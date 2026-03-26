Das Wichtigste in Kürze

Das Compliance-Team von Circle frohr am späten 23.März 2026 sechzehn USDC-Wallets im Zusammenhang mit einem versiegelten US-Zivilverfahren ein.

Die betroffenen Adressen umfassen Börsen, Casinos und Devisenplattformen.

Eine On-Chain-Analyse des Blockchain-Ermittlers ZachXBT ergab keine offensichtlichen Transaktionsverbindungen zwischen ihnen, was sofort Fragen über den Umfang und die Präzision des dem Vorgehen zugrunde liegenden Rechtshilfeersuchens aufwarf.

Circle, der Herausgeber des USD Crypto Coin (USDC), hat die Sperrung einer von insgesamt sechzehn Wallet-Adressen rückgängig gemacht, die das Unternehmen am späten Montag, den 23. März, eingefroren hatte. Der Schritt erfolgte nach massiver öffentlicher Kritik von On-Chain-Ermittlern und Interessenverbänden der Krypto-Branche, welche die ursprüngliche Maßnahme als zu weit gegriffen und potenziell schädlich für unbeteiligte Unternehmen bezeichneten.

Die Aufhebung erfolgte nur wenige Tage nach dem Einfrieren der Wallets – eine ungewöhnlich schnelle Kehrtwende für einen Stablecoin-Herausgeber, dessen Compliance-Entscheidungen normalerweise versiegelten Gerichtsverfahren folgen, die sich über Monate hinziehen.

Die Episode verdeutlicht ein strukturelles Spannungsfeld, das USDC-Inhaber – insbesondere in dezentralen Finanzprotokollen (DeFi) und institutionellen Schatzämtern – schon lange kennen, jedoch selten so direkt konfrontiert wurden: Die Blacklisting-Befugnis auf Smart-Contract-Ebene, die im Ermessen des Herausgebers ausgeübt wird, macht USDC zu einem Instrument, das bedingt anfällig für Zensur ist. Wir vermuten, dass diese Kehrtwende signalisiert, dass Circles interner Compliance-Prüfungsprozess nicht nur auf rechtliche Mandate reagiert, sondern auch auf die Imageschäden durch wahrgenommene Übergriffe – eine Dynamik mit Auswirkungen darauf, wie das Unternehmen künftige Entscheidungen über Kontensperrungen gewichtet.

Kehrtwende bei der Krypto-Blacklist von Circle: Was die On-Chain-Daten zeigen

Das Compliance-Team von Circle frohr am späten 23. März 2026 sechzehn USDC-Wallets im Zusammenhang mit einem versiegelten US-Zivilverfahren ein. Die betroffenen Adressen umfassen Börsen, Casinos und Devisenplattformen. Eine On-Chain-Analyse des Blockchain-Ermittlers ZachXBT ergab keine offensichtlichen Transaktionsverbindungen zwischen ihnen, was sofort Fragen über den Umfang und die Präzision des dem Vorgehen zugrunde liegenden Rechtshilfeersuchens aufwarf.

How come Circle froze the USDC balance of 16 unrelated hot wallets late yesterday for a civil case? A basic review of onchain activity makes it obvious they are operational wallets. You fail to protect users during actual incidents yet respond to a request riddled with errors… pic.twitter.com/lSPCnIA1xK — ZachXBT (@zachxbt) March 24, 2026

ZachXBT beschrieb die Sperrung auf X als „unglaublich weit gefasst“ und merkte an: „Wie kommt es, dass Circle gestern Abend das USDC-Guthaben von 16 nicht miteinander verbundenen Hot Wallets wegen eines Zivilverfahrens eingefroren hat? Eine einfache Überprüfung der On-Chain-Aktivität lässt dies unglaublich weit gefasst erscheinen.“

Circle-CEO Jeremy Allaire äußerte sich in einem Webcast am 23. März zu der Angelegenheit und bekräftigte das Engagement des Krypto-Unternehmens für regulatorische Compliance und Verbraucherschutz, lehnte es jedoch ab, spezifische Details zum Fall oder einen Zeitplan für mögliche weitere Freigaben zu nennen. Die Blockchain Association und verbündete Interessenverbände gaben am 25. März eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie mehr Transparenz im Entscheidungsprozess von Circle forderten. Innerhalb dieses kurzen Zeitfensters hob Circle die Sperre für eine der sechzehn Adressen auf – ohne öffentliche Erklärung, welche Wallet freigegeben wurde oder nach welchen Kriterien die Entscheidung getroffen wurde.

Circle hat seit der Einführung des Krypto-Tokens insgesamt etwa 372 USDC-Adressen auf die schwarze Liste gesetzt und dabei rund 110 Millionen USD eingefroren. Dies ist ein deutlich geringerer Umfang als bei Tether, das über 2.500 Adressen mit einem Gesamtwert von etwa 1,6 Milliarden USD gesperrt hat, oft in direkter Zusammenarbeit mit mehr als 275 Strafverfolgungsbehörden. Das relativ begrenzte Ausmaß von Circles Sperrhistorie macht die Aktion gegen sechzehn Wallets in einem einzigen Zivilverfahren bemerkenswert – die schnelle teilweise Aufhebung noch umso mehr.

