Clarity Act & Bitcoin Reserve im Juni/Juli möglich

Das Wichtigste in Kürze

In den kommenden Wochen soll es eine Ankündigung zur Bitcoin-Reserve in den USA geben.

Clarity Act rückt näher, Senat-Markup steht an und Polymarket sieht 65 % Wahrscheinlichkeit.

Bitcoin Hyper könnte also Utility Token profitieren, Presale explodiert über 32,5 Mio Dollar.

Die staatliche Adoption von Kryptowährungen bleibt einer der wichtigsten Kurstreiber im aktuellen Marktzyklus. Besonders in den USA hat sich das Umfeld unter der Trump-Administration deutlich verändert. Bereits mit dem GENIUS Act wurde ein regulatorischer Rahmen für Stablecoins geschaffen, während Donald Trump Anfang 2025 zudem eine Executive Order zur Einrichtung einer strategischen Bitcoin-Reserve unterzeichnete.

Diese basiert zunächst auf beschlagnahmten BTC-Beständen der US-Regierung. Die USA halten Schätzungen zufolge bereits mehr als 300.000 Bitcoin und zählen damit zu den größten staatlichen BTC-Haltern weltweit. Gleichzeitig positioniert sich Washington immer stärker als globales Krypto-Zentrum.

Für Anleger ist das ein klares Signal: Kryptowährungen werden zunehmend als strategischer Markt und geopolitischer Wettbewerbsvorteil betrachtet.

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CLARITY Act und Bitcoin-Reserve: Jetzt könnte der nächste große Schritt folgen

Nun rückt bereits der nächste potenzielle Meilenstein näher. In den USA wächst die Hoffnung, dass der sogenannte CLARITY Act noch 2026 verabschiedet wird. Dabei handelt es sich um ein umfassendes Marktstrukturgesetz für Kryptowährungen, das die Zuständigkeiten zwischen SEC und CFTC klarer regeln und Rechtssicherheit für Unternehmen schaffen soll. Bereits 2025 hatte der Entwurf im Repräsentantenhaus breite Unterstützung erhalten. Seit Monaten laufen intensive Verhandlungen im Senat.

"We passed the Genius Act and next week we're going to mark up the Clarity Act, which is a big deal."@berniemoreno expects Clarity to be signed by President Trump before July 4th. pic.twitter.com/VGC9TfLLJK — Solana (@solana) May 5, 2026

Zuletzt sorgten neue Aussagen aus dem Umfeld des Weißen Hauses für Aufmerksamkeit. Patrick Witt, Executive Director des President’s Council of Advisors for Digital Assets, erklärte auf der Consensus-Konferenz, dass man den 4. Juli als Ziel für die Verabschiedung des CLARITY Acts anvisiere. Laut Witt wäre dies ein symbolischer Erfolg passend zum 250. Geburtstag der Vereinigten Staaten. Gleichzeitig betonte er, dass nur noch wenige offene Punkte geklärt werden müssten. Besonders Diskussionen rund um sogenannte „Section 1960“-Regelungen für Entwickler und DeFi-Anwendungen gelten aktuell als letzte größere Hürde.

🇺🇸HUGE: White House crypto advisor Patrick Witt says Bitcoin Strategic Reserve announcement is coming within "weeks” while a the target to pass the CLARITY Act is July 4th. pic.twitter.com/2qzmYBFgg8 — Coin Bureau (@coinbureau) May 7, 2026

Parallel dazu verdichten sich auch die Hinweise auf weitere Schritte bei der strategischen Bitcoin-Reserve. Laut Coin Bureau soll es innerhalb weniger Wochen neue Ankündigungen aus dem Weißen Haus geben. Schon die Executive Order aus März 2025 hatte signalisiert, dass die Regierung beschlagnahmte Bitcoin langfristig halten und zusätzliche Möglichkeiten für eine budgetneutrale Ausweitung der Reserve prüfen möchte. Inzwischen wird am Markt zunehmend spekuliert, dass die USA künftig aktiver Bitcoin akkumulieren könnten.

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Auch Prognosemärkte spiegeln diesen Optimismus wider. Auf Polymarket stieg die Wahrscheinlichkeit, dass der CLARITY Act noch 2026 unterzeichnet wird, zuletzt auf rund 65 Prozent. Das zeigt, dass Anleger regulatorische Fortschritte inzwischen deutlich wahrscheinlicher einschätzen als noch vor wenigen Wochen.

Für den Kryptomarkt wären beide Entwicklungen enorm wichtig. Während der GENIUS Act vor allem Stablecoins adressierte, könnte der CLARITY Act erstmals umfassende regulatorische Klarheit für große Teile des US-Kryptomarktes schaffen. Gleichzeitig würde eine aktiv ausgebaute Bitcoin-Reserve den Status von Bitcoin als strategisches Asset weiter stärken. Genau diese Kombination aus regulatorischer Klarheit und staatlicher Adoption könnte sich als einer der wichtigsten langfristigen Kurstreiber für den gesamten Markt erweisen.

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CLARITY Act könnte Utility-Token und Bitcoin-L2s Rückenwind geben

Gerade der CLARITY Act wäre für den Kryptomarkt weit mehr als nur ein regulatorisches Signal. Besonders Utility-Token könnten massiv profitieren. Denn viele Projekte kämpfen bislang vor allem in den USA mit Unsicherheit rund um die Einstufung durch die SEC. Ein klarer regulatorischer Rahmen würde Entwicklern, Investoren und institutionellen Akteuren deutlich mehr Planungssicherheit geben. Vor allem Infrastruktur-Projekte, Layer-2-Netzwerke und Blockchain-Anwendungen mit echtem Nutzen könnten dadurch wieder stärker in den Fokus rücken.

Genau hier entsteht aktuell ein spannender Trend rund um Bitcoin. Während Ethereum und Solana in den vergangenen Jahren große Teile des DeFi-, Stablecoin- und RWA-Marktes dominierten, wächst nun die Erwartung, dass Bitcoin selbst stärker als Technologie-Ökosystem genutzt werden könnte. Dafür braucht es jedoch neue Kurstreiber. Denn reine Store-of-Value-Narrative reichen langfristig vielen Anlegern nicht mehr aus. Immer wichtiger wird die Frage, ob Bitcoin auch als Fundament für Anwendungen, Zahlungen und dezentrale Finanzmärkte dienen kann.

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Ein Projekt, das genau diese Entwicklung adressiert, ist Bitcoin Hyper. Der Presale zeigt trotz des weiterhin schwierigen Marktumfelds bemerkenswerte relative Stärke. Bereits rund 32,5 Millionen US-Dollar wurden eingesammelt. Das Projekt verfolgt einen Ansatz, der die Sicherheit und Bekanntheit von Bitcoin mit der hohen Geschwindigkeit moderner Smart-Contract-Netzwerke kombinieren soll.

Technologisch setzt Bitcoin Hyper auf die Solana Virtual Machine (SVM). Dadurch könnten Entwickler deutlich einfacher performante Anwendungen aufbauen, ohne komplett neue Systeme lernen zu müssen. Gleichzeitig sollen zk-Proofs und eine Bridge zwischen Layer 1 und Layer 2 dafür sorgen, dass Transaktionen effizient und sicher verarbeitet werden. Genau diese Kombination könnte Bitcoin erstmals stärker in Richtung BitcoinFi, Stablecoins und Onchain-Anwendungen öffnen. Hinzu kommt ein Staking-Modell mit aktuell rund 36 Prozent APY, das zusätzlich Aufmerksamkeit erzeugt.

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