Das Wichtigste in Kürze

Der Mechanismus funktioniert wie folgt: Wenn die Korrelation von ETH mit dem breiteren Altcoin-Markt steigt, scheitert die Preisfindung einzelner Assets.

Das Kapital rotiert nicht von Bitcoin zu Ethereum und dann weiter zu Mid- und Small-Cap-Token; es stagniert an signifikanten Marktwiderständen.

Dieses Muster besteht seit Mitte April 2025, wobei ETH zwischen 2.200 USD und 2.470 USD konsolidiert und zuletzt am 6.Mai einen Höchststand von 2.424 USD erreichte, bevor er vom gleitenden 100-Stunden-Durchschnitt abgewiesen wurde.

ETH USD konnte die Marke von 2.400 USD drei Monate in Folge nicht überwinden und verzeichnete seit Jahresbeginn einen Verlust von -21 % gegenüber einem Rückgang der gesamten Krypto-Marktkapitalisierung von -11 %. Diese Underperformance rückt die Ethereum-News in den Fokus institutioneller Anleger, die die Entwicklung des Assets neu bewerten.

Die Stagnation fiel mit der 90-Tage-Preiskorrelation von ETH mit den Top-Cap-Altcoins zusammen, die laut Daten von CryptoRank Anfang Mai 2025 den Wert von 0,85 erreichte – den höchsten Stand seit den Tiefstständen des Bärenmarktes im November 2024.

Die vorliegende ETH-Preisanalyse ist strukturell komplexer als ein einfaches Scheitern an einem Widerstand. Wenn sich die Korrelation von ETH mit Assets wie SOL und LINK so stark verdichtet, signalisiert dies, dass der Markt nicht nach Fundamentaldaten differenziert; er bewertet Altcoins als einen monolithischen Risiko-Korb.

Die Frage, die sich daraus ergibt, ist, ob der Korrelationshöchststand eine vorübergehende, durch makroökonomische Bedingungen auferlegte Obergrenze darstellt oder eine strukturelle Bedingung ist, die in der Art und Weise eingebettet ist, wie Kapital derzeit durch den digitalen Asset-Komplex rotiert.

(QUELLE: TradingView)

Ethereum News: Kann ETH die 2.400 USD durchbrechen oder folgt ein erneuter Einbruch?

Der Mechanismus funktioniert wie folgt: Wenn die Korrelation von ETH mit dem breiteren Altcoin-Markt steigt, scheitert die Preisfindung einzelner Assets. Das Kapital rotiert nicht von Bitcoin zu Ethereum und dann weiter zu Mid- und Small-Cap-Token; es stagniert an signifikanten Marktwiderständen. Dieses Muster besteht seit Mitte April 2025, wobei ETH zwischen 2.200 USD und 2.470 USD konsolidiert und zuletzt am 6. Mai einen Höchststand von 2.424 USD erreichte, bevor er vom gleitenden 100-Stunden-Durchschnitt abgewiesen wurde.

Die On-Chain-Daten ergänzen dieses Bild. Das Volumen der dezentralen Börsen von Ethereum ist in den letzten sechs Monaten um etwa 53 % zurückgegangen, während die DApp-Einnahmen um rund 49 % gesunken sind. Solana und Hyperliquid halten nun zusammen einen Marktanteil von etwa 42 % an den DApp-Einnahmen, was eine signifikante Verschiebung im Vergleich zu vor zwei Jahren darstellt.

Obwohl der Total Value Locked von Ethereum sechsmal so hoch ist wie der des nächsten Konkurrenten, verlagert sich die gebührengenerierende Aktivität auf Chains mit niedrigeren Gebühren und schnellerer Abwicklung.

(QUELLE: CoinGlass)

Das Sicherheitsumfeld im April erschwerte die Lage zusätzlich, da Krypto-Exploits rund 630 Mio. USD kosteten, primär bei KelpDAO und Drift Protocol, wobei Akteure mit Verbindung zu Nordkorea involviert waren. Der KelpDAO-Exploit verursachte signifikante TVL-Abflüsse bei Aave und uneinbringliche Forderungen, was das Vertrauen untergrub, das für institutionelle Liquidität im DeFi-Bereich erforderlich ist.