Mechanik des USDC-Blacklistings: OFAC-Compliance und Ermessen des Herausgebers

Die Befugnis von Circle, Wallet-Adressen auf eine schwarze Liste zu setzen, leitet sich von einer Freeze-Funktion auf Smart-Contract-Ebene ab, die im USDC-Token-Contract eingebettet ist. Diese wurde erstmals 2020 vom Centre Consortium ausgeübt, als eine einzelne Adresse mit 100.000 USDC aufgrund einer rechtlichen Anforderung gesperrt wurde.

Sobald eine Adresse zur Blacklist hinzugefügt wird, ist ihr USDC-Guthaben nicht mehr nutzbar und auch nicht mehr übertragbar. Dieser Zustand hält an, bis der Herausgeber die Adresse explizit entfernt, unabhängig davon, ob die zugrunde liegende Rechtsangelegenheit geklärt wurde.

🚨UPDATE: CIRCLE UNFREEZES USDC IN FLAGGED WALLET Onchain sleuth ZachXBT (@zachxbt) reports that a previously frozen wallet has regained access to its USDC balance. The wallet tied to Goated(.)com now holds over 130K USDC. The move comes just a day after @Circle froze 16… pic.twitter.com/QErG3S38Gj — BSCN (@BSCNews) March 26, 2026

Die Compliance-Architektur hat sich seit 2020 erheblich weiterentwickelt. Circle führt nun einen eigenen Abschnitt für Blacklist-Aktivitäten in seinen monatlichen Bestätigungsberichten (Attestations) auf – eine Praxis, die durch regulatorische Erwartungen im Zusammenhang mit der US-Stablecoin-Gesetzgebung beschleunigt wurde.

Sperrentscheidungen beinhalten Berichten zufolge die Prüfung von Anträgen von US- und EU-Behörden durch das Compliance-Team von Circle, bevor die Smart-Contract-Funktion auf den unterstützten Chains, einschließlich Ethereum, Solana, Arbitrum und Base, aufgerufen wird. Die Verpflichtungen gegenüber dem Office of Foreign Assets Control (OFAC), die im August 2022 zum umfassenden Einfrieren von mehr als 75.000 Adressen im Zusammenhang mit Tornado Cash führten, illustrieren die Grenzen dieser Befugnis. Der aktuelle Fall, bei dem es sich eher um eine Zivilsache als um eine Sanktionierung handelt, fällt jedoch in eine rechtlich uneindeutigere Kategorie.

Genau diese Unklarheit rief Kritik hervor. Die Einhaltung von Sanktionen im Rahmen der SDN-Liste (Specially Designated Nationals) des OFAC unterliegt einem klaren rechtlichen Mandat; Sperranträge aus Zivilprozessen beinhalten wesentlich mehr Ermessensspielraum des Herausgebers.

Wir vermuten, dass das Tempo der teilweisen Aufhebung die interne Erkenntnis widerspiegelt, dass die Beweisgrundlage für einige der sechzehn Adressen einer Überprüfung möglicherweise nicht standhalten würde – oder dass der Druck der Community die Toleranzgrenze von Circle für umstrittene Sperrentscheidungen in Nicht-Sanktions-Kontexten messbar verkürzt hat. Das frühere Zögern des Unternehmens während des Bybit-Hacks im Februar 2025, als es mit der Sperrung der von ZachXBT markierten Adressen wartete, während Konkurrenten schnell handelten, deutet darauf hin, dass die Compliance-Reaktionen von Circle nicht einheitlich rasch erfolgen; die Geschwindigkeit in diesem Fall scheint zumindest teilweise durch die öffentliche Natur der Kritik getrieben zu sein.

USDC-Zensurrisiko: Was das für institutionelle und DeFi-Exponierungen bedeutet

Für DeFi-Protokolle, die USDC in Liquiditätspools oder als Sicherheiten halten, ist der Vorfall ein konkretes Beispiel für ein Risiko, das in Governance-Foren jahrelang abstrakt diskutiert wurde. Eine auf der Blacklist stehende Adresse kann ihre USDC-Position nicht übertragen. Das bedeutet, dass eine Interaktion des Protokolls mit einer eingefrorenen Wallet die Liquidität blockieren und potenziell Kaskadeneffekte auf die Pool-Buchhaltung auslösen kann – ein operatives Risiko, das mit der Größe des Protokolls und der USDC-Konzentration wächst.

Institutionelle Gegenparteien mit USDC-Beständen sehen sich einer direkteren Sorge gegenüber: Die Kriterien für Sperren in Zivilverfahren sind nicht öffentlich kodifiziert, was bedeutet, dass betroffene Parteien nur begrenzte Möglichkeiten haben, eine Sperre vorherzusehen oder anzufechten, bevor sie eintritt. Im Vergleich zu vollständig dezentralisierten Stablecoins weist USDC ein explizites Zensurrisiko auf Herausgeberebene auf; im Vergleich zu Tethers USDT ist die Sperrhistorie von Circle zwar kleiner, jedoch aufgrund der Offenlegung in den Attestations wohl nachvollziehbarer. Der zunehmende Druck zur Einhaltung von Sanktionen, dem Kryptoplattformen ausgesetzt sind, unterstreicht, dass Stablecoin-Herausgeber in einem rechtlichen Umfeld agieren, das weiterhin Sperranträge – sowohl zivil- als auch strafrechtlich – generieren wird.

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