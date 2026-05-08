Das Wichtigste in Kürze

Der Digital Asset Market Clarity Act passierte das Repräsentantenhaus im Juli 2025 mit 294 zu 134 Stimmen und schuf damit einen vorgeschlagenen bundesweiten Rahmen für die Regulierung digitaler Vermögenswerte.

Im Senat ist er jedoch aufgrund von Bedenken ins Stocken geraten, dass Zahlungs-Stablecoins Renditen oder Belohnungen anbieten könnten, was die Bankenlobby als Versuch wertet, regulierte Sparkonten zu umgehen.

In den aktuellen Nachrichten zum CLARITY Act gaben die American Bankers Association und das Bank Policy Institute am Montag, den 4. Mai 2026, eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie formell die Bestimmungen zu Stablecoin-Renditen ablehnen, die im neuesten Entwurf des Digital Asset Market Clarity Act – allgemein bekannt als CLARITY Act – enthalten sind.

Sie warnen die Senatoren Thom Tillis (R-NC) und Angela Alsobrooks (D-MD), dass der aktuelle Wortlaut des Gesetzes erheblich zu kurz greift, um Bankeinlagen vor renditeorientierten Stablecoin-Instrumenten zu schützen. Gleichzeitig signalisieren sie, dass die Bankenlobby beabsichtigt, den Gesetzgebern innerhalb weniger Tage detaillierte Änderungsvorschläge vorzulegen.

Dies ist nicht einfach nur ein Streit über Zinszahlungen auf digitale Token. Es stellt einen strukturellen Wettbewerb darüber dar, wer berechtigt ist, auf Dollar lautende Instrumente in großem Umfang innerhalb des US-Finanzsystems und unter welchem Kapitalregime auszugeben.

Der Widerstand der Bankenbranche gegen den Regulierungsrahmen für Stablecoins im CLARITY Act spiegelt eine tiefere institutionelle Sorge wider: Dass der Kongress kurz davor steht, eine zweistufige Architektur zu kodifizieren, in der krypto-native Emittenten unter geringeren Reserve- und Verhaltenspflichten operieren als staatlich beaufsichtigte Depotbanken – ein Zustand, von dem die Banken behaupten, dass SAB 121 ihn bereits unhaltbar gemacht hat.

(QUELLE: TradingView)

Clarity Act News: Was die Bankenbranche tatsächlich fordert

Der Digital Asset Market Clarity Act passierte das Repräsentantenhaus im Juli 2025 mit 294 zu 134 Stimmen und schuf damit einen vorgeschlagenen bundesweiten Rahmen für die Regulierung digitaler Vermögenswerte. Im Senat ist er jedoch aufgrund von Bedenken ins Stocken geraten, dass Zahlungs-Stablecoins Renditen oder Belohnungen anbieten könnten, was die Bankenlobby als Versuch wertet, regulierte Sparkonten zu umgehen.

Der Kompromissentwurf von Tillis-Alsobrooks, der im April 2026 veröffentlicht wurde, zielte darauf ab, diese Bedenken auszugleichen, verpasste jedoch aufgrund verstärkter Lobbyarbeit der Banken die Frist des Bankenausschusses des Senats.

Der Entwurf verbietet traditionelle Renditen auf Stablecoins, erlaubt jedoch Belohnungen basierend auf dem Kontostand oder der Haltedauer. Bankenverbände argumentieren, dass diese Renditeprodukten ähneln und Gelder von Bankeinlagen abziehen könnten, was die Kreditvergabe um über 20 % reduzieren könnte – eine Behauptung, welche die Kryptoindustrie bestreitet.

Darüber hinaus sind die Banken besorgt über das SEC Staff Accounting Bulletin No. 121 (SAB 121), das sie verpflichtet, Kapitalreserven für Krypto-Assets vorzuhalten, die sie für Kunden verwalten. Dies behindere ihre Fähigkeit, mit Nicht-Bank-Emittenten von Stablecoins wie Circle oder Tether zu konkurrieren.

