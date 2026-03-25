Ripple kooperiert mit Singapur: Zukunftsvision für RLUSD & XRP?

Das Wichtigste in Kürze

Ripple Labs verkündet neues Pilotprojekt in Singapur.

Im Mittelpunkt des Vorhaben steht RLUSD, nicht XRP.

XRP profitiert direkt nicht von der Nachricht, keine Kursreaktion.

Ripple Labs zählt zu den bekanntesten Unternehmen im Krypto-Sektor und steht als Technologieanbieter direkt hinter der Entwicklung des XRP Ledgers sowie der Kryptowährung XRP.

Das Unternehmen fokussiert sich vor allem auf grenzüberschreitende Zahlungsinfrastrukturen für Banken und Finanzdienstleister. Dennoch gilt: Nicht jede unternehmerische Entwicklung von Ripple Labs spiegelt sich unmittelbar im XRP-Kurs wider. Während Partnerschaften und regulatorische Fortschritte langfristig relevant sein können, reagiert der Markt kurzfristig oft unabhängig davon. Genau vor diesem Hintergrund sorgt eine neue Meldung aus Singapur nun für Aufmerksamkeit. Wer XRP kaufen möchte, beschäftigt sich mit diesen Meldungen.

Ripple tritt BLOOM-Initiative in Singapur bei – Fokus auf tokenisierte Abwicklung

Mit dem Beitritt zur BLOOM-Initiative der Monetary Authority of Singapore (MAS) unterstreicht Ripple seine strategische Ausrichtung auf institutionelle Finanzmärkte und regulierte Blockchain-Anwendungen. BLOOM – kurz für „Borderless, Liquid, Open, Online, Multi-currency“ – ist ein ambitioniertes Projekt der singapurischen Zentralbank, das darauf abzielt, die nächste Generation der Zahlungs- und Abwicklungsinfrastruktur zu entwickeln. Im Zentrum stehen dabei tokenisierte Bankverbindlichkeiten sowie regulierte Stablecoins, die effizientere und interoperable Transaktionen ermöglichen sollen.

🚨JUST IN: RIPPLE TESTS RLUSD IN SINGAPORE TRADE FINANCE SANDBOX@Ripple has entered Singapore’s central bank-backed sandbox to test $RLUSD for cross-border trade, according to @CoinDesk. The initiative is part of the BLOOM program led by MAS.

It aims to modernize settlement… pic.twitter.com/0UYtghVORp — BSCN (@BSCNews) March 25, 2026

Ripple arbeitet im Rahmen dieser Initiative mit dem Fintech-Unternehmen Unloq zusammen, das auf digitale Lösungen im Bereich Trade Finance spezialisiert ist. Gemeinsam entwickeln die Partner einen Anwendungsfall für programmierbare Zahlungsabwicklungen im internationalen Handel. Konkret geht es darum, Zahlungsflüsse an vordefinierte Bedingungen zu knüpfen – etwa die Bestätigung eines Warenversands. Erst wenn diese Bedingungen erfüllt sind, wird die Zahlung automatisch ausgelöst. Diese Logik basiert auf Smart Contracts und soll insbesondere die Risiken und Ineffizienzen im globalen Handel reduzieren.

Technologisch setzt das Projekt auf den XRP Ledger sowie den neuen Stablecoin RLUSD, der speziell für institutionelle Anwendungen konzipiert wurde. Ergänzt wird dies durch die SC+ Infrastruktur von Unloq, die Handelsverpflichtungen, Finanzierungsprozesse und Zahlungsabwicklung in einer integrierten Plattform vereint. Ziel ist es, bestehende Prozesse nicht zu ersetzen, sondern effizient zu erweitern.

🇸🇬 BREAKING Ripple just joined Singapore's MAS BLOOM initiative. Partnering with Unloq to settle cross-border trade using $XRP Ledger + RLUSD. MAS doesn't let anyone in. They chose Ripple.$XRP is becoming regulated financial infrastructure in real time and most of you are… pic.twitter.com/aDBGbgF7w7 — Xaif Crypto🇮🇳|🇺🇸 (@Xaif_Crypto) March 25, 2026

Die BLOOM-Initiative reiht sich in eine Serie von Projekten der MAS ein, die Singapur als globalen Vorreiter im Bereich digitaler Finanzinfrastruktur positionieren sollen – ähnlich wie frühere Programme wie Project Guardian oder Project Ubin. Der Fokus liegt klar auf regulatorischer Klarheit, Interoperabilität und realwirtschaftlicher Nutzung.

Für Ripple bedeutet die Teilnahme vor allem eines: eine stärkere Verankerung im institutionellen Finanzsystem und in einem der progressivsten Regulierungsumfelder weltweit. Für XRP hingegen bleibt abzuwarten, ob und wann sich diese fundamentalen Fortschritte auch in einer nachhaltigen Kursentwicklung widerspiegeln.

Analyst sieht massives Potenzial: XRP vor Durchbruch im globalen Finanzsystem?

Einige Analysten bewerten die jüngste Entwicklung rund um Ripple deutlich optimistischer. Der Krypto-Analyst Xaif Crypto sieht in der Teilnahme an der BLOOM-Initiative einen möglichen Wendepunkt für die reale Nutzung des XRP Ledgers im globalen Finanzsystem.

Besonders hervorgehoben wird dabei die Partnerschaft mit Unloq, einem Schwergewicht im Bereich Supply-Chain-Finance. Mit über 200 Milliarden US-Dollar abgewickeltem Handelsvolumen, mehr als 330.000 unterstützten Unternehmen sowie tausenden institutionellen Partnern bringt Unloq eine enorme Reichweite mit.

🚨 HERE’S THE BIG FACT THAT’S ABOUT TO MAKE $XRP GO VIRAL IN REAL-WORLD FINANCE🚨 Ripple officially in Singapore’s MAS BLOOM Sandbox, partnering with Unloq (the global arm of Linklogis) to pilot automated cross-border trade settlements using $RLUSD stablecoin + $XRP Ledger!… https://t.co/3ajFK65TeR pic.twitter.com/9Nbj4xICT5 — Xaif Crypto🇮🇳|🇺🇸 (@Xaif_Crypto) March 25, 2026

Aus Sicht des Analysten liegt der eigentliche Gamechanger in der Automatisierung von Zahlungsprozessen. Durch den Einsatz von Smart Contracts könnten Zahlungen künftig unmittelbar ausgelöst werden, sobald Bedingungen wie Warenlieferungen oder Rechnungsfreigaben erfüllt sind. Lange Wartezeiten von 30 bis 90 Tagen, komplexe Bankstrukturen und ineffiziente manuelle Prozesse könnten damit entfallen.

Der XRP Ledger fungiert dabei als technologische Basis, während der Stablecoin RLUSD als Abwicklungsmedium dient. Laut Xaif Crypto adressiert genau dieses Modell einen gigantischen Markt: Trade Finance zählt weltweit zu den größten Finanzsegmenten überhaupt. Sollte sich der Pilotversuch im Rahmen der MAS-Initiative skalieren lassen, könnten XRP-basierte Lösungen künftig eine zentrale Rolle im internationalen Zahlungsverkehr spielen. Das würde die Ripple Prognose beeinflussen.