf Seiten der Demokraten weiter an, da sie kein weiteres Funding für die ICE zulassen wollen.
BREAKING:
There is now a 78% chance of a US government shutdown next week.
We are f*cked. pic.twitter.com/010gYmc0LU
— Ash Crypto (@AshCrypto) January 25, 2026
Ein Government Shutdown hätte unmittelbare politische und wirtschaftliche Auswirkungen. Er würde die Fähigkeit des Kongresses einschränken, Gesetzgebungen wie den Crypto Market Structure Bill effizient voranzutreiben, und könnte institutionelle Investoren verunsichern, die auf regulatorische Klarheit warten. Zudem wäre es der zweite Shutdown innerhalb weniger Monate. Auch dieses Event sollten Krypto-Investoren zum Ende der kommenden Woche im Auge behalten.
Bei Bitcoin rückt die 90.000-Dollar-Marke in den Fokus
Abgesehen davon muss natürlich auch der direkte Blick auf den Bitcoin-Kurs berücksichtigt werden. Nachdem es BTC vor einer Woche nicht gelungen war, über 97.500 $ auszubrechen, ist der Kurs im Verlauf dieser Woche wieder unter 90.000 $ gefallen. Zuvor hatte sich im BTC-Chart ein Ascending-Triangle-Pattern gebildet. Nach dem gescheiterten Ausbruchsversuch nach oben, ist BTC nun darunter zurückgefallen.
In der kommenden Woche wäre es das wichtigste Ziel der Bullen, den Preis wieder zurück in das Ascending-Triangle-Chartmuster zu bringen und einen negativen Retest an der unteren Unterstützungslinie zu verhindern. Gelingt das nicht, würde sich weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 82.000 $ eröffnen. Ein Reclaim des 90.000-$-Niveaus würde hingegen die Möglichkeit einer Rallye in Richtung 95.000 $ und später 100.000 $ eröffnen.
Bitcoin Hyper Presale könnte in finale Phase übergehen