In weiteren Ethereum-News verzeichnete der iShares Ethereum Trust von BlackRock am 4. Mai Zuflüsse in Höhe von 142 Mio. USD, was das gesamte ETF-Vermögen auf 12,4 Mrd. USD erhöhte. BitMine fügte am 5. Mai 101.745 ETH im Wert von ca. 238 Mio. USD hinzu, was den Gesamtbestand auf 5,18 Mio. ETH (etwa 4,12 % des umlaufenden Angebots) bringt, wovon 73 % gestakt sind. Allerdings stehen sie bei ihrer Position vor einem nicht realisierten Verlust von 1,4 Mrd. USD, was den Trend widerspiegelt, dass Bitcoin besser abschneidet, während Ethereum und Altcoins zurückbleiben.

ENTDECKEN: Meme Coins mit Potenzial

Kann ETH die 2.400 USD zurückerobern und die Altseason einläuten, oder wird die strukturelle Einnahmelücke zur entscheidenden Einschränkung?

$ETH keeps getting rejected from 2021 ATH VWAP. Very weak. pic.twitter.com/CBp36tc5gJ — Ted (@TedPillows) May 7, 2026

Bullenszenario: ETH überwindet die Marke von 2.420 USD auf Tagesschlusskursbasis bei steigendem Spot-Volumen – eine Bedingung, die der stündliche MACD und ein RSI, der bei 55 oberhalb der neutralen Zone liegt, noch nicht bestätigen, aber auch nicht ausschließen. Ein nachhaltiger Durchbruch öffnet den Weg in Richtung 2.550 USD, löst Short-Eindeckungen im gesamten Altcoin-Komplex aus und beginnt, die Korrelationsprämie abzubauen, die derzeit die Preisfindung einzelner Assets unterdrückt. Der CLARITY Act mit einer 60-prozentigen Chance auf Verabschiedung im Senat (laut Polymarket) könnte als regulatorischer Katalysator dienen, der institutionelle Zuflüsse in die Ethereum-native DeFi-Infrastruktur beschleunigt.

Basisszenario: ETH konsolidiert kurzfristig weiter im Kanal zwischen 2.200 USD und 2.470 USD, wobei die Trendlinie bei 2.320 USD als wichtigste Unterstützung dient. Die Korrelation mit den Top-Cap-Altcoins bleibt erhöht, der Altcoin-Season-Index bleibt unter den Rotationsschwellen, und die schrittweise institutionelle Akkumulation – belegt durch fortgesetzte ETF-Zuflüsse und die Staking-Einnahmen von BitMine – absorbiert den Verkaufsdruck, ohne einen Ausbruch zu generieren. Das Glamsterdam-Upgrade dient als Stimmungs-Katalysator, verschiebt aber kurzfristig die On-Chain-Einnahmekennzahlen nicht wesentlich.

Bärenszenario/Invalidierung: Ein Scheitern, die Unterstützung von 2.200 USD auf Tagesschlusskursbasis zu halten, entkräftet die Konsolidierungsthese und öffnet erneut den Weg in Richtung des Februartiefs nahe 1.780 USD. In diesem Szenario dient die Krypto-Korrelation, die ETH an den breiteren Altcoin-Markt bindet, als Übertragungsmechanismus für beschleunigte Rücksetzer bei DeFi-Token und Layer-1-Ökosystem-Assets. Der nicht realisierte Verlust von BitMine in Höhe von 1,4 Mrd. USD weitet sich aus und das Modell der ETH-Unternehmensschatzkammer – das ohnehin schon unter Beobachtung steht – gerät durch institutionelle Risikoausschüsse erneut unter Druck.

Dies ist die eigentliche entscheidende Variable: ein bestätigter Tagesschlusskurs über 2.420 USD bei anhaltendem Spot-Volumen, wobei sich die On-Chain-DApp-Einnahmen stabilisieren müssen, anstatt ihren 49-prozentigen Rückgang fortzusetzen. Solange dies nicht geklärt ist, fungiert die erhöhte Krypto-Korrelation als strukturelle – nicht als vorübergehende – Obergrenze und die Altcoin-Saison bleibt strukturell aufgeschoben.

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