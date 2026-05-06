Das Wichtigste in Kürze

Der Digital Asset Market Clarity Act, bekannt als CLARITY Act, passierte 2025 das US-Repräsentantenhaus, stieß jedoch im Senat auf erheblichen Widerstand.

Grund waren Unstimmigkeiten zwischen traditionellen Finanzinstituten und Unternehmen für digitale Vermögenswerte über die Bestimmungen zu Stablecoin-Renditen.

In den CLARITY Act News stiegen die Aktien von Unternehmen mit Fokus auf digitale Vermögenswerte, darunter Coinbase (COIN), Circle, BitGo und Galaxy Digital, am Montag, den 4. Mai 2026, kräftig an. Zuvor hatten Gesetzgeber am Wochenende einen parteiübergreifenden Kompromiss zum Digital Asset Market Clarity Act erzielt. Dieser löst den Streit um Stablecoin-Renditen, der die Fortschritte im Senat seit Januar blockiert hatte, und löste eine sofortige Neubewertung von Krypto-Aktien aus.

Dies ist nicht nur eine Marktreaktion auf positive Schlagzeilen aus der Gesetzgebung. Es ist das erste konkrete Signal dafür, dass die mehrjährigen Bemühungen um einen bundesstaatlichen Rechtsrahmen für digitale Vermögenswerte das wohl umstrittenste Hindernis überwunden haben – die Frage, wie Stablecoin-Emittenten Einleger entschädigen dürfen. Damit steigen die Chancen deutlich, dass eine für Ende dieses Monats geplante Abstimmung im Senat zu einem tragfähigen Ergebnis führt.

Clarity Act News: Wie der Kompromiss ein Durchbruch bei der Stablecoin-Regulierung sein könnte

Der Digital Asset Market Clarity Act, bekannt als CLARITY Act, passierte 2025 das US-Repräsentantenhaus, stieß jedoch im Senat auf erheblichen Widerstand. Grund waren Unstimmigkeiten zwischen traditionellen Finanzinstituten und Unternehmen für digitale Vermögenswerte über die Bestimmungen zu Stablecoin-Renditen.

Der Bankenausschuss des Senats sagte eine für Januar 2026 geplante Sitzung ab, nachdem Coinbase-CEO Brian Armstrong seine Unterstützung zurückgezogen hatte, was einen Mangel an Branchenkonsens verdeutlichte.

Parteiübergreifende Gespräche unter der Leitung der Senatoren Thom Tillis (R-NC) und Angela Alsobrooks (D-MD) führten zu einem am 1. Mai veröffentlichten Kompromissentwurf. Dieser löst die Renditefrage durch strukturelle Unterscheidungen statt durch generelle Verbote und erhielt umgehend Zuspruch von Circle und Coinbase.

Der Gesetzentwurf kategorisiert digitale Vermögenswerte, klärt die Zuständigkeiten von SEC und CFTC und benennt die Federal Reserve als primäre Aufsichtsbehörde für Nicht-Bank-Stablecoin-Emittenten. Gleichzeitig bleiben bestehende bundesstaatliche Regelungen erhalten, was den vorherigen Input des Weißen Hauses in den Gesetzgebungsprozess widerspiegelt.

Clarity Act News: Stablecoin-Rahmenwerk und die Funktionsweise des Rendite-Kompromisses

Der Mechanismus schafft eine regulatorische Unterscheidung zwischen passiven Renditen (Zinsen auf Stablecoins als Einlagen) und aktivitätsgebundenen Belohnungen. Krypto-Unternehmen dürfen Letzteres anbieten, Ersteres ist jedoch untersagt, um den Wettbewerb mit staatlich gesicherten Bankeinlagen zu vermeiden.

Für Emittenten wie Circle, das den USD Coin (USDC) Stablecoin betreibt, bleiben so Anreizprogramme erhalten, während gleichzeitig die Aufsicht durch die Federal Reserve hinzugefügt wird – eine Notwendigkeit für eine breitere Akzeptanz.

Das Gesetz schreibt weiterhin eine 1-zu-1-Reserveanforderung für hochwertige liquide Mittel vor und schließt algorithmische Instrumente aus der Klassifizierung als Stablecoin aus. Dante Disparte, Chief Strategy Officer von Circle, bezeichnete den Kompromiss als bedeutenden Schritt für die Führungsrolle der USA bei digitalen Vermögenswerten.

Faryar Shirzad, Policy Chief von Coinbase, merkte an, dass Bankeninteressen zwar strengere Beschränkungen für Belohnungen durchgesetzt hätten, das Ergebnis jedoch Nutzerprämien auf Krypto-Plattformen schütze und die laufenden Diskussionen über Token-Klassifizierung und dezentrale Finanzen unterstütze.

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Coinbase (COIN) und Krypto-Aktien: Warum der Kompromiss am 4. Mai zu einer Neubewertung führte

Im Umfeld der CLARITY Act News führten Circle-Aktien die Sitzung mit einem Plus von 20 % am 4. Mai an, gefolgt von BitGo mit +10 %, Coinbase mit +7 % und Galaxy Digital mit +4 %. Robinhood (HOOD), das sein Krypto-Produktangebot 2025 und 2026 erheblich ausgebaut hat, verzeichnete ebenfalls Gewinne. Investoren bewerteten die Auswirkungen eines regulierten Stablecoin-Umfelds auf das On-Chain-Transaktionsvolumen und das Engagement von Retail-Brokern mit digitalen Vermögenswerten.

Diese Dynamik ist für das transaktionsbasierte Umsatzprofil von Robinhood relevant. Weitere Informationen zur jüngsten Aktienentwicklung von Robinhood finden Sie in der Ankündigung des Unternehmens über einen Aktienrückkauf in Höhe von 1,5 Mrd. USD und den zugehörigen Kursdaten vom Anfang des Jahres 2026.

Wir vermuten, dass die Differenz der Kursbewegungen – 20 % bei Circle gegenüber 7 % bei Coinbase – die Einschätzung des Marktes hinsichtlich direkter gegenüber indirekter Abhängigkeit von der regulatorischen Klarheit bei Stablecoins widerspiegelt. Das Hauptgeschäft von Circle ist die Emission von USDC; der Kompromiss beseitigt die größte gesetzgeberische Unsicherheit für dieses Geschäftsmodell.

Coinbase hingegen ist in den Bereichen Verwahrung, Börse und Staking tätig, was bedeutet, dass die Lösung der Stablecoin-Renditefrage nur eine von mehreren wesentlichen regulatorischen Variablen ist.

Die Quoten in Prognosemärkten für die Verabschiedung des Clarity Act sind nach der Ankündigung des Kompromisses von etwa 35 % auf 63 % gestiegen, was konsistent mit dem Ausmaß der beobachteten Neubewertung von Aktien im Sektor ist.

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