JUST IN: Senator Cynthia Lummis warns that every day the CLARITY Act is delayed is another day American companies consider building their future somewhere else https://t.co/NFsjGXWGUB pic.twitter.com/ES2Uje7uDo — crypto.news (@cryptodotnews) May 7, 2026

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CLARITY Act News: SAB 121 und ungleiche Wettbewerbsbedingungen – Warum Banken das aktuelle Gerüst für unhaltbar halten

Der Widerstand der Bankenbranche gegen die Stablecoin-Regulierungen des CLARITY Act scheint eher von Wettbewerbssorgen als allein von der Abwanderung von Einlagen getrieben zu sein. Wenn der Kongress einen Stablecoin-Rahmen schafft, ohne die Kapitalasymmetrie von SAB 121 anzugehen, könnten Banken gegenüber krypto-nativen Emittenten weiterhin im Nachteil bleiben.

Aktuelle Nicht-Bank-Emittenten von Stablecoins operieren unter staatlichen Lizenzen oder Offshore-Regulierungen, die nicht die gleichen Kapitalanforderungen wie bei Banken vorschreiben. Infolgedessen dominieren beliebte Stablecoins wie Circle’s USDC und Tether’s USDT den Markt, während bankeigene Stablecoins aufgrund der hohen Kosten im Zusammenhang mit den bestehenden SEC-Richtlinien zu kämpfen haben.

Zusätzlich hat Präsident Trump den CLARITY Act öffentlich unterstützt und die Krypto-Adoption als eine Frage der nationalen Sicherheit dargestellt. Dies bringt die Bankenlobbyisten in die schwierige Lage, Gesetze abzulehnen, die von der Exekutive unterstützt werden, was den Spielraum der Republikaner im Senat einschränken könnte, ihren Forderungen im Vorfeld der Zwischenwahlen im November 2026 entgegenzukommen.

🚨 The CLARITY Act is suddenly looking very real Polymarket odds jumped to 65% after:

• Senate momentum accelerated

• Stablecoin disputes cooled

• White House pushed for July 4 passage But now Sen. Gillibrand is drawing a line: “No crypto market structure bill without… pic.twitter.com/4J2sutNqtd — Wise Advice (@wiseadvicesumit) May 7, 2026

Kryptoindustrie und Reaktion des Kongresses: Was der Widerstand gegen Banken-Amendments zeigt

Die Reaktion der Kryptoindustrie auf die Bedenken der Bankenlobby war deutlich. Der Chief Policy Officer von Coinbase, Faryar Shirzad, kritisierte die Behauptungen der Bankenbranche als in wettbewerbsorientiertem Eigeninteresse verwurzelt statt in echten systemischen Risiken. Dies deute auf das Engagement von Coinbase hin, den Tillis-Alsobrooks-Kompromiss ohne weitere Änderungen zu unterstützen.

Aktuelle Prognosemärkte zeigen Unsicherheit hinsichtlich der Verabschiedung des CLARITY Act. Die Quoten bei Polymarket liegen bei etwa 46 %, und Galaxy Research schätzt die Chancen auf 50:50 ein, unter Berücksichtigung der 60-Stimmen-Hürde im Senat und anstehender Sitzungspausen. Erschwerend kommt hinzu, dass einige demokratische Senatoren auf Ethikklauseln drängen, die das Weiße Haus abgelehnt hat, was eine saubere Abstimmung erschwert.

Das Schicksal des CLARITY Act hängt davon ab, ob die erwarteten Änderungsvorschläge der Bankenlobby das Gesetz umgestalten können, ohne Krypto-Akteure wie Coinbase zum Rückzug zu bewegen. Letztlich wird die Bereitschaft der Republikaner im Senat entscheidend sein, diesen Forderungen nachzukommen und gleichzeitig die Unterstützung des Weißen Hauses sowie des Kryptosektors zu wahren, um bis 2026 einen Regulierungsrahmen für Stablecoins zu etablieren.

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