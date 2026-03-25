Das Wichtigste in Kürze

Die Taskforce stellt eher eine strukturelle Ausrichtung der internen Ressourcen der CFTC dar als ein bloßes Beratungsgremium.

Unter der Leitung von Michael Passalacqua, der im Januar von Simpson Thacher & Bartlett zur Behörde stieß, wird die Gruppe direkt mit dem ständigen Innovationsbeirat zusammenarbeiten, um Rahmenbedingungen zu entwerfen, die in eine offizielle Regelsetzung überführt werden können.

Der Vorsitzende der Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Michael Selig, hat am Dienstag offiziell die Innovations-Taskforce der Behörde ins Leben gerufen und den leitenden Berater Michael Passalacqua mit der Leitung eines Mandats betraut, das sich auf künstliche Intelligenz, Prognosemärkte und digitale Asset-Derivate wie Kryptowährungen konzentriert.

Die Initiative formalisiert den Schwenk der Aufsichtsbehörde hin zu einer „zukunftssicheren“ Gestaltung ihrer Überwachungskapazitäten. Dies signalisiert den Marktteilnehmern, dass die CFTC über eine rein reaktive Durchsetzungshaltung hinausgeht, um einen kohärenten strukturellen Rahmen für aufstrebende Assetklassen zu schaffen.

CFTC forms new innovation task force to shape crypto, artificial intelligence and prediction markets — unfolded. (@cryptounfolded) March 24, 2026

Die Bildung der Taskforce adressiert eine hartnäckige Regulierungslücke, die institutionelles Kapital bisher davor zurückschrecken ließ, sich vollumfänglich in Krypto-Derivaten und Prognosemärkten zu engagieren. Während die CFTC historisch gesehen die Zuständigkeit für digitale Rohstoffe wie Bitcoin und Ether beansprucht hat, hat die rasante Entwicklung dezentraler Handelsplätze und KI-gesteuerter algorithmischer Handelsstrategien die bestehenden Leitlinien unter dem Commodity Exchange Act (CEA) überholt.

Indem Selig diese Taskforce in die umfassendere Innovationsstrategie der Behörde einbettet, scheint er darauf abzuzielen, den Ansatz der CFTC mit den jüngsten gemeinsamen Interpretationsbemühungen zusammen mit der SEC zu harmonisieren. Ziel ist es, die Grenze zwischen konformem Derivatehandel und nicht registrierten Angeboten für Privatanleger zu klären.

CFTC Crypto: Mechanik und Mandat der Taskforce

Die Taskforce stellt eher eine strukturelle Ausrichtung der internen Ressourcen der CFTC dar als ein bloßes Beratungsgremium. Unter der Leitung von Michael Passalacqua, der im Januar von Simpson Thacher & Bartlett zur Behörde stieß, wird die Gruppe direkt mit dem ständigen Innovationsbeirat zusammenarbeiten, um Rahmenbedingungen zu entwerfen, die in eine offizielle Regelsetzung überführt werden können.

Das spezifische Mandat deckt drei Bereiche ab: Kryptowährungsderivate, die Integration künstlicher Intelligenz im Handel und den wachsenden Sektor der Ereigniskontrakte, allgemein bekannt als Prognosemärkte.

This is unprecedented: Short positions in Brent crude oil futures by producers, merchants, processors, and commercial users are up to a record $193 billion. These are the companies that physically produce, refine, trade, and consume oil, from major producers and refineries to… pic.twitter.com/Z15myq2z3m — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) March 23, 2026

Selig beschrieb die Initiative als notwendige Weiterentwicklung des behördlichen „Projekt Crypto“ und stellte fest, dass das Ziel darin bestehe, einen dedizierten Kanal für „Innovatoren und Entwickler“ zu schaffen, um mit den Mitarbeitern in Kontakt zu treten, bevor Durchsetzungsmaßnahmen erforderlich werden. Dieser Ansatz spiegelt die Strategie der vergleichbaren Krypto-Taskforce der SEC wider, die Selig vor seiner Nominierung selbst beriet.

Im Gegensatz zu früheren Arbeitsgruppen, die sich primär auf die Betrugserkennung konzentrierten, ist die Innovations-Taskforce jedoch damit beauftragt, konforme Wege für Produkte zu definieren, die sich derzeit in regulatorischen Grauzonen befinden. Dies betrifft insbesondere die Rolle der KI bei der automatisierten Ausführung und die Definition von Ereigniskontrakten unter der CFTC-Verordnung 1.3.

Auswirkungen auf die Marktstruktur: Prognosemärkte und Clearing

Für Marktteilnehmer ist die Einbeziehung von Prognosemärkten als ein Hauptfokus vielleicht das unmittelbarste Signal für verschobene Prioritäten. Der Sektor verzeichnete ein explosives Volumenwachstum, operiert jedoch unter erheblicher rechtlicher Unklarheit darüber, welche Ereigniskontrakte Absicherungszwecken dienen und welche als Glücksspiel eingestuft werden.

Durch die formale Fokussierung auf diesen Bereich wird erwartet, dass die Taskforce die Exklusivität von designierten Kontraktmärkten (DCMs) überprüft und potenziell den Spielraum für regulierte binäre Optionen erweitert. Wir vermuten, dass dies die Legitimierung von Plattformen beschleunigen wird, die politische und wirtschaftliche Ereigniskontrakte listen wollen, sofern sie die Hürde der Eigenzertifizierung überwinden können.

🚨 BIG INTERVIEW: Heads of the SEC and CFTC join the All-In Pod!@SECPaulSAtkins and @ChairmanSelig join @Jason and @chamath to discuss: — Fixing the IPO drought — Making private markets more accessible — Prediction markets and the „insider trading“ question — Top… pic.twitter.com/qa1ZfyqhX4 — The All-In Podcast (@theallinpod) March 11, 2026

Die Auswirkungen erstrecken sich auch auf die Clearing-Infrastruktur für digitale Assets. Die institutionelle Akzeptanz von Krypto-Derivaten wurde durch unsichere Margin- und Verwahrungsanforderungen gebremst. Die Anweisung der Taskforce, sich an der Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) zwischen SEC und CFTC zu orientieren, deutet darauf hin, dass ein optimierter Ansatz für dual registrierte Einheiten bevorsteht. Wenn die Taskforce klare Leitlinien für Cross-Margining bei Krypto-Produkten vorlegen kann, würde dies wahrscheinlich einen signifikanten Anstieg des Open Interest an regulierten Terminbörsen katalysieren, da Kapitaleffizienz die institutionellen Ströme zurück in den Onshore-Bereich treibt. Dies geschieht bemerkenswerterweise in einer Zeit, in der wichtige Akteure der Branche weiter konsolidieren.

CFTC Crypto: DeFi und Perpetual-Exponierung

Der umstrittenste Bereich für die neue Taskforce wird zweifellos der Sektor der dezentralen Finanzen (DeFi) sein, insbesondere die Behandlung von On-Chain-Perpetuals. Im Gegensatz zu zentralisierten Futures funktionieren Perpetual Swaps an dezentralen Börsen oft ohne eine zwischengeschaltete Clearingstelle, was die Grundpfeiler des CEA infrage stellt. Während die Taskforce eine Politik der „offenen Tür“ signalisiert hat, bleibt unklar, wie dies auf autonome Protokolle anzuwenden ist, die sich nicht ohne Weiteres als Swap Execution Facilities (SEFs) registrieren lassen.

The CFTC just told self-custodial wallet developers they don’t need to register as brokers. Phantom Wallet received a no-action letter stating the CFTC will not pursue enforcement against self-custodial wallet developers who connect users to regulated trading venues, as long as… pic.twitter.com/YLWprPQ8eu — TFTC (@TFTC21) March 17, 2026

Jüngste Marktereignisse unterstreichen die Dringlichkeit dieser Aufsicht. Die strukturellen Risiken in dezentralen Derivatemärkten – von Liquidationskaskaden bis hin zu Oracle-Ausfällen – stellen einzigartige Herausforderungen für den Verbraucherschutz dar, die herkömmliche Rahmenbedingungen nicht abdecken.

Szenarien wie Whale-Deadlock-Liquidationen demonstrieren beispielsweise die komplexe Risikomanagement-Dynamik, die diesen Protokollen innewohnt. Wir erwarten, dass die Taskforce wahrscheinlich zwischen Protokollen unterscheiden wird, die eine zentrale Kontrolle über Parameter behalten – was zu strengen Registrierungsanforderungen führen könnte – und solchen, die ausreichend dezentralisiert sind, wobei letztere potenziell unter eine neue Compliance-Stufe konsistent mit dem „Digital Commodity“-Rahmenwerk fallen könnten.

Zukunftsweisende Entscheidungspunkte

Krypto-Investoren und Compliance-Beauftragte sollten das CFTC-Register im kommenden Quartal auf zwei spezifische Entwicklungen hin beobachten. Erstens wird die Veröffentlichung vorgeschlagener interpretatorischer Leitlinien zur Haftung bei „Smart Contracts“ die Reifeprüfung für die tatsächliche Haltung der Taskforce zu DeFi sein. Wenn sich die Leitlinien auf die Haftung der Entwickler statt auf den Betrieb des Protokolls konzentrieren, könnte dies trotz der Innovationsrhetorik eine weiterhin aggressive Haltung signalisieren.

Zweitens sollten Marktteilnehmer den Fortschritt des CLARITY Act beobachten, der derzeit im Senat feststeckt. Die Ergebnisse der Taskforce werden voraussichtlich als technisches Rückgrat für etwaige Änderungen an dieser Gesetzgebung bezüglich der Definition von „digitalen Rohstoffen“ dienen. Bis diese Rahmenwerke kodifiziert sind, wird sich das institutionelle Engagement wahrscheinlich weiterhin auf CME-gelistete Produkte konzentrieren, während die bilateralen und DeFi-Märkte in einem fortgesetzten Zustand regulatorischer Ungewissheit verharren.