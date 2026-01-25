Krypto Nachrichten: Das bringt die kommende Woche für Bitcoin und den Altcoin-Sektor

Das Wichtigste in Kürze

Das Wichtigste in Kürze.

Der Krypto-Markt befindet sich zum Ende des Januars in einer heiklen Situation. Nachdem Bitcoin und Co. noch stark ins neue Jahr 2026 gestartet waren und in den ersten Tagen massive Gewinne einfahren konnten, hat sich das Bild in den letzten Tagen aufgrund wachsender geopolitischer und makroökonomischer Unsicherheiten deutlich ins Negative gedreht.

Faktoren wie der Konflikt zwischen den USA, der EU und Grönland sowie die Sorge vor einer militärischen Intervention der USA im Iran belasten die Märkte und führen zu einem klaren Risk-Off-Sentiment bei institutionellen Investoren. In der kommenden Woche rücken zusätzlich mehrere wichtige Faktoren in den Fokus, die den Krypto-Markt maßgeblich beeinflussen und zu verstärkter Volatilität führen könnten.

Am 27. Januar findet das nächste Meeting zur Crypto Market Structure Bill statt

So findet am 27. Januar im Senate Agriculture Committee ein sogenannter Markup statt, bei dem die überarbeitete Version des Crypto Market Structure Bill erneut debattiert werden soll, bevor sie zur Abstimmung im gesamten Senat gelangt. Der Entwurf stellt einen bedeutenden Vorstoß zur klaren Regulierung digitaler Assets dar und könnte erstmals seit langer Zeit eine solide gesetzliche Grundlage für Krypto-Märkte schaffen.

NEXT TUESDAY, JANUARY 27 📅 -The SEC and CFTC to hold joint event on making U.S. the “crypto capital of the world.” -US Senate Agricultural Committee markup vote on the crypto market structure bill (clarity act). LOCK IN LADIES AND GENTLEMEN.. 🔐 pic.twitter.com/EjBYp52luK — Kenny Nguyen (@mrnguyen007) January 23, 2026

Dementsprechend wird die Crypto Market Structure Bill von Analysten und Krypto-Anlegern mit großer Spannung erwartet. Sie könnte es insbesondere für institutionelle Investoren attraktiver machen, in den Krypto-Markt einzusteigen, vorausgesetzt, klare Regulierungen und Zuständigkeiten werden definiert. Der aktuelle Entwurf weist neue Kompetenzen für die Commodity Futures Trading Commission zur Aufsicht über Krypto-Spotmärkte zu und integriert Verbraucher- sowie Sicherheitsmechanismen.

Insgesamt wirkt der Vorschlag stärker pro-Krypto ausgerichtet. Zuvor hatten sich verschiedene Größen der Branche wie der Coinbase-CEO noch gegen den früheren Entwurf gestellt, da dieser ihrer Ansicht nach Innovation, besonders im Bereich Stablecoins, zu stark eingeschränkt hätte. Sollte es am 27. Januar zu einer Einigung zugunsten des Krypto-Sektors kommen, könnte das Kursanstiege bei Bitcoin und Co. begünstigen.

Ab dem 30. Januar könnte ein weiterer Shutdown drohen

Währenddessen ist die Haushaltslage in den USA extrem angespannt, da der Kongress bis zum 30. Januar verschiedene Ausgabengesetze verabschieden muss, um einen erneuten Government Shutdown zu verhindern. Besonders umstritten ist dabei die Finanzierung des Departments of Homeland Security, einschließlich der Mittel für die ICE. Nach dem gewaltsamen Tod eines US-Bürgers durch Bundesagenten in Minneapolis wächst der Widerstand auf Seiten der Demokraten weiter an, da sie kein weiteres Funding für die ICE zulassen wollen.

BREAKING: There is now a 78% chance of a US government shutdown next week. We are f*cked. pic.twitter.com/010gYmc0LU — Ash Crypto (@AshCrypto) January 25, 2026

Ein Government Shutdown hätte unmittelbare politische und wirtschaftliche Auswirkungen. Er würde die Fähigkeit des Kongresses einschränken, Gesetzgebungen wie den Crypto Market Structure Bill effizient voranzutreiben, und könnte institutionelle Investoren verunsichern, die auf regulatorische Klarheit warten. Zudem wäre es der zweite Shutdown innerhalb weniger Monate. Auch dieses Event sollten Krypto-Investoren zum Ende der kommenden Woche im Auge behalten.

Bei Bitcoin rückt die 90.000-Dollar-Marke in den Fokus

Abgesehen davon muss natürlich auch der direkte Blick auf den Bitcoin-Kurs berücksichtigt werden. Nachdem es BTC vor einer Woche nicht gelungen war, über 97.500 $ auszubrechen, ist der Kurs im Verlauf dieser Woche wieder unter 90.000 $ gefallen. Zuvor hatte sich im BTC-Chart ein Ascending-Triangle-Pattern gebildet. Nach dem gescheiterten Ausbruchsversuch nach oben, ist BTC nun darunter zurückgefallen.

In der kommenden Woche wäre es das wichtigste Ziel der Bullen, den Preis wieder zurück in das Ascending-Triangle-Chartmuster zu bringen und einen negativen Retest an der unteren Unterstützungslinie zu verhindern. Gelingt das nicht, würde sich weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 82.000 $ eröffnen. Ein Reclaim des 90.000-$-Niveaus würde hingegen die Möglichkeit einer Rallye in Richtung 95.000 $ und später 100.000 $ eröffnen.

Bitcoin Hyper Presale könnte in finale Phase übergehen

Die Bitcoin-Blockchain stößt seit Längerem an ihre Kapazitätsgrenze. Immer höhere Nachfrage nach Bitcoin-Transaktionen bei begrenzter Skalierbarkeit führt dazu, dass es teils Minuten oder sogar Stunden dauert, bis Bitcoins verschickt sind. Zudem kostet eine Transaktion teilweise mehrere Dollar, was BTC für Micropayments und DeFi-Anwendungen größtenteils unattraktiv macht.

Jüngere Blockchains wie Solana laufen einfach um ein Vielfaches effizienter. Die Entwickler von Bitcoin Hyper haben dieses Problem erkannt und wollen mit der ersten Layer-2-Blockchain für das Bitcoin-Ökosystem Abhilfe schaffen. Die Bitcoin-Hyper-Chain soll in Zukunft als L2 für Bitcoins L1-Chain dienen und Transaktionen ausgelagert und um ein Vielfaches schneller abgewickelt werden können. HYPER auch über eine native Kryptowährung, die sich derzeit noch in der Vorverkaufsphase befindet. Dafür baut sie auf der Solana Virtual Machine auf. So wird praktisch Solanas Effizienz mit Bitcoins Marktposition fusioniert. Spannend für Investoren: Das Projekt verfügt mitauch über eine native Kryptowährung, die sich derzeit noch in der Vorverkaufsphase befindet.

Presale-Funding zusammen, was Bitcoin Hyper zu einem der aktuell erfolgreichsten Presale-Projekte macht. Der Einstiegspreis liegt mit 0,013635 Dollar vergleichsweise niedrig und es besteht die Möglichkeit, die im Vorverkauf erworbenen Coins anschließend für eine jährliche Rendite von bis zu 38 Prozent zu staken. Hier wird ein Teil des gesamten Coins zu reduzierten Konditionen an die Community verkauft. So kamen bis heute schon über 30 Millionen Dollar anzusammen, was Bitcoin Hyper zu einem der aktuell erfolgreichsten Presale-Projekte macht. Der Einstiegspreis liegt mit 0,013635 Dollar vergleichsweise niedrig und es besteht die Möglichkeit, die im Vorverkauf erworbenen Coins anschließend für eine jährliche Rendite von bis zu 38 Prozent zu staken.

Investiert werden kann sowohl mit Bankkarte als auch mit etablierten Kryptowährungen. Mit einem derartigen Presale-Investment geht natürlich ein erhöhtes Risiko einher, da der Coin sich erst noch am Markt etablieren muss und Bitcoin Hyper noch vor vielen Hürden steht, bis die Entwickler ihre Vision tatsächlich umgesetzt haben. Im Erfolgsfall bringt jedoch auch ein umso größeres Renditepotenzial für Investoren.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.