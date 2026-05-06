Das Wichtigste in Kürze

Die Kursbewegung von XRP war sprunghaft.

Der Token pendelte in den letzten Sitzungen um 1,40 USD, mit einer 24-Stunden-Spanne von 1,39–1,42 USD, was einem Aufwärtspotenzial von etwa +3 % gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht.

Die Unterstützung scheint sich um die Marke von 1,38 USD zu festigen, während sich der Widerstand bei 1,43–1,45 USD ballt.

David Schwartz, ehemals Chief Technology Officer bei Ripple und online weithin als JoelKatz bekannt, gab diese Woche bekannt, dass er einst 26 Millionen XRP besaß – eine Summe, die zu aktuellen Marktpreisen rund 36,6 Mio. USD wert wäre. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts notierte XRP bei fast 1,40 USD, was einem Anstieg von etwa +0,4 % in den letzten 24 Stunden entspricht, während die technischen Indikatoren auf kürzeren Zeitrahmen gemischte Signale senden.

Als Reaktion auf eine Frage auf X über den Umfang seiner persönlichen XRP-Position nannte Schwartz einen unerwarteten Maßstab. „Meine Vorstellung von ’nicht viel‘ liegt immer noch bei über einer Million“, schrieb er. „Ich hatte einmal 26 Millionen XRP.“

Schwartz Reveals Over 1M $XRP Holdings, Says #Ripple and XRP Remain Only Crypto Exposure. Ripple CTO Emeritus David Schwartz revealed he once held 26 million XRP. Although he described his current holdings as “not a lot,” he clarified they still exceed one million XRP. He also… pic.twitter.com/nu3OKd9gjQ — TheCryptoBasic (@thecryptobasic) May 5, 2026

Der Kommentar fiel im Kontext einer breiteren Diskussion über die Risikotoleranz der Ripple-Gründerfiguren. Schwartz ging auch auf Mitgründer Arthur Britto ein und sagte, seine vage Erinnerung von vor Jahren sei, dass Britto Bitcoin verkauft habe, um Lebenshaltungskosten zu decken, während er den Großteil oder alles an XRP behalten habe. „Ich erinnere mich vage daran, dass er sagte, er habe Bitcoin verkauft, um Ausgaben zu decken, und kein oder nur sehr wenig XRP verkauft“, schrieb Schwartz.

Die Führungsriege von Ripple und deren Akquisitionsstrategie haben das gesamte Jahr 2025 über anhaltende Aufmerksamkeit erregt, während das Unternehmen seine Präsenz ausbaut. Die Enthüllung erfolgt vor dem Hintergrund einer fragmentierten, aber wachsamen Dynamik am XRP-Markt und der übergeordneten Frage, was das Verhalten von Insidern bei Beständen aus der Gründungsära tatsächlich über die langfristige Überzeugung aussagt.

(QUELLE: TradingView)

Kann der XRP-Kurs nach der Offenlegung der Insider-Bestände diese Woche 1,50 USD zurückerobern?

Die Kursbewegung von XRP war sprunghaft. Der Token pendelte in den letzten Sitzungen um 1,40 USD, mit einer 24-Stunden-Spanne von 1,39–1,42 USD, was einem Aufwärtspotenzial von etwa +3 % gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht. Die Unterstützung scheint sich um die Marke von 1,38 USD zu festigen, während sich der Widerstand bei 1,43–1,45 USD ballt.

Die technischen Signale sind nicht einheitlich. Der Fear & Greed Index hat das Angst-Territorium endlich verlassen und ist nun neutral, wobei er zum ersten Mal 2026 den Wert 50/100 erreichte.

Drei Szenarien erscheinen kurzfristig plausibel. Im Bull-Case überwindet XRP die Marke von 1,45 USD mit entsprechendem Volumen, was den Weg zum wöchentlichen Ziel von 1,55 USD ebnet, sofern institutionelles Interesse rund um das regulatorische Narrativ von Ripple aufkommt. Das Basis-Szenario sieht XRP für den Rest der Woche in der Spanne von 1,35–1,44 USD, wobei eine Konsolidierung möglichen katalysatorgetriebenen Ausbrüchen vorausgeht.

Das Bear-Case, das angesichts der jüngsten Volumenmuster beobachtet werden sollte, beinhaltet ein Abrutschen unter die Unterstützung bei 1,38 USD, was einen erneuten Test niedrigerer Niveaus eröffnen könnte, die von einigen Modellen bei 1,30 USD prognostiziert werden. Die Positionsgröße um diesen Boden herum scheint derzeit die entscheidende Frage für aktive Trader zu sein.

ENTDECKEN SIE: Beste Kryptowährungen 2026

LiquidChain zielt auf Early-Mover-Vorteile ab, während Ripple an wichtiger Unterstützung konsolidiert

Die Konsolidierung von XRP in der Nähe der Unterstützung spiegelt ein Muster wider, das Langzeit-Haltern vertraut ist: Assets mit starken Fundamentaldaten und Insider-Uberzeugung komprimieren sich oft vor einer Bewegung. Doch bei einem Preis von 1,40 USD und einer Marktkapitalisierung, die bereits in den zweistelligen Milliarden liegt, unterscheidet sich die Asymmetrie, die frühe XRP-Halter nutzten, strukturell von dem, was neue Marktteilnehmer heute vorfinden. Die Angebotsdynamik entwickelt sich weiter, aber die einfachen Vervielfachungen gehören einer anderen Ära an.

Genau an dieser strukturellen Lücke ziehen Infrastrukturprojekte in der Frühphase Aufmerksamkeit auf sich. LiquidChain ($LIQUID) ist ein Layer-3-Infrastrukturprojekt, das sich als Cross-Chain-Liquiditätsschicht positioniert und Liquidität von Bitcoin, Ethereum und Solana in einer einzigen Ausführungsumgebung zusammenführt.

Die angegebene Architektur ermöglicht es Entwicklern, es bereitzustellen und auf alle drei Ökosysteme zuzugreifen, wodurch ein dauerhafter Reibungspunkt in der Multi-Chain-Entwicklung adressiert wird. Der Presale liegt derzeit bei einem Preis von 0,01456 USD, wobei bisher über 718.000 USD gesammelt wurden. Zu den Hauptmerkmalen gehören eine Unified Liquidity Layer, Single-Step Execution und Verifiable Settlement.

ENTDECKEN SIE: Beste Krypto-Wallets 2026