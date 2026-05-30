CFTC zündet Krypto-Bombe: Bitcoin-Perpetuals jetzt offiziell in den USA erlaubt

Das Wichtigste in Kürze

CFTC genehmigt erstmals regulierten Bitcoin-Perpetual-Kontrakt in den USA.

Perpetual Futures dominieren weltweit den Handel mit Kryptowährungen.

USA wollen Liquidität, Innovation und Kapital zurückholen.

Neue Regulierung könnte institutionelle Krypto-Adoption deutlich beschleunigen.

Die US-Derivateaufsicht CFTC hat einen historischen Schritt für den Kryptomarkt vollzogen. Erstmals wurde ein echter Bitcoin-Perpetual-Kontrakt auf einer regulierten US-Handelsplattform genehmigt. Damit kommt eines der wichtigsten und volumenstärksten Produkte der gesamten Kryptoindustrie offiziell unter den regulatorischen Rahmen der Vereinigten Staaten. Perpetual Futures, auch „Perps“ genannt, dominieren seit Jahren den globalen Kryptohandel, waren bislang jedoch vor allem auf Offshore-Börsen verfügbar.

Die neue Entscheidung gilt deshalb als Meilenstein für die institutionelle Akzeptanz digitaler Assets und könnte den US-Kryptomarkt nachhaltig verändern. Gleichzeitig unterstreicht die Behörde ihren neuen Kurs, Innovation stärker im eigenen Land anzusiedeln statt sie ins Ausland zu verdrängen.

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Historische Wende: Die USA holen den wichtigsten Kryptomarkt zurück ins eigene Land

Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat am 29. Mai offiziell die Zulassung des sogenannten BTCPERP-Kontrakts von KalshiEX bekanntgegeben. Dabei handelt es sich um den ersten regulierten Bitcoin-Perpetual-Future in den Vereinigten Staaten. Anders als klassische Futures besitzen Perpetuals kein Verfallsdatum und ermöglichen es Marktteilnehmern, Positionen dauerhaft offen zu halten. Genau deshalb entwickelten sie sich in den vergangenen Jahren zum dominierenden Handelsinstrument der Kryptobranche. Allein 2025 wurden laut Reuters mehr als 61 Billionen US-Dollar Volumen über Perpetual Futures abgewickelt.

In my first public remarks as @CFTC Chairman, I made clear that the agency would use the tools at its disposal to onshore crypto asset perpetuals. Today, the @CFTC delivered on that commitment. This morning, the @CFTC took historic action to permit the listing of a true bitcoin… — Mike Selig (@ChairmanSelig) May 29, 2026

CFTC-Chef Mike Selig bezeichnete die Entscheidung selbst als „historischen Schritt“. In seinen öffentlichen Stellungnahmen erklärte er, die Behörde habe damit erstmals den Weg geschaffen, dass ein echter Bitcoin-Perpetual innerhalb des US-Regulierungsrahmens gehandelt werden könne. Gleichzeitig betonte Selig mehrfach, dass die USA damit ihrem Ziel näherkommen würden, die „Krypto-Hauptstadt der Welt“ zu werden.

Thanks to @POTUS’ leadership, America is the Crypto Capital of the World. Bitcoin, Crypto Perpetuals, and INNOVATION are Coming to America. pic.twitter.com/7q0OUgX1Wo — Mike Selig (@MichaelSelig) May 27, 2026

Die Entwicklung kommt nicht überraschend. Bereits seit Monaten hatte die neue Führung der CFTC signalisiert, dass sie einen regulatorischen Rahmen für Perpetual Futures schaffen wolle. Hintergrund ist vor allem das enorme Wachstum von Offshore-Plattformen wie Hyperliquid, auf denen Milliardenvolumen außerhalb der USA gehandelt werden. Viele Marktteilnehmer argumentierten zuletzt, dass Kapital, Liquidität, Talente und Innovation durch die bisherige Regulierung ins Ausland gedrängt wurden. Genau diese Entwicklung will die Behörde nun umkehren.

Parallel zur Genehmigung veröffentlichte die CFTC zudem ein eigenes Policy Statement für die zukünftige Behandlung von Perpetual Contracts. Darin macht die Behörde deutlich, dass weitere Produkte grundsätzlich möglich sind, künftig aber einzeln geprüft werden. Die Zulassung beschränkt sich aktuell auf Bitcoin und stellt keinen Freifahrtschein für beliebige neue Märkte dar. Dennoch sehen viele Branchenvertreter die Entscheidung als Signal für eine deutlich offenere Haltung gegenüber Krypto-Derivaten.

Auch Coinbase profitiert von den neuen Regeln. Das Unternehmen kündigte an, US-Kunden künftig Zugang zu Perpetual-Produkten über die kürzlich übernommene Deribit-Infrastruktur ermöglichen zu wollen. Damit könnten erstmals große regulierte US-Plattformen direkt mit den bisher dominierenden Offshore-Anbietern konkurrieren. Marktbeobachter sprechen deshalb von einer der wichtigsten regulatorischen Entscheidungen für den Kryptosektor seit der Einführung der Spot-Bitcoin-ETFs.

JUST IN: The CFTC says Coinbase Financial Markets can offer certain Deribit perpetual futures products to U.S. customers through its foreign affiliate structure. CFTC staff also said they would not recommend enforcement action tied to the use of customer-owned digital assets and… pic.twitter.com/hesTQiY4dp — CoinDesk (@CoinDesk) May 29, 2026

Warum dieser Schritt für den Kryptomarkt so wichtig ist

Der eigentliche Hintergrund reicht weit über einen einzelnen Bitcoin-Kontrakt hinaus. Perpetual Futures sind heute das Herzstück der globalen Kryptoliquidität. Ein Großteil der Preisfindung erfolgt mittlerweile nicht mehr über klassische Spotmärkte, sondern über Perpetual-Handelsplätze. Jahrelang fand dieser Markt überwiegend außerhalb der USA statt, weil regulatorische Unsicherheit den Aufbau entsprechender Angebote verhinderte.

Mit der neuen Entscheidung signalisiert die CFTC nun einen grundlegenden Strategiewechsel. Statt Innovation durch Unsicherheit auszubremsen, soll sie in regulierte Strukturen integriert werden. Befürworter erwarten dadurch mehr institutionelles Kapital, höhere Markttransparenz und eine stärkere Wettbewerbsfähigkeit amerikanischer Handelsplätze. Kritiker warnen dagegen vor den bekannten Risiken der Perpetuals, insbesondere hoher Hebelwirkung und möglicher Spekulationsexzesse.

Huge win… but what comes next? KYC compliant on all the major US based perp dexs that have been non-KYC That is the the duality of it The more major adoption we get the more regulation I still can’t decide whether this is good or bad in the long run https://t.co/WatK4D0jul — Alpha co (@alpha_co) May 29, 2026

Dennoch dürfte die Richtung klar sein: Die USA wollen den milliardenschweren Perpetual-Markt künftig nicht mehr Offshore-Konkurrenten überlassen, sondern ihn aktiv in den eigenen Finanzmarkt integrieren. Genau deshalb wird die aktuelle Entscheidung bereits jetzt von vielen Branchenvertretern als Wendepunkt für die nächste Phase der Kryptoindustrie bezeichnet.

